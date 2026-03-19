Crimson Desert: Einsteiger-Guide – 30 Tipps, die ich gerne vor dem Start gewusst hätte

Crimson Desert ist ein komplexes Action-Adventure, das vieles nicht so ausführlich erklärt, wie man es von modernen Open-World-Abenteuern gewohnt ist. In diesem Guide fassen wir euch deshalb alle Tipps und Tricks für den Einstieg zusammen, die wir gerne vor unserem Start gewusst hätten.

Worum soll es in diesem Artikel gehen? Wir geben euch Tipps und Tricks an die Hand, die euch den Einstieg in Crimson Desert erleichtern sollen. Das neue Action-Adventure von Pearl Abyss ist nämlich enorm umfangreich sowie komplex, gleichzeitig neigt das Open-World-Abenteuer dazu, wichtige Grundlagen unzureichend oder gar nicht zu erklären.

Wir konzentrieren uns dabei auf Erkenntnisse und Beobachtungen, die wir während unserer eigenen Durchläufe gemacht haben – oft später, als es uns lieb gewesen wäre. Damit euch beim Spielen nicht ständig der Gedanke kommt: „Das hätte ich gerne früher gewusst!“.

Mehr zum Thema Crimson Desert erscheint am Donnerstag – alles Wichtige in 3 Minuten von Karsten Scholz

Tipps für den Einstieg in Crimson Desert

Zuerst einige Grundlagen-Tipps, die euch das Leben auf dem Kontinent Pywel erleichtern:

Wenn ihr den linearen Tutorial-Start und euren ersten Besuch vom Abyss hinter euch gebracht habt, erhaltet ihr durch die nächsten Quests bereits euer erstes Mount. Fortan könnt ihr das Pferd überall in der Welt per Knopfdruck herbeirufen.

Wenn ihr auf eurem Pferd reitet, gewinnt es Erfahrung, steigt im Level auf und erhält neue Fertigkeiten wie einen Schnellstart oder einen Rückwärtstritt sowie verbesserte Werte. Erhaltet ihr ein neues Mount, müsst ihr dieses erneut leveln.

Die komplexen Steuerungsbefehle und andere Tutorial-Infos könnt ihr euch im Menü unter Optionen / Hilfe oder Meldungen erneut anschauen.

Macht anfangs möglichst viele Nebenquests der Bewohner der ersten Region, denn die belohnen oft mit zusätzlichem Inventarplatz. Schaut außerdem bei allen möglichen Händlern vorbei, egal ob Krämer oder Gerber. Viele verkaufen weiteren Stauraum für wenig Geld.

Rezepte, die in der Spielwelt herumliegen, könnt ihr euch häufig anschauen und so das jeweilige Rezept lernen, ohne dass das ein krimineller Akt ist oder ihr das Item einstecken müsst (was euer Inventar nur zumüllen würde). Einstecken könnt ihr sie aber ohne Konsequenz trotzdem und sie beim nächsten Händler verkaufen, solltet ihr Geld brauchen.

Einmal gelesene Bücher, Dokumente und Briefe könnt ihr bedenkenlos aus dem Inventar hauen, um Platz zu sparen. Schaut vorher bei einem Händler vorbei, ob sich das Zeug verkaufen lässt. Vor allem Crafting-Bücher und Rezepte bringen anfangs gutes Geld.

Besucht gleich in der ersten Stadt den Schmied sowie den Händler vor der Schmiede. Auf die Art erhaltet ihr erste Sammelaufgaben plus Axt und Spitzhacke für lau. Ihr müsst die beiden Werkzeuge also nicht kaufen.

Wenn ihr etwas Geld braucht, macht bei Minispielen mit, die euch leichtfallen, oder absolviert Kopfgeld-Quests von Schwarzen Brettern. Beachtet, dass ihr überführte Gefangene nicht über die Schnellreise zum Knast bringen könnt. Aber ihr könnt sie über eure Schulter wuchten und dann auf euer Pferd steigen.

Schaut vor dem Verkauf von Ausrüstung kurz in die zugehörige Item-Beschreibung. Wenn dort etwas von Verkleidung steht oder ein Kopfteil Immunität gegen eine bestimmte Schadensart gewährt, könnten die Klamotten bei Quests oder Bosskämpfen nochmal wichtig werden.

Wenn ihr Tiere wie Hunde oder Katzen oft genug streichelt, werden diese zu Freunden und können euch begleiten. Die tierischen Begleiter sammeln automatisch den Loot besiegter Gegner auf. Für die Freundschaft benötigt ihr 100 Ruf-Punkte. 25 Punkte winken pro Tag maximal durch Streicheleinheiten. Weitere Punkte gibt es, wenn ihr Fleisch in der Nähe des Tieres fallen lasst.

