Spieler übersieht für 200 Stunden wichtiges Feature in Crimson Desert und euch geht es auch so

Wenn Spieler von Crimson Desert die Story durchspielen, kommen sie an den Heiligtümern nicht vorbei. Dabei übersehen aber viele einen wichtigen Schritt, der sie wertvollen Loot und damit auch einzigartige Ausrüstung kostet.

Was übersehen Spieler? Um ein Heiligtum abzuschließen, müssen die Gegner besiegt werden, die es sich dort gemütlich gemacht haben. Anschließend wird das Hauptgerät des Heiligtums neu gestartet und die darauffolgende Zwischensequenz signalisiert, dass man alles an dem Ort erledigt hat.

Das Problem dabei ist jedoch, dass der Spieler dabei einen entscheidenden Schritt übersehen hat. Um das Heiligtum zu stabilisieren, muss man nämlich anschließend ein kleines Rätsel lösen. Wie so ein Rätsel gelöst werden kann, erfahrt ihr in den Guides auf MeinMMO.

Als Belohnung für diese Rätsel winken Energiekerne, aus denen spezielle Kuku-Ausrüstung hergestellt werden kann. Auf Reddit tummeln sich viele solcher Spieler, die teilweise 200 Stunden lang Crimson Desert gezockt haben, ohne zu wissen, dass es dieses Feature überhaupt gibt.

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Spieler übersehen wichtiges Feature

Warum übersehen Spieler den nächsten Schritt? Es wird im Spiel weder durch ein Tutorial noch durch etwas Ähnliches erklärt, dass man den zusätzlichen Schritt machen muss. Die Heiligtümer müssen in erster Linie erledigt werden, weil sie ein zentraler Bestandteil der Story sind.

Im Spielverlauf erhält man Aufgaben von Hexen. Um diese Quests voranzutreiben, muss man die Heiligtümer von Feinden befreien. Sind dort alle Gegner besiegt und die Hauptmaschine wieder in Gang gesetzt, startet eine Zwischensequenz mit einem neuen Story-Dialog.

Nach der Sequenz zeigt das Spiel an, dass die Mission abgeschlossen ist, und das Heiligtum gilt auf der Karte als befreit. Vom anschließenden Rätsel ist nie die Rede, da es gar nicht für die Story relevant ist.

Was sagen die Spieler dazu? In den Kommentaren unter dem Reddit-Thread regen sich einige User darüber auf, dass das Spiel dieses Feature nicht erkläre. Stattdessen gäbe es für jede Banalität ein nerviges Tutorial, aber extrem wichtige Kernmechaniken für das Crafting würden einfach totgeschwiegen.

Viele Nutzer sind ebenfalls davon betroffen und hätten nicht gewusst, dass es so einen Extraschritt geben würde. Die User, die von diesem Extra-Feature wussten, hätten sich das Wissen durch ein Video auf TikTok oder YouTube angeeignet.

Es gibt aber auch Lob für diese Entscheidung. Einige Spieler verteidigen, dass Crimson Desert zum Erkunden und Experimentieren einladen würde. Sie fänden es erfrischend, dass nicht alles auf dem Silbertablett serviert wird.

Wie sind eure Erfahrungen mit den Heiligtümern? Habt ihr überhaupt schon davon erfahren oder seid ihr von der Sorte Spieler, die bereits alle Rätsel gelöst haben? Egal welches Problem ihr in Crimson Desert habt, MeinMMO hat den passenden Guide für euch parat: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht