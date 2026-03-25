Crimson Desert: Pororin und Haustierrüstung freischalten

Begebt ihr euch in Crimson Desert in die südöstlichen Wälder von Hernand, werdet ihr schnell ausgeknockt. Wie ihr trotzdem in das versteckte Dorf kommt und was euch dort erwartet, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Dorf? Reist ihr in die Wälder im südöstlichen Hernand, werdet ihr schnell merken, dass ihr nicht weit kommt. Denn irgendwann erscheinen einige Shai-Kinder, betäuben euch und schleppen euch wieder aus dem Wald hinaus.

Doch der Zugang zu ihrem Dorf namens Pororin ist durchaus lohnenswert und ihn zu bekommen, ist nicht schwer, wenn man es einmal weiß. Wir zeigen euch deshalb, wie ihr in das versteckte Dorf hineinkommt und warum es sich lohnt, das Ganze anzugehen.

In der Nähe der Region findet ihr auch das legendäre Pferd Rokade:

So bekommt ihr Zugang zum Dorf Pororin und den Wäldern

Wie kommt man rein? Auch wenn es erstmal seltsam klingt: Um die Quest zu bekommen, müsst ihr euch ausdauernd ein paar Mal betäuben und verschleppen lassen. Irgendwann taucht dann ein Shai-Mädchen namens Arkin auf, das euch eine Quest gibt – im Gegenzug sorgt sie dafür, dass ihr den Wald und das Dorf Pororin ungehindert betreten könnt.

Für die Quest führt euch Arkin zum Windwald-Geist Offin, der ein Relikt auf dem Kopf trägt. Klettert von hinten auf den laufenden Baum und holt das Relikt für Arkin zurück. Sie bedankt sich und ihr könnt fortan das Gebiet im Wald und das Dorf Pororin ungestört betreten.

Ihr findet es hier:

Hier findet ihr das versteckte Dorf Pororin.

Haustierrüstung, Forschungsinstitut und Rezept für Kraftfaust-Kräuterpastillen – Dafür lohnt sich die Quest

Warum lohnt sich das Dorf? Im Dorf gibt es einige Dinge, für die sich das Abschließen der Quest durchaus lohnt. Denn in und um Pororin finden sich einige praktische Händler und Einrichtungen, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Forschungsinstitut & Rezept für Kraftfaust-Kräuterpastillen

Besonders lohnenswert ist das Forschungslabor im südlichen Gebiet der Pororin-Siedlung. Dort könnt ihr neue Rezepte und Verbesserungen freischalten. Darunter auch das mächtige Rezept für Kraftfaust-Kräuterpastillen, mit denen ihr euch an Ort und Stelle des Todes wiederbeleben könnt.

Um die entsprechenden Punkte zu erforschen, müsst ihr Wissen rund um die Shai und das Dorf Pororin sammeln, indem ihr die dortigen Nebenquests erledigt. Habt ihr die Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr die entsprechende Forschung für die erforderlichen Ressourcen in Auftrag geben.

Im Forschungsinstitut von Pororin findet ihr ein Rezept für Kräuterpastillen.

Haustierrüstungen

Im Nordosten des Dorfes findet ihr einen Händler mit einem Pfotensymbol. Dort könnt ihr kosmetische Rüstungen und Outfits für eure Hunde und Katzen kaufen.

In Pororin findet ihr einen Händler mit Outfits für euer Haustier.

Die haben allerdings keine Werte oder Vorteile, sondern dienen rein der Optik. Allerdings erhaltet ihr sie nur dort, weshalb das Dorf gerade für Fashion-Enthusiasten unverzichtbar ist.

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht