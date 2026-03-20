Crimson Desert: Aussehen und Ausrüstung anpassen und färben – So individualisiert ihr eure Charaktere

In Crimson Desert übernehmt ihr die Rolle von 3 festgelegten Charakteren. Doch ihr könnt sie optisch anpassen und so zu eurem Gusto verändern. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Was lässt sich bei den Charakteren anpassen? In Crimson Desert könnt ihr folgende Dinge an euren Charakteren verändern:

Frisur

Augenbrauen

Bart

Tattoos im Gesicht und auf dem Körper

Die jeweiligen Farben der anpassbaren Regionen

Ebenso könnt ihr die Farben und Materialien eurer Ausrüstung und der eurer Reittiere anpassen und nach Belieben kombinieren.

Wie das geht, erklären wir euch.

So passt ihr euer Aussehen in Crimson Desert an

Wollt ihr das direkte Aussehen der Charaktere anpassen, müsst ihr einen Barbier aufsuchen. Diesen könnt ihr für euer Lager freischalten, indem ihr möglichst alle Nebenquests für die Graumähnen abschließt und das Camp ausbaut.

Ihr könnt bei allen 3 Charakteren aus verschiedenen Möglichkeiten wählen und diese auch jeweils einfärben, wie ihr lustig seid. Ausgerüstete Kopfteile lassen sich ausblenden, sodass ihr eine bessere Sicht auf eure Anpassungen habt.

Ausrüstung anpassen und färben – so geht’s

Wollt ihr hingegen eure Ausrüstung oder die eurer Reittiere und Gerätschaften färben, müsst ihr zu einem Färbehaus gehen. Ihr findet eines direkt in der Nähe von Hernand:

Hier findet ihr einen Färber – südöstlich der Stadt Hernand.

Alternativ könnt ihr auch hier möglichst viele Nebenquests für euer Graumähnen-Lager erledigen, um einen hauseigenen Färber freizuschalten.

Dort könnt ihr dann jedes eurer Ausrüstungsteile umfangreich individualisieren und auch in verschiedenen Abschnitten einfärben oder das Material oder Muster ändern.

Ebenso könnt ihr Farben speichern und so verschiedene Kombinationen ausprobieren, bevor ihr sie anwendet. Um an Farben oder Material zu kommen, müsst ihr es in der offenen Welt finden, selbst im Alchemie-Kessel herstellen oder bei Händlern kaufen.

Leider gibt es derzeit in Crimson Desert nicht die Möglichkeit, das Aussehen eines anderen Ausrüstungsteils auf das derzeit getragene zu legen, sodass ihr lediglich die Optik der gerade getragenen Ausrüstungsteile anpassen könnt.

In Crimson Desert könnt ihr die Rolle von einem der 3 spielbaren Charaktere übernehmen und zwischendurch wechseln. Ebenso können sie an eurer Seite kämpfen. Was die 3 ausmacht und für wen ihr euch entscheiden solltet, lest ihr hier: Crimson Desert: Die 3 spielbaren Charaktere und ihre Klasse – ihr könnt sogar als Trio kämpfen