Crimson Desert: Fundorte aller 8 Glocken – So deckt ihr die Map auf

In Crimson Desert habt ihr eine riesige Map, die es zu erkunden gibt. Wer alle Details entdecken möchte, muss sie aufdecken. Um das zu können, müsst ihr 8 besondere Glocken läuten. Wo ihr diese findet, zeigen wir euch hier.

Was bringen die Glocken? In Pywel gibt es viele Glocken, die ihr an verschiedenen Standorten läuten müsst. Sie fungieren dabei wie die Aussichtspunkte aus Assassin’s Creed oder die Kartensäulen aus Elden Ring. Wer mit ihnen interagiert, kann nämlich einen Teil der Map aufdecken, um so mehr über die umliegende Landschaft und ihre Geheimnisse zu erfahren. Wer also alles erkunden möchte, sollte alle 8 finden.

Wo finde ich die Glocken? Die Glocken befinden sich wild verteilt in verschiedenen Städten von Pywel. Auf der Map findet ihr die genauen Standorte. Einige von ihnen sind leicht zu erreichen, während andere eine Kletterpartie erfordern. Unter der Map listen wir euch zudem noch die Namen der Städte auf, damit ihr wisst, wo ihr nach den einzelnen Glocken suchen müsst.

Das sind alle Standorte für die Glocken in Pywel – insgesamt 8 Stück in der Zahl. (Quelle: mapgenie.io/crimson-desert) So sieht eine Glocke aus im Spiel. Hier seht ihr die Map, nachdem eine Glocke geläutet wurde.

Glocke von Hernand

Glocke von Scholastein

Glocke von Calphade

Glocke von Demeniss

Glocke von Delesyia

Glocke von Tommaso

Glocke von Varnia

Glocke von Pailune

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Gibt es ein Problem mit der Map? Nicht direkt. Wenn ihr die Map aufgedeckt habt und nun verschiedene Zielorte angezeigt bekommt, dann kann es erst mal verwirrend sein. Oft hat man schon einige Höhlen und Dungeons abgeschlossen und diese werden trotzdem noch markiert, aber ohne einen grünen Haken oder Ähnliches, der zeigt, dass ihr den Ort schon mal abgeschlossen habt.

Um zu checken, ob euer nächstes Ziel schon mal besucht wurde, müsst ihr in euer Tagebuch gehen. Unter „Wissen“ könnt ihr zum Beispiel alle Höhlen sehen und diese sind mit Punkten markiert:

Kein Punkt bedeutet nicht entdeckt und nicht besucht

Ein Punkt bedeutet entdeckt, aber nicht besucht

Zwei Punkte bedeuten entdeckt und besucht

So könnt ihr schnell feststellen, welche Orte ihr noch aufsuchen und welche ihr lieber ignorieren solltet. Das erleichtert die Erkundung von Pywel ungemein.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Glocken von Crimson Desert. Abseits davon gibt es noch verschiedene andere Orte, die ihr besuchen solltet. Wenn eure Map noch nicht aufgedeckt ist, kann das schwierig sein. Hierbei lohnt es sich vor allem, auf interaktive Maps zurückzugreifen. Wir zeigen euch, welche sich lohnen: Crimson Desert Map: Interaktive Karte zeigt alle Glocken, Schnellreise-Teleporter, Abyss-Artefakte und mehr