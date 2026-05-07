Die Tyraniden zerlegten selbst die härtesten Space Marines in Warhammer 40.000: Wie konnte die Menschheit überleben?

Die Tyraniden gelten als eine der größten Bedrohungen der Menschheit in der Welt von Warhammer 40.000. Im ersten Krieg gegen sie wurde der Heimatplanet der härtesten Space Marines, der Ultramarines, überrannt. Wie konnten sie am Ende doch noch gewinnen?

Seitdem die Schwarmflotte Behemoth der Tyraniden, einer der größten Bedrohungen im Universum, in der Galaxis aufgetaucht ist, drangen sie immer weiter zu den imperialen Welten vor.

Der Ordensmeister der Ultramarines und einer der fähigsten Krieger des Imperiums, Calgar, plante, die Insektenspezies auf seinem eigenen Heimatplaneten Macragge aufzuhalten. Dieser gehört zum Reich Ultramar, das besonders wichtig für das Imperium ist. Sollte es nicht geschehen, wäre die nächste Gelegenheit erst mehrere hundert Lichtjahre entfernt.

Durch den Inquisitor Kryptman wussten die Ultramarines von dem Angriff und konnten sich dementsprechend vorbereiten. Der Ordensmeister vereinte eine riesige Flotte von verschiedenen Kriegsschiffen, Schlachtbarken und Freibeutern, um die Tyraniden schon vor ihrer Ankunft auf Macragge zu besiegen.

Auch der Planet selbst wurde befestigt und es wurden riesige Verteidigungsanlagen erbaut. Sollten die Angreifer nicht im Orbit besiegt werden, sollen sich die Streitkräfte im Notfall in den Festungen am Nord- und Südpol verschanzen und auf Verstärkung warten.

In Warhammer 40.000: Space Marines 2 kämpft ihr selbst gegen die Horden der gefährlichen Insekten:

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Ein einziger Tyranide änderte die Schlacht von Macragge

Obwohl die Kriegsschiffe zahllose Wellen der Bioschiffe, bevor sie auf der Oberfläche ankamen, zerstören konnten, verbreiteten sich die gefräßigen Käfer trotzdem.

Als die Bodenschlacht begann, teilte der Ordensmeister seine Streitkräfte in drei Truppen ein. Die 1. Kompanie, also die besten Krieger der Ultramarines, sollte sich aufteilen und die Festungen der Pole weiter sichern und verstärken. Mit dem Rest der 1. Kompanie und anderen Kompanien kämpfte Calgar gegen die Horden und konnte ihren Vormarsch nur verzögern.

Als er beschloss, die Verteidigungslinie weiter nach Norden zu verlegen, wurde der Sirocco-Raumhafen auf Macragge von Genestealern der Tyraniden angegriffen und die Shuttleflotte der Ultramarines wurde zerstört, um sie zu immobilisieren. Der Plan war, sich im Industriekomplex „Cold Steel Ridge“ zu verschanzen, wo eine Verteidigungskompanie stationiert war, die zusätzlich von dem Panzer „Pride of Hera“ verstärkt wurde.

Ein Wendepunkt der Schlacht: Der Schwarm hatte Calgar zu diesem Zeitpunkt als größte Bedrohung erkannt und schickte einen ihrer Herrscher los, um ihn zu vernichten. Dieser Schwarmherrscher war einer der tödlichsten Diener und brachte strategische Intelligenz in die Reihen des Bewusstseins der Tyraniden, die sonst nur hirnlose und rasende Angriffe starteten.

Durch Ablenkungsmanöver und intelligente Kriegsführung konnten sie die Ultramarines vom Panzer weglocken und ihn schließlich zerstören. Der Schwarmherrscher brüllte übers Schlachtfeld und forderte Calgar heraus. Er stürmte auf den Ordensmeister zu und schlitzte ihn auf und zerfetzte ihn.

Im richtigen Moment wurden die Ultramarines von Thunderhawk-Schiffen aus dem Orbit unterstützt und schlugen die Tyraniden so weit zurück, dass sie die Überlebenden und den schwer verwundeten Calgar evakuieren konnten.

Hinterhalt von beiden Seiten

Im Orbit angekommen wurde klar, dass die Schiffe der Angreifer einen Großteil der Flotte der Menschheit ausgelöscht hatten. Nachdem die Sporen der Tyraniden auf Macragge abgeworfen waren, lösten sie ihre Formation im Orbit auf und lockten die verbleibenden Ultramarines samt Kriegsschiff zum Ringplaneten Circe am Ende des Systems. Dort war sowohl ein Hinterhalt der Tyraniden als auch der Menschen geplant.

Während die Falle der Insekten zuschnappte und eine zweite Flotte aus den Ringen von Circe angriff, startete der Hinterhalt der Menschheit und es kamen über 200 Kriegsschiffe des Imperiums zum Kriegsschauplatz. Um das zahlenmäßig überlegenden Schwarmbewusstsein zu besiegen, steuerte das Schlachtschiff „Dominus Astra“ der Imperator-Klasse in die Mitte der Schwarmflotte Behemoth.

Die Dominus Astra ließ ihren Warpantrieb explodieren und erzeugte einen katastrophalen Wirbel, der die zweite Flotte ins Nichts riss.

Das Ende des Krieges

Nachdem der Hinterhalt der Tyraniden vernichtet war, eilte Calgar mit der Verstärkung zurück nach Macragge. Dort angekommen waren die Festungen im Norden und Süden bereits überrannt. Als die 7. Kompanie die südliche Festung erreichte, fanden sie einige Überlebende der Garnison vor und säuberten den Rest der bereits ausgedünnten Insekten.

Die Festung am Nordpol wurde jedoch fast komplett überrannt und nur mithilfe der mächtigen Dreadnoughts konnten sie die Tyraniden beseitigen. Von der 1. Kompanie sind alle bis auf den letzten Mann gefallen.

Erst 116 Jahre später konnte der Orden offiziell Verzeichnen, dass die Verluste der Schlacht um Macragge ersetzt werden konnten. Der Schwarmherrscher gilt als vernichtet, allerdings wurde nie eine Leiche oder Überreste gefunden.

Die Tyraniden gehören zu den größten Bedrohungen im Universum von Warhammer 40.000. Für viele Fans ist es keine Frage mehr ob sie den Krieg gewinnen werden, sondern wann. Aber was würde dann mit der Welt passieren? Wir haben hier die Antwort: Eine Spezies in Warhammer 40.000 lebt nur, um zu fressen – Das passiert, wenn sie den ewigen Krieg wirklich gewinnt