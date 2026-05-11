Crimson Desert Patch 1.06 verwandelt Löwen, Tiger und Kukuvögel in zähmbare Mounts

Die Entwickler von Crimson Desert werkeln weiterhin daran, das Open-World-Abenteuer besser und umfangreicher zu machen. MeinMMO hat die Patch Notes vom frisch veröffentlichten Update 1.06 für euch.

Was bringt Patch 1.06 für Crimson Desert? Die Entwickler setzen ihr Versprechen vom 8. Mai 2026 auf X um und erweitern ihr Open-World-Abenteuer um Verbesserungen sowie Neuerungen, die Crimson Desert noch besser und runder machen. Nachfolgend fassen wir euch die Highlights zusammen:

Zu Tieren wie Bären, Wildschweine, Wölfe, Hirsche, Dickhornschafe, Kukuvogel, Leguane, Raptoren, Kamele, Löwen und Tiger könnt ihr nun Vertrauen aufbauen, sie zähmen und dadurch als permanente Mounts für eure Reittier-Sammlung gewinnen. Über einen neuen Tab könnt ihr diese speziellen Mounts verwalten und sogar ihr Erscheinungsbild ändern.

Ihr könnt Gegenstände nun Extrahieren, um einen Teil der für die Verfeinerung investierten Materialien zurückzuerhalten. Das ist dann wertvoll, wenn ihr von einem Ausrüstungsteil auf ein anderes setzen und die neue Klamotte möglichst weit aufwerten möchtet.

Für Oongka gibt es nun ein Faustkampf-Fähigkeitenset. Damiane soll mit einem kommenden Update etwas Vergleichbares erhalten.

Ihr könnt Schwertscheiden für Schwerter und Zweihandschwerter nun anzeigen lassen oder ausblenden.

Wenn ihr das neue Item „Amulett der Tapferkeit“ tragt, greifen eure Hunde-Begleiter Gegner an. Diesen Gegenstand könnt ihr beim Geheimladen-NPC in Pororin erwerben.

Im Zirkus „Die Lachende Marionette“ steht jetzt ein Greifautomat, über den ihr Abyss-Artefakte, Abyss-Ausrüstung und kosmetische Schmankerl erhalten könnt.

Die vollständigen deutschen Patch Notes mit allen Neuerungen von Patch 1.06 findet ihr im Folgenden, über die Inhaltsangabe könnt ihr zu den für euch spannenden Abschnitten springen.

