Crimson Desert hat neben süßen Katzen auch Capybara und wer ihnen folgt, wird belohnt

Bekanntlich kann man Crimson Desert auch als Katzen-Simulator spielen. Die flauschigen Begleiter freuen sich über eure Gesellschaft und schmiegen sich kuschlig an euren Charakter. Doch neben Hunden, Katzen und Kaninchen gibt es auch Capybara zu finden.

Wo findet man die Capybara? In Crimson Desert könnt ihr unzählige verschiedene Arten von Tieren finden. Während die besten Freunde des Menschen schon in der ersten Stadt auf euch warten, dürft ihr am Ende der Welt auch mit Capybara schwimmen.

Dafür müsst ihr euch zunächst ins Gebiet „Crimson Desert“ begeben und dort ganz am unteren rechten Rand des Bioms zum Ort „Wildbloom Springs“ gehen. Ihr findet dort eine Art Oase vor, in der mitten in der Wüste ein See liegt. In diesem See befinden sich dann mehrere planschende Capybara, die gemütlich und unbeeindruckt ihre Runden ziehen.

Auf Reddit könnt ihr sehen, wie das aussieht:

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Genauso unbeeindruckt wie im echten Leben

Was kann man mit den Capybara machen? Anders als Hund und Katze kann man die Capybaras in Crimson Desert nicht als treue Begleiter mit auf das Abenteuer nehmen. Sie bleiben wohl gerne unter sich und genießen die warme Sonne, die von oben auf sie herabstrahlt, während sie im kühlen Nass schwimmen.

Ein Besuch kann sich dennoch lohnen. Schwimmt man mit den Capybara durch den See, findet man unter einem Felsvorsprung eine Schatzkiste. Diese enthält im Beispiel des Videos nützliche Schuhe, mit denen es sich besser klettern lässt.

Kennt ihr schon das legendäre Pferd Rokade?

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Welche Haustiere kann man in Crimson Desert haben? In Crimson Desert gibt es zwar viele verschiedene Tiere, doch nur die wenigsten eigenen sich als Haustiere. So unterscheidet das Spiel zwischen Haustieren, Reittieren und Tieren, die einfach nur ihrem eigenen Willen nachgehen.

Während die Capybara zur letzten Gattung zählen, darf man als echte Haustiere nur Hunde und Katzen haben. Davon gibt es laut Crimsondesert.gg 18 verschiedene Typen, die jeweils unterschiedliche Farben haben. So kommt man insgesamt auf 112 verschiedene Arten von Hunden und Katzen, die sich euch anschließen können.

Bei den Mounts im Spiel könnt ihr nicht nur auf Pferden wie der legendären Rokade reiten, sondern auch auf Wildschweinen, Löwen, Tigern oder Bären. Und ihr könnt natürlich auch mit eurem Drachen durch die Lüfte fliegen. Insgesamt gibt es 72 verschiedene Mounts in Crimson Desert.

Obwohl ihr in Crimson Desert keine Capybara als Begleiter auf euren Abenteuern mitnehmen könnt, dürft ihr euch zwischen treuen Hunden und süßen Katzen entscheiden. Wie ihr diese ganz einfach zähmen könnt und was ihr noch darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier: Crimson Desert: Tiere zähmen – So sichert ihr euch Loot-Helfer