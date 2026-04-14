Crimson Desert: Pferderüstung – Wo ihr sie findet, wie ihr sie benutzt und was sie euch bringt

In Crimson Desert könnt ihr eure treuen Reittiere mit nützlicher Ausrüstung bestücken. Wir erklären euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

Wofür ist Pferdeausrüstung nützlich? Ihr könnt eure Pferde mit verschiedenen Teilen deutlich verbessern, indem ihr sie mit Folgendem ausstattet:

Zaumzeug Steigert den Angriffswert

Sattel Steigert die Lebenspunkte

Steigbügel Steigern die Lebensgeneration

Rüstung Steigert die Verteidigung

Hufeisen Steigert die Ausdauerregeneration und den Attackewert



Ihr solltet also euren treuen Gefährten möglichst früh mit passender Ausrüstung versehen. Wie ihr das macht und worauf ihr achten solltet, erfahrt ihr hier.

Auch das legendäre Pferd Rokade freut sich über cooles Gear:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Wo bekommt man Pferderüstungen in Crimson Desert?

Um an geeignete Items zu kommen, habt ihr verschiedene Möglichkeiten:

Bei verschiedenen Sattlern in ganz Pywel Ihr findet sie meist gekoppelt an Ställe oder Märkte. Zu Beginn findet ihr hier eure ersten Anlaufstellen:



Hier findet ihr direkt 2 Sattler in der Nähe der Stadt Hernand.

Bei Beitragsläden Ihr findet in jeder Region mindestens einen. In Hernand findet ihr etwa direkt zu Spielbeginn hier einen:



Hier findet ihr direkt in Hernand einen Beitragsladen mit Ausrüstung für euer Pferd.

Durch Diebstahl von herumliegenden Items Hier findet ihr zwar meist nur „schäbige“ Ausrüstung – aber besser als keine, wenn es mal schnell gehen muss.



Je nachdem, an welchem Punkt im Spiel ihr seid, kann es sein, dass die verschiedenen Händler euch noch nicht allzu viel anbieten. Ihr müsst also etwas Geduld mitbringen, wenn ihr besonders coole Ausrüstung haben wollt.

Viele Händler haben bessere Items für euch auf Lager, wenn ihr ihre Zuneigung euch gegenüber erhöht, indem ihr ihnen Geschenke macht oder mit ihnen plaudert. Für andere müsst ihr euren Ruf in der Region oder bei der entsprechenden Fraktion erhöhen.

Wie legt man Pferdeausrüstung an?

Um ein neues Ausrüstungsteil an euer Reittier zu bringen, müsst ihr es zunächst herbeigerufen haben. Das tut ihr über die entsprechende Taste oder das Kreismenü. Geht dann ins Menü und wählt den Reiter für euer Inventar an. Werft ihr dann einen Blick über eure Charakteransicht, werdet ihr sehen, dass ihr dort neben dem Namen eures ausgewählten Charakters die Rasse des Pferdes stehen habt:

Im Inventar könnt ihr eurem Mount die passende Ausrüstung anlegen und Werte vergleichen.

Wählt also diesen Reiter aus und schon könnt ihr passende Items aus eurem Inventar anlegen und auch die Werte vergleichen.

Pferderüstungen anpassen – Was geht und was nicht?

Kann man Pferde-Items upgraden? Derzeit ist es nicht möglich, Ausrüstung für Reittiere aufzuwerten. Ihr müsst euch also nach besseren Items umschauen, wenn euch die Werte wichtig sind.

Kann man Pferderüstungen herstellen? Zurzeit gibt es keine Crafting-Rezepte für Reittierausrüstung. Ob das in Zukunft geändert wird, ist bisher nicht bekannt.

Kann man Reittier-Rüstungen färben? Ja, das geht. Geht dazu zu einem Färber und dort könnt ihr die Ausrüstung eures gerade genutzten Reittiers genauso anpassen wie die eures Charakters. Ihr könnt also sämtliche Teile einfärben und das Material anpassen.

In Crimson Desert gibt es einen Haufen verschiedener Reittiere, die ihr euch sichern und mit denen ihr Pywel unsicher machen könnt. Habt ihr schon ein Lieblingsmount oder jagt ihr noch dem einen Traumtier hinterher? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Welche Mounts es generell gibt, lest ihr in unserer Übersicht: Alle Mounts und wo sie zu finden sind