Crimson Desert Update 1.06 – Offizielle Patch Notes

Neues

Es wurden spezielle Reittiere hinzugefügt. Es wurde eine Änderung vorgenommen, durch die ihr Vertrauen zu bestimmten Tieren aufbauen und diese als Reittiere registrieren könnt. Betroffene Tiere: Bär, Wildschwein, Wolf, Hirsch, Dickhornschaf, Kukuvogel, Leguan, Raptor, Kamel, Löwe, Tiger Wilde Tiere lassen sich zähmen, indem man sie überwältigt und füttert. Bestimmte Arten erfordern jedoch besondere Methoden zur Zähmung. Bei Tieren, die nicht gezähmt werden können, steigt das Vertrauen auch durch Füttern nicht an. Wenn ihr euch auf einem Tier befindet, könnt ihr im Inventar ein Lebensmittel auswählen und ihm mit „Füttern“ Futter geben. Im Inventar wurde ein zusätzlicher Tab für die Verwaltung von speziellen Reittieren hinzugefügt. Im Reittier-Tab des Schnellzugriffs können nun nur noch jeweils ein normales Reittier und ein spezielles Reittier registriert werden. Das Erscheinungsbild spezieller Reittiere wurde geändert, sodass der Sattel nicht mehr Teil des Standards-Aussehens ist, sondern nun als Ausrüstung angelegt werden kann. Im Verwaltungs-Tab für spezielle Reittiere könnt ihr Ausrüstung anlegen. In den Sattlereien der einzelnen Städte könnt ihr Sättel für spezielle Reittiere kaufen und ausrüsten. Sattlerei von Hernand – Wolf- und Bärensattel Sattlerei Equinsher in Hernand – Hirsch- und Wolfsattel Sattlerei von Calphade – Bären- und Kukuvogelsattel Sattlerei von Demeniss – Kukuvogel- und Hirschsattel Sattlerei von Pailune – Bären- und Steinbocksattel Sattlerei von Delesyia – Warzenschweinsattel Sattlerei von Tommaso – Leguansattel Sattlerei von Varnia – Kamelsattel Die Funktion „Extrahieren“ wurde hinzugefügt, mit der ihr bei der Verfeinerung von Ausrüstung verbrauchte Materialien teilweise zurückerhalten könnt. Mit dieser Funktion könnt ihr einen Teil der Materialien extrahieren und zurückerhalten, die für die Verfeinerung von Ausrüstung verwendet wurden. Die Funktion kann genutzt werden, indem ihr mit den Schmieden in den Dörfern oder Regionen sprecht. Bei der Extraktion könnt ihr wählen, bis zu welcher Stufe ihr extrahieren wollt. Ihr könnt lediglich eine Stufe extrahieren, oder bis hin zur ursprünglichen „Basis-Verfeinerungsstufe“, die der Gegenstand besaß, als ihr ihn erhalten habt. Die Ausrüstung wird beim Extrahieren nicht zerstört, sondern nur die Verfeinerungsstufe wird entsprechend geändert. Beispiel: Ein Gegenstand mit Basis-Verfeinerungsstufe 4, der aktuell auf Stufe 10 verfeinert wurde. Wenn ihr die Extraktion bis Stufe 4 auswählt, werden die Materialien extrahiert, die für die Verfeinerung von Stufe 4 bis Stufe 10 verwendet wurden. Die Ausrüstung verbleibt auf Verfeinerungsstufe 4. Die Menge der beim Extrahieren erhaltenen Materialien variiert je nach Materialtyp. Spezialmaterialien – Spezielle Verstärkungsmaterialien wie Artefakte oder Aeserions Schuppe werden zu 100 % zurückerhalten. Gewöhnliche Materialien – Eisenerze, Kupfererze, Blutgesteine usw. werden zu etwa 70 % zurückerhalten. Für Oongka wurde ein neues „Faustkampf“-Fähigkeitenset hinzugefügt. Ihr könnt dieses im Fähigkeitsfenster einsehen, indem ihr „Bloße Hände“ auswählt. Das Faustkampf-Fähigkeitenset für Damiane wird mit einem kommenden Update hinzugefügt. Schwertscheiden für Schwerter und Zweihandschwerter wurden hinzugefügt. Es wurde eine Funktion zur Anzeige der Schwertscheide hinzugefügt, mit der ihr wählen könnt, ob die Schwertscheide eures Charakters angezeigt werden soll. Ein neuer Gegenstand wurde hinzugefügt: Das „Amulett der Tapferkeit“. Wenn es ausgerüstet ist, greifen eure Hunde-Begleiter Gegner an. Dieser Gegenstand kann beim Gehiemladen-NPC in Pororin erworben werden.

Im Zirkus „Die Lachende Marionette“ wurde ein Greifautomat hinzugefügt. Erhältliche Gegenstände: 12 Arten von Lampen, 1 Stuhl, 1 Kopfbedeckung mit besonderem Erscheinungsbild, Abyss-Artefakte, Abyss-Ausrüstungen



Inhalt

Einige Ausrüstungsteile, darunter auch die Visione, können nun verbessert werden. Außerdem wurden Sockel hinzugefügt, an denen Abyss-Ausrüstung eingefasst werden kann. Die Anzahl der Sockel wurde dabei in derselben Menge wie die Standard-Sockelanzahl des jeweiligen Ausrüstungstyps erhöht. Bei einigen Gegenständen sowie bei der Kuku-Ausrüstung wird jedoch eine geringere Anzahl an Sockeln angewendet als bei Ausrüstung desselben Typs.

Bei einigen Umhängen wurde der Typ des Attributwiderstands passend zu den jeweiligen Einstellungen des Umhangs geändert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Entsendungsmissionen nicht automatisch neu gestartet wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Haustiere unter bestimmten Umständen nicht beschworen werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Quest „Reichlich Kopfgeld“ bei Durchführung in einer bestimmten Reihenfolge nicht abgeschlossen werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Totem-Pfähle der Bindung aus dem Lager für verlorene Gegenstände verschwanden. Diese wurden nun erneut ausgegeben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Uhrwerk-Adler nach einem fehlgeschlagenen Zähmversuch nicht erneut gezähmt werden konnte.

