Ein Nutzer weiß, wie man die wohl größte Gefahr in Warhammer 40.000 stoppen kann – Fans erklären, warum das eine dumme Idee ist

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Zu Deutsch: Man hat ihn aus der Inquisition geworfen und er gilt nun als Verräter und Ketzer. Eigentlich geht ein solches Urteil mit der Todesstrafe einher. Im Moment soll Kryptman aber nach einem Exil die Schwarmflotte Tiamet bekämpfen – zusammen mit der Deathwatch. Und das heißt was: Alle haben in Warhammer 40.000 Respekt vor der „Deathwatch“ – Das hat einen guten Grund

Der Fall von Cadia ist eine der größten Tragödien in Warhammer 40.000 – Was ist da passiert?

Im Kampf gegen die Tyranidenflotte Leviathan hat Kryptman eine Reihe an Planeten ausgesucht, die einen Exterminatus unterlaufen sollen, sobald die Tyraniden auftauchen. „Kryptmans Absperrkette“ sollte, so die Idee, den Tyraniden die Grundlagen zur Vermehrung entziehen und sie aufhalten.

Die Idee an sich ist schlüssig, aber Fans werfen schnell ein, dass selbst diese Maßnahme nicht hilft. Denn genau das hat schon jemand in der Lore ausprobiert und dafür die höchste Strafe erhalten.

Was würde nun helfen? Auf Reddit hat ein Nutzer die Idee, dass eine Reihe an Exterminatus-Fallen die Tyraniden aufhalten würde. Der Vorschlag: Man stellt Fallen auf, die eine Welt vernichten, sobald die Xenos landen.

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

Das Universum von Warhammer 40.000 ist in einem ewigen, riesigen Konflikt gefangen. Einer der Kontrahenten überragt die anderen jedoch, denn er würde die ganze Galaxie buchstäblich verschlingen. Mit einer radikalen Idee will ein Nutzer diese Gefahr eindämmen. Die Community wirft ein: Das wurde schon versucht und lief nicht so gut.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to