Über ein Bett oder ein Lagerfeuer lässt sich die Zeit vorspulen. Teils geht das auch per Knopfdruck bei Quests. Nach einer Rast ist die Vorspulfunktion dann fürs Erste blockiert, bis der Charakter wieder eine Rast braucht.

Angeln lernt ihr, indem ihr euch neben einen Angler stellt und ihn beim Angeln beobachtet.

Der schick inszenierte Launch-Trailer von Crimson Desert:

Tipps für die Erkundung von Pywel

Auf der Erkundung von Pywel liegt in Crimson Desert ein großer Fokus. Unsere Tipps helfen!

Nutzt die Reflektion eurer Waffe oder den Schein eurer Laterne, um von erhöhten Punkten in der Spielwelt aus die Positionen von Schnellreisepunkten, Abyss-Grenzsteinen oder Versiegelten Abyss-Artefakten aufzuspüren – sie werden durch eine hell leuchtende Aura angezeigt.

Dank eures Gleit-Skills, den ihr recht früh im Spiel erlernt, sind Sprünge aus großen Höhen für euch kein Problem mehr. Behaltet nur eure Ausdauer im Blick. Ohne aktiviertes Gleiten droht beim Aufprall tödlicher Fallschaden. Langsames nach unten gleiten kostet übrigens gar keine Ausdauer.

Viele Schnellreisepunkte aktiviert ihr, indem ihr euch bei einem Abyss-Nexus auf die zugehörige Steinplatte stellt. Ab dann könnt ihr diese über die Weltkarte auswählen. Vereinzelt sind Schnellreisepunkte zerstört und ihr müsst erst ein fehlendes Teil finden, um sie aktivieren zu können. Für manche müsst ihr aber auch an Abyss-Grenzsteinen Rätsel lösen und könnt im Anschluss dorthin teleportieren.

Wenn ihr eine Region der Karte fast vollständig aufgedeckt habt, es auf der Karte aber vereinzelt noch kreisförmige, nicht aufgedeckte Areale mit einem Fragezeichen gibt, wartet dort ein Schnellreisepunkt auf seine Aktivierung oder ein Abyss-Artefakt auf euren Besuch.

Wenn ihr beim Erkunden auf gegnerische Lager stoßt, nehmt euch die Zeit und vertreibt alle Gegner. Auf die Art fällt der Bereich wieder in die Hand eurer Verbündeten und feindliche Patrouillen verschwinden von der Straße. So fällt euch dann wiederum die Erkundung der Region einfacher und es können neue Auftraggeber auftauchen.

Immer wieder sind Zugänge in der Spielwelt versperrt. Wenn Dornenbüsche den Weg blockieren, könnt ihr diese mit der Lichtreflektion eurer Waffe oder einem Feuerpfeil verbrennen. Einen Feuerpfeil erhaltet ihr, indem ihr einen normalen Pfeil anlegt und über eine Feuerschale haltet.

Diebstahl lohnt sich nur bedingt

In Crimson Desert könnt ihr die Bewohner der Spielwelt ausrauben, doch benötigt ihr dafür eine Maske, mit der Kliff sein Gesicht verbergen kann. Die bekommt ihr über einige Quests oder von bestimmten NPCs mit Hang zur Kriminalität – etwa zwielichtigen Händlern oder als Beute von Dieben.



Wenn ihr Gegenstände klaut, wirkt sich das trotz der Maske und sogar ohne Zeugen negativ auf euren Ruf aus. Vereinzelt kann sich der Klau bei wertvoller Beute dennoch lohnen. Übertreibt es nur nicht, vermeidet es, dabei gesehen zu werden, und wartet nach dem Diebstahl kurz ab, bis die Alarm-Aura verschwunden ist.

Tipps für die Kämpfe und Charakterentwicklung

In Crimson Desert erwarten euch unzählige Herausforderungen, in denen ihr zur Waffe greifen müsst. Wir helfen euch mit ersten Tipps.

Achtet darauf, dass ihr immer genug heilende Nahrung im Inventar liegen habt. Teils landet ihr recht unvermittelt in Bosskämpfen oder Massenschlachten. Fertiges Essen kauft ihr bei Händlern für ein paar Taler. Deckt euch durch Händler oder die Jagd alternativ mit Fleisch ein. Bei jedem Lagerfeuer könnt ihr mit diesen dann besseres Heilfutter kochen.

In Crimson Desert gibt es nicht nur zig Varianten Fleisch und Fisch, aus diesen lassen sich auch diverse Versionen eines Gerichts kochen. Die verbrauchen unterschiedlich viele Ressourcen, liefern aber auch unterschiedlich viel Heilung. Konzentriert euch beim Kochen auf eine Version des Gerichts, in das ihr all euer gefarmtes Fleisch investiert. Sonst müllt ihr euer Inventar mit zig Essensstapeln voll.

Ganz allgemein gilt: Verliert ihr gegen einen Gegner, sind mehr Heilmittel die einfachste Art, diesen beim nächsten Versuch zu schaffen. Ihr könnt diesen aber auch erstmal links liegen lassen, euch auf andere Aufgaben stürzen und euren Charakter über diesen Weg stärken.

Weitere Möglichkeiten, euren Charakter früh zu verbessern, sind: Besorgt euch bessere Ausrüstung (über Quest-Belohnungen, Loot, Crafting), wertet eure vorhandene Ausrüstung bei einem Schmied auf, verdient euch Abyss-Artefakte für die Freischaltung weiterer Talente.

Abyss-Artefakte beziehungsweise neue Talente erhaltet ihr, indem ihr Hauptquests abschließt, Bosse besiegt, Abyss-Rätsel in der Welt löst und die Aufgaben von Versiegelten Abyss-Artefakten meistert. Außerdem winken Artefakte, wenn ihr durch das Besiegen von Gegnern die gelbe Leiste links neben der Minimap füllt.

Die Talente könnt ihr vergleichsweise frei erlernen, ihr müsst euch in den 3 Bäumen also nicht zwingend von innen nach außen oder von außen nach innen vorarbeiten.

Talente, die geblockt sind, schaltet ihr im Laufe der Hauptgeschichte frei, wenn ihr die zugehörigen Fertigkeiten erlernt, oder indem ihr bestimmten Gegnern dabei zuschaut, wie sie das jeweilige Manöver einsetzen.

Alle 3 spielbaren Charaktere besitzen jeweils eigene Talentbäume und jeden Skillpunkt könnt ihr nur einmal investieren. Einzige Ausnahme: Die Investitionen bei Kliff in mehr Ausdauer, Gesundheit und Geist finden sich auch bei den beiden anderen Streitern. Ansonsten müsst ihr euch entscheiden oder die Punkte auf mehrere Charaktere aufteilen (was mit der Zeit aber kein Problem sein sollte).

Alternativ könnt ihr mit den limitierten Verblassten Abyss-Artefakten mehrfach umskillen und alle Artefaktpunkte neu verteilen.

Wenn ihr einen anderen spielbaren Charakter freigeschaltet habt, könnt ihr auf diesen über ein Auswahlmenü wechseln, ähnlich wie in GTA 5.

Die Kämpfer, die ihr nicht steuert, können euch begleiten und in Kämpfen unterstützen. Sprecht sie dafür an. Beachtet aber, dass Kliff in der Hauptgeschichte auf sich alleine gestellt ist und euch die Begleiter in bestimmten Phasen nicht zur Verfügung stehen.

Verbessert über die Talente früh euren Lebens- und Ausdauer-Vorrat. Lernt außerdem zeitnah den Doppelsprung und verbessert die Kraftfaust, sodass ihr diese bis zu dreimal hintereinander nutzen könnt – das bringt manch einen Boss aus dem Takt.

In den chaotischen Kämpfen kann es passieren, dass euer Pferd etwas abbekommt. Mit dem heilenden Kraftschlag (erlernbares Talent) könnt ihr das Tier heilen. Bringt es alternativ zu einem Stall, in dem es für eine kleine Gebühr versorgt wird.

Zu guter Letzt noch ein Hinweis: Viele Systeme und Inhalte von Crimson Desert schaltet ihr im Laufe der Hauptgeschichte oder als unscheinbar wirkende Nebenquest frei, teils erst nach dutzenden Stunden Spielzeit. Wer beispielsweise so schnell wie möglich Zugriff auf alle 3 spielbaren Charaktere haben möchte, muss die Story-Akte priorisieren – wobei euch in diesen aber manch eine knackige Herausforderung erwartet.

Wenn ihr weitere Tipps und Tricks habt, die den Einstieg in Crimson Desert erleichtern, ab damit in die Kommentare! Wenn ihr konkrete Fragen zum Spiel habt, könnt ihr diese im Zuge unserer Antwort-Frage-Runde zum Release in diesem Artikel loswerden: MMORPG-Veteranen mit über 100 Stunden in Crimson Desert beantworten eure Fragen zum Action-Adventure