Dem Inventar wurden die Funktionen „Alles säubern“, „Alles schlachten“ und „Alle Samen erhalten“ hinzugefügt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Färben von Pferdegeschirr in bestimmten Situationen nicht möglich war.

Es wurden Erhaltsorte für Wissen über bestimmte Fraktionen hinzugefügt, das zuvor nicht erlangt werden konnte.

Die Verfeinerung mit gleicher Ausrüstung ist nun nur noch bis zur direkt vorherigen Stufe möglich, bevor ein Abyss-Artefakt benötigt wird.

Einige Gegenstände, die bisher nicht stapelbar waren, lassen sich nun auf einem Platz stapeln.

Anwendbare Gegenstände: Möbel, Ornamente

Kampf / Aktion

Die Standardhaltung und grundlegende Bewegungen bei der Auswahl einer Faustkampf-Waffe wurden verbessert.

Die Fähigkeit „Licht reflektieren“ kann nun auch mit bloßen Händen eingesetzt werden.

Angriffe mit zweihändigen Kanonen lösen nun zusätzliche Effekte aus.

Der Standard-Angriffswert von zweihändigen Kanonen wurde angepasst.

Die Angriffskombination nach Einsatz der Faustkampf-Fähigkeit „Trittfolge“ wurde verbessert.

Das Anvisieren kleiner Tiere mit einer Fernkampfwaffe wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Abwärtsschlag mit schweren Objekten bei einigen Bossen einen abnormal hohen Schaden verursachte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich nach dem Laden des Spiels gelegentlich keine Pfeile abfeuern ließen, obwohl sie sich im Inventar befanden.

Steuerung

Die Platzierung von Objekten in Bücherregalen wurde bei der Dekoration für Zuhause komfortabler gestaltet.

Es wurde eine eigene Animation für den Fall hinzugefügt, dass die Steuerung beim vollständigen Drehen eines großen Ventils fehlschlägt.

Hinüberklettern durch Fenster ist nun auch von den Seiten möglich, während man an der Wand hängt.

Beim Folgen eines NPCs richtet sich die Kamera nach einer gewissen Zeit automatisch in die Blickrichtung des Charakters aus.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

UI

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Tastenhilfen je nach Eingabemethode nicht angezeigt wurden.

Der aktuelle Münzenbestand wird nun im Charakteranpassungs- und Färbefenster angezeigt.

Dem Fähigkeiten-Menü wurde eine Suchen-Funktion hinzugefügt, um das Auffinden gewünschter Fähigkeiten zu erleichtern.

Die Anleitung wird nun auch angezeigt, während ihr beim Angeln darauf wartet, dass ein Fisch anbeißt.

Das UI im Forschungslabor wurde intuitiver gestaltet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in bestimmten Situationen das UI nicht mehr reagierte, während die Voreinstellung für die Tastatur-/Maus-Anpassung gewechselt wurde.

Grafik und Einstellungen

Eine Option zur Nacht-Tonwertkorrektur wurde hinzugefügt. Bei Aktivierung der Option verblassen die Farben und dunkle Bereiche werden aufgehellt. Im deaktivierten Zustand wirken die Farben satter und dunkle Bereiche erscheinen noch dunkler.

[Mac] Die Erkennung der HDR-Unterstützung pro Bildschirm wurde verbessert. Dadurch kann HDR nun auf kompatiblen externen Monitoren ordnungsgemäß aktiviert werden, während dies auf Monitoren ohne HDR-Unterstützung nicht mehr möglich ist.

[Mac] Es wurde ein Problem behoben, bei dem gelegentlich ein GPU-Absturz während des Spielens auftrat.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei einer Auflösung von 5120 x 2160 Rendering-Fehler auftraten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Farben invertiert wurden, wenn der Foto-Modus unter bestimmten Bedingungen genutzt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Direct-to-Display beim Aktiveren von HDR und der Verbesserung der HDR-Qualität deaktiviert wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Adaptiven Trigger unter „Einstellungen – Eingabe“ nicht ordnungsgemäß funktionierten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel abstürzte, wenn bei gleichzeitiger Nutzung externer Overlay-Programme die HDR- oder Frame-Generierungs-Optionen geändert wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Darstellung von Wasserfällen je nach Entfernung unnatürlich wirkte.

