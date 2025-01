Eine Spezies in Warhammer 40.000 lebt nur, um zu fressen – Das passiert, wenn sie den ewigen Krieg wirklich gewinnt

In Warhammer 40.000 herrscht ein ständiger Kampf zwischen verschiedenen Fraktionen und Spezies. Eine davon ist besonders gefährlich, denn sie gilt im Moment als diejenige, die irgendwann als Sieger aus dem Krieg hervorgehen wird. MeinMMO erklärt, wie die Welt danach aussehen würde.

Wer zuletzt Space Marine 2 gezockt hat, kennt diese üblen Xenos sehr gut: Tyraniden. Im Ranking der stärksten Fraktionen in Warhammer 40.000 stehen sie ganz an der Spitze, noch vor den Necrons und dem Imperium der Menschheit.

Diese Käfer-Aliens haben zum größten Teil keinen eigenen Willen, sondern sind nur die Drohnen eines Schwarmbewusstseins. In der Welt von Warhammer 40.000 sind sie noch relativ „neu“, da sie erst vor einigen Jahrtausenden in der Galaxie aufgetaucht sind.

Seitdem sorgen sie aber für massenhaft Ärger und halten jede andere Fraktion in Schach, teilweise gleichzeitig. Für viele Fans ist es schon lange keine Frage mehr, ob die Tyraniden irgendwann gewinnen, sondern wann es passiert.

Tyraniden: Die gefräßige Gefahr von außerhalb der Galaxie

Was Tyraniden zur aktuell größten Gefahr in Warhammer 40.000 macht, ist ihre absurd große Zahl. Bereits jetzt sind in der Galaxie so viele Schwarmflotten vertreten, dass niemand sie so wirklich zurückdrängen kann.

Am Rand der Galaxie und dahinter wartet eine unbekannte Anzahl weiterer Tyraniden. Die Xenos greifen mit solchen Massen an Einheiten an, dass sie Verteidigungsanlagen jeder Größe einfach mit ihren Leichen verstopfen – danach beginnt die eigentliche Invasion.

Dazu passen sie sich ihren Feinden stetig an. Je mehr Informationen sie bekommen, desto besser können sie neue Tyraniden züchten, die explizit für den Kampf gegen den aktuellen Gegner geschaffen wurden.

In unserem Special erklären wir euch genauer, wer die Tyraniden sind und was sie so gefährlich macht.

Das Ende der Welt – ziemlich buchstäblich

Sollten die Tyraniden jemals den Sieg über alle anderen Spezies erlangen, wäre die Galaxie unwiederbringlich zerstört. Denn die Xenos kennen nur ein Ziel: fressen. Genauer, sie verarbeiten alles, was irgendwie geht, zu Biomasse.

Menschen, Tiere, Pflanzen, ganze Planeten und Infrastrukturen werden von kleinen Würmern zersetzt, verdaut und durch Schläuche zur Flotte geleitet. In Brut-Pools entstehen dann neue Tyraniden, um sich weiter verbreiten zu können.

Zumindest ist das im Moment der Stand, der von den Tyraniden bekannt ist. Würden sie gewinnen, würden sie die gesamte Galaxie wortwörtlich verschlingen und nichts Lebendes mehr zurücklassen.

Falls euch das an die Zerg aus StarCraft erinnert: Ja, die Tyraniden waren das Vorbild für die Zerg. Das liegt mitunter daran, dass Blizzard ursprünglich mal ein Warcraft-Spiel machen wollte – es dann aber doch gelassen hat

Anschließend würden sie weiterziehen, um neue Galaxien zu fressen, falls es denn noch welche gibt. Einige Gerüchte besagen, dass unsere Galaxie die letzte ist, die von den Tyraniden noch nicht vernichtet wurde.

Bisher kann niemand die Tyraniden aufhalten

Nach aktuellen Informationen gibt es nichts, was die Tyraniden aufhalten kann. Zwar gibt es Versuche, die aber bisher nicht wirklich funktionieren. Einer sehr extremen Idee hat sogar Milliarden Menschenleben gekostet.

Einer der wenigen tatsächlichen Siege über die Tyraniden hat hunderte Space Marines das Leben gekostet in der Schlacht von Macragge. Der Sieg ist vor allem den tapferen Ultramarines zu verdanken, deren Heimatsystem damals angegriffen worden ist.

Die einzige Hoffnung auf einen wirklichen Sieg über die Tyraniden sind der Zusammenschluss verschiedener Spezies – was in Warhammer sehr unwahrscheinlich ist –, ein technologischer Durchbruch oder das Erwachen der Necrons.

Letzteres ist die plausibelste Möglichkeit, um den Sieg der Tyraniden noch abzuwenden. Necrons sind eine Spezies nahezu unbesiegbarer Roboter-Mumien oder in lebendes Metall geschmiedeter Seelen. Die haben die meiste Zeit geschlafen, aber sind gerade dabei, zu erwachen – und das hätte große Auswirkungen: Ein Volk in Warhammer 40.000 könnte die eine der größten Bedrohungen der Welt einfach ausschalten, aber es schläft seit 60 Millionen Jahren