Crimson Desert: Widerspruch lösen – Alle richtigen Antworten für den Institutsverwalter 

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2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Widerspruch lösen – Alle richtigen Antworten für den Institutsverwalter 

In Crimson Desert erhaltet ihr für die Questreihe „Die Last des Wissens“ die Unterquest „Widerspruch“, und diese sorgt bei vielen Spielern derzeit für Probleme. Wie ihr sie schnell abschließen könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist das Problem? Im Laufe der Questreihe „Die Last des Wissens“ müsst ihr für „Widerspruch“ das Scholastein-Institut besuchen und mit dem Institutsverwalter reden. Dieser verlangt von euch die richtigen Antworten in einer vorgegebenen Reihenfolge. Leider stoßen hier viele Spieler an ihre Grenzen, denn:

  • Der Dialog kann nicht übersprungen werden
  • Eine falsche Antwort und ihr müsst erneut mit dem Verwalter quatschen
  • Die Hinweise aus der vorigen Quest helfen kaum bei der Findung der richtigen Antworten

Fans vermuten hierbei eine fehlerhafte Übersetzung ins Deutsche, weshalb sich viele nun minutenlang mit dem Ork rumschlagen müssen. Wir zeigen euch deshalb im Folgenden die richtigen Antworten, damit ihr den Plausch nicht immer wieder und wieder über euch ergehen lassen müsst.

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Das sind die richtigen Antworten

Wir haben die Antworten durchnummeriert, und zwar in der Art, wie sie bei euch im Dialogfenster angeordnet sind. Nutzt also folgende Antwortmöglichkeiten, um die Quest erfolgreich abzuschließen:

  1. Antwort 1 (Hab gehört, dass es an dem Tag ein Treffen mit einem Adeligen von außerhalb gab.)
  2. Antwort 1 (Die waren den ganzen Tag mit Tarho im Labor und denken, dass der Wachmann derjenige ist, der sich komisch verhält.)
  3. Antwort 2 (Sie waren zusammen mit Grunil in ihre Forschung vertieft und schauten kurz in der Bibliothek vorbei, nur um vom Bibliothekar zurechtgewiesen zu werden.)
  4. Antwort 2 (Die Bibliothek führt Aufzeichnungen über alle Besuche – aber Raphaels Eintrag fehlt.)
  5. Antwort 1 (Sie bestehen darauf, dass sie es nicht gestohlen haben können – weil sie nichts von den verbotenen Büchern oder der alten Sprache wussten.)
Widerspruch Quest Position
Beim X findet ihr das Institut mitsamt Verwalter
CD-Aussehen-Verwalter
So sieht der Verwalter aus

Nachdem ihr alle Antworten richtig getroffen habt, erhaltet ihr eine Folgequest, um dann schließlich den Bücherdieb zu fassen, der sein Unwesen auf dem Institutgelände treibt. Das Gute dabei ist, dass ihr bei der Konversation nicht genau hinhören müsst, denn der Übeltäter wird euch nach dem Plausch auf der Map markiert.

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Das waren alle wichtigen Infos, um den Dialog mit dem Institutsverwalter erfolgreich abzuschließen. Solltet ihr weitere Hilfen zu Quests oder sogar Tipps benötigen, haben wir für euch die passende Liste mit einer Vielzahl an Guides: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

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