Die Option „Kopfbedeckung ein/aus“ wird nun ausgeblendet, sobald ihr beim Friseur das Menü für Körpertattoos auswählt.

Lokalisierung

Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert.

Sonstiges

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Beitrag-Ausrüstung aus dem Inventar für verlorene Gegenstände verschwand.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Färbungen am Halsteil der „Eleganten karmesinroten Lederrüstung“ nicht übernommen wurden.

[Damiane/Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Einstellungen für Gesichts- und Körper-Tattoos beim Laden eines Spielstandes nicht korrekt angewendet wurden.

[Damiane/Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Ausrüsten von Reitzeug Gegenstände fälschlicherweise in Kliffs Ausrüstungsslots für Reittiere angezeigt wurden.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Sense nicht ausgerüstet werden konnte.

Es wurde ein Problem beim Angeln behoben, bei dem Fische nicht anbissen, wenn die Pose an bestimmten Positionen ausgeworfen wurde.

Der Verkaufspreis von Fischen wurde erhöht.

Die Wahrscheinlichkeit, Blaupausen für die Abyss-Ausrüstung an bestimmten Stützpunkten zu erhalten, wurde erhöht.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bücher nicht ordnungsgemäß gelesen werden konnten, während ihr auf einem Pferd geritten seid.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei der Nutzung von „Elementarem Meteortritt“ der Angriff nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde.

[Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Explosionssprung“ abgebrochen wurde, bevor der Charakter den Boden berührte.

[Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Flugmodus abgebrochen wurde, wenn ein Fernangriff während des Fliegens schnell abgebrochen wurde.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Konter“ nicht genutzt werden konnte, wenn ein Großschwert ausgerüstet war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem „Fokus-Präzisionsschuss“ in der Luft nicht ordnungsgemäß verwendet werden konnte.

Bei der Verwendung der Fähigkeit „Fokus-Ausweichschuss“ wird die Nachlade-Animation nun nicht mehr ausgeführt, wenn kein Schuss abgegeben wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Stechen: Rückstoß“ des Speers genutzt werden konnte, ohne sie zuvor erlernt zu haben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei einigen Greiffähigkeiten keine Ausdauer verbraucht wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Element: Elektro-Kraftfeld“ je nach gewählter Ausweich-Steuerung nicht aufrechterhalten werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Effekte des „Elektro-Mecha-Langschwerts“ unter bestimmten Umständen aktiviert wurden, obwohl die Waffe weggesteckt war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Geschwindigkeit von Monstern im Kampf drastisch verringerte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Angriffe einiger Bosse abgebrochen wurden, wenn sie von Fernangriffen getroffen wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Grüne Riesenleguan nicht getroffen werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die „Konter-Haltung“ trotz verbleibender Ausdauer abgebrochen wurde, wenn bestimmte Abyss-Ausrüstung getragen wurde.

Wenn ihr während eines Bosskampfes den Kampfbereich verlasst, regeneriert sich die Taumel-Leiste des Bosses nun schrittweise.

Bosse kehren nun schneller in das Kampfgebiet zurück, falls sie dieses während eines Kampfs verlassen haben sollten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei einer Revanche gegen bestimmte Bosse fälschlicherweise die Meldung angezeigt wurde, ihr hättet den Kampfbereich verlassen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter während einer Revanche gegen bestimmte Bosse durchsichtig wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Laden eines Spielstandes während einer Revanche die Markierung des Kampfbereichs gelegentlich auf der Karte und Minikarte bestehen blieb.

Es wurden Fehlerbehebungen und Verbesserungen an bestimmten Bossen vorgenommen. (Um Spoiler zu vermeiden, findet ihr die Änderungen an diesem Inhalt im untenstehenden Dropdown-Menü.)

Hier könnt ihr die Patch Notes aufklappen Im Kampf gegen die Spinnenkönigin wurde ein Problem behoben, bei dem die beschworenen Säurespinnen nicht anvisiert werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim erneuten Versuch gegen den Boss Titan der Kampf bereits begann, während der Charakter noch von einem Angriff getroffen wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich der Titan im Kampf nicht mehr bewegte, wenn ihr euch weit vom Kampfbereich entfernt hattet und dann zurückgekehrt seid.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem gelegentlich Angriffe nicht ausgeführt wurden, wenn der Boss „Schlachtschiff“ von hinten angriff.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die von den Sturmzermalmern/Donnerpanzern platzierten Bomben keinen Schaden verursachten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Betreten des Raums vom Erwachten Caliburn gelegentlich ein Abgrund-Tor bestehen blieb.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Angriffsmuster im Kampf gegen Myurdin, Umbras Inkarnation, gelegentlich fehlerhaft ausgeführt wurden.

