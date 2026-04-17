Crimson Desert schenkt euch kostenlose Skillpunkte und ihr habt alles Nötige dafür schon im Inventar

In Crimson Desert kann man ganz einfach Skillpunkte dazu bekommen, ohne wirklich etwas dafür tun zu müssen. Wie das funktioniert und was ihr dabei beachten müsst, verraten wir euch.

Wie erhält man die kostenlosen Skillpunkte? Um die gratis Skillpunkte zu bekommen, müsst ihr lediglich eure Skills im Spiel zurücksetzen. Was erst einmal komisch klingt, ist jedoch der Schlüssel zu mehr Skillpunkten in Crimson Desert.

So lernt ihr beim Spielen immer wieder neue Fähigkeiten, jedoch nicht nur über den Skilltree, sondern auch wenn ihr einen Gegner beobachtet. Das geschieht immer dann, wenn ein Feind einen Angriff macht und die Zeit sich verlangsamt und der Gegner blau wird.

Diese Skills vergesst ihr beim Zurücksetzen der Fähigkeiten jedoch nicht. Setzt ihr eure Skills zurück, erhaltet ihr so im Zweifel den Skillpunkt für eine zuvor über den Talentbaum gelernte Fähigkeit wieder, verliert sie jedoch nicht, weil ihr sie inzwischen durch das Beobachten gelernt habt.

Kennt ihr schon Rokade?

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Ein Trick mit nachteilen

Was braucht man für den Trick? Um an die Skillpunkte zu kommen, braucht ihr lediglich verblasste Abyssartefakte mit denen ihr eure Fähigkeiten zurücksetzen könnt. Diese solltet ihr im Laufe eures Spieldurchgangs schon mehrfach erhalten haben.

Wenn ihr nicht gerade extrem oft eure Skills zurückgesetzt habt, solltet ihr davon wohl gut ein Dutzend im Inventar haben. Habt ihr eure Skills schon häufig zurückgesetzt, habt ihr eure gratis Punkte damit schon erhalten.

Gibt es einen Haken? Ja, es gibt einen Haken, den ihr beachten solltet. Beim Zurücksetzen der Skills erhaltet ihr keine Materialien zurück. Das betrifft vor allem die Spieler, die bei ihren Stats für Gesundheit, Ausdauer und Geist bereits hohe Werte erreicht haben.

Die hier benötigten Items wie Abyssspähren gehen durch das Zurücksetzen verloren und müssen erneut gefarmt werden. Hier müsst ihr entsprechend abwägen, ob sich da Vorhaben lohnt.

Es ist denkbar, dass die Entwickler diese Methode in Zukunft damit ersetzen, dass man direkt beim Lernen eines Skills durchs Beobachten einen Skillpunkt zurückerhält. Bis dahin bleibt aber nur die genannte Methode für Gratispunkte. Ein anderes Feature war mal im Spiel, wurde aber wieder entfernt: Ein Feature aus GTA war mal in Crimson Desert, hätte das Spiel komplett verändert