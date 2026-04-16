Ein Feature aus GTA war mal in Crimson Desert, hätte das Spiel komplett verändert

In Crimson Desert wünscht sich ein Spieler ein Feature, das man aus GTA kennt, die Community hält dagegen, obwohl es schon mal im Spiel war.

Was ist das für ein Feature? Auf Reddit möchte ein Nutzer das GPS-Feature von GTA gerne in Crimson Desert sehen. Dabei können Spieler einen Ort auf der Karte markieren und wie bei einem Navigationssystem wird man auf dem kürzesten Weg dort hingeführt.

Für den Spieler wäre das eine perfekte Ergänzung für Crimson Desert, schließlich verbringt man viel Zeit damit, zu verschiedenen Quests und Objekten zu reiten. Was der Spieler allerdings nicht weiß: Genau dieses Feature hatte Crimson Desert schon.

Auch ohne Navi geht es auf dem Rücken von Rokade am schnellsten durch die Crimson Desert:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Das Feature existiert

Wieso gab es das schon einmal? In den Kommentaren unter dem Beitrag auf Reddit weisen die anderen Nutzer darauf hin, dass Crimson Desert tatsächlich ein solches Navigationsfeature hatte. In einem alten Gameplay aus 2024 soll man dies sehen können.

Tatsächlich postet ein Nutzer ein Bild mit dem Feature aus einer wohl früheren Version des Spiels, die auch noch eine andere Schriftart nutzt. Dabei ist auf der Minimap eine Routenfindung zum Wegpunkt zu sehen, die es so nicht mehr im finalen Spiel gibt.

Dass das Feature nicht mehr in Crimson Desert zu finden ist, hat wohl gute Gründe.

Wieso gibt es das Feature nicht mehr? Während die Entwickler von Crimson Desert, sich dazu wohl nie geäußert haben erklären die Spieler, warum es besser ohne ist. So seien sich zu verlaufen und auf dem Weg durch viele Ablenkungen neue interessante Dinge zu entdecken, genau die Faktoren, die Crimson Desert ihren Charme geben.

So schreiben die Spieler auf Reddit:

NotMochiTheCat: „Es wäre eine nette Option für Leute, die sie wollen. Für mich ist es der halbe Spaß, sich unterwegs zu verirren.“

CyberpunkYakuza: „An diesem Punkt bin ich auch. Zuerst habe ich es vermisst, aber das Zeug, über das ich gestolpert bin und das ich sonst verpasst hätte, nur weil ich mich abseits der ausgetretenen Pfade bewegt habe, hat das Spiel sooooo viel angenehmer gemacht.“

M0rteus: „Wenn man für eine Mission einen Wagen fährt, ja (fckn Yann), ansonsten nö, dann komme ich gut mit dem Rumstolpern klar.“

bjergdk: „Ich denke, es soll einen dazu drängen, falsch abzubiegen und Dinge zu sehen, die man sonst nicht sehen würde. Außerdem führt eine GPS-Linie wie diese dazu, dass die Spieler die ganze Zeit auf die Minimap schauen, anstatt auf die wunderschöne Welt vor ihnen.“

Die Community ist etwas zwiegespalten, gerade bei den Wägen, die man auch gut und gerne mal in eine Sackgasse manövrieren kann, wäre das Feature jedoch wohl sinnvoll. Eine Findungshilfe hätte ein anderer Spieler auch gebraucht, gerade weil er 200 Stunden lang ein Minispiel übersah: Spieler entdeckt nach 200 Stunden ein wichtiges Feature in Crimson Desert, verpasste dadurch wertvollen Loot