Es wurden einige Probleme im Zusammenhang mit Quests behoben. (Um Spoiler zu vermeiden, findet ihr die Änderungen im untenstehenden Dropdown-Menü.)

Hier könnt ihr die Patch Notes aufklappen Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Aufforderung zum Charakterwechsel immer wieder angezeigt wurde. Dies trat auf, wenn die Quest aus Kapitel 9 „Stell dich deinem inneren Selbst“ und Damianes Quest für das „Sternenschwert“ gleichzeitig aktiv waren, während ihr als Kliff oder Damiane den Jijeong-Tempel betratet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Ladevorgang in bestimmten Speicherständen endlos dauerte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Entsendungen zu bestimmten Stützpunkten nach dem Speichern und Laden eines Spielstandes abgebrochen wurden.

Alle für abgebrochene Missionen investierten Beitragspunkte wurden vollständig zurückerstattet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche fehlerhaft dargestellt wurde, wenn eine Mission an einem Stützpunkt endete, während ihr gerade die Detailansicht eines anderen Stützpunkts betrachtet habt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Angelladen eure Gegenstände zu einem höheren Preis kaufte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es möglich war, sich in der Luft an verbündete NPCs zu hängen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige ausgerüstete Gegenstände, wie der Kuku-Gärtnerrucksack, nicht verwendet werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Sankta geläutert werden konnten, ohne einen Energiekern zu verbrauchen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Position für die Wiederbelebung in bestimmten Situationen unnatürlich wirkte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Mitfahrer in einer Kutsche NPCs angriffen, wenn die Kutsche mit diesen kollidierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich NPCs auf denselben Platz setzten, während euer Charakter bereits auf diesem Stuhl saß.

Die Rettung von gefesselten Pailune-Flüchtlingen wird nun sofort ordnungsgemäß in eurer Questliste vermerkt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Graumähnen-NPCs gegenüber dem Spielercharakter misstrauische oder feindselige Dialoge äußerten.

Die Positionierung von Waffen, die an der Hüfte getragen werden, wurde für eine natürlichere Darstellung optimiert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Zielanimation des Charakters unnatürlich wiederholt wurde, wenn ihr mit dem Bogen auf Gitterstäbe gezielt habt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Tiere derselben Art teilweise zu unterschiedlichen Preisen zum Verkauf angeboten wurden.

Die fehlerhafte Positionierung einiger NPCs innerhalb des Zugs wurde korrigiert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Pflanzen unendlich oft geerntet werden konnten, wenn der Kuku-Gärtnerrucksack verwendet wurde.

Die visuelle Qualität einiger Outfits wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Größe oder Position des Spielfensters im Vollbildmodus durch Mausbewegungen ungewollt verändern konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem während der Verwendung des Foto-Modus in bestimmten Situationen auch in Innenräumen Regen sichtbar war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Wasser bestimmter Wasserfälle in eine unnatürliche Richtung spritzte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Gegenstände unnatürlich dargestellt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in bestimmten Situationen Renderfehler auftraten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es bei der Verwendung von „Schwarzstern – Atem“ gelegentlich zu Einbrüchen der Bildrate kam.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kamera zitterte, wenn ein Ziel fixiert wurde, während ihr euch auf einem Reittier befandet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Vorspulen der zugehörige Sound auch nach dem Beenden der Sequenz weiter abgespielt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem man Wachen nicht mit einem Kampfreittier angreifen konnte, während ein Kopfgeld ausgesetzt ist.

Die Verantwortlichen von Crimson Desert haben erst vor knapp einem Monat die Roadmap angekündigt, die wichtige Features für die nächsten 3 Monate plante. Fun Fact: Alle dort vorgestellten Highlight-Änderungen sind bereits live. Das ist ein bemerkenswertes Update-Tempo, das Pearl Abyss an den Tag legt: Crimson Desert kündigt Roadmap für 3 Monate an, erfüllt sie in 3 Wochen: „Sie sind die Anti-Bethesda“