Crimson Desert: Waffe wegstecken – So geht es ganz leicht

Die Steuerung in Crimson Desert ist häufig nicht besonders intuitiv und auch das Spiel erklärt vieles nicht auf den ersten Blick. Wir erklären euch deshalb, wie ihr ganz leicht die Waffen wegstecken könnt.

Wie kann man die Waffen wegstecken? Ihr könnt eure gezogene Waffe auf folgende Art und Weise wegstecken:

Controller: Richtungstaste links (<-) auf dem Steuerkreuz

PC: Taste „T“

Drückt ihr die Taste zweimal schnell hintereinander, zeigt euch euer Charakter dabei noch einen coolen Move. Alternativ könnt ihr eure Waffe auch über das Inventar oder das entsprechende Kreismenü abwählen.

Gezogene Waffen blockieren bestimmte Handlungen

Wo können gezogene Waffen zum Problem werden? Wer Crimson Desert schon ein wenig länger spielt, wird schon auf solche Situationen gestoßen sein. Mit gezogener Waffe könnt ihr nämlich einige Sachen beispielsweise nicht machen:

Loot aufheben

Klettern

Mit Dingen interagieren

Ebenso reagieren manche NPCs mit Angst oder Abwehr, solltet ihr euch ihnen mit gezogener Waffe nähern oder sie in ihrer Gegenwart ziehen. So könnt ihr euch zusätzlich auch Handlungsmöglichkeiten und Dialoge kurzzeitig blockieren.

Gerade in Kämpfen oder in Städten kann das schnell nervig werden, wenn ihr nicht schnell genug flüchten oder wichtige NPCs nicht ansprechen könnt. Deshalb ist es gut, wenn man sich frühzeitig damit beschäftigt, wie man die Waffe schnell per Tastendruck wieder wegsteckt.

Habt ihr übrigens vorher Ressourcen abgebaut und nicht zu eurer Waffe zurückgewechselt, wird im Kampf automatisch euer Werkzeug gezogen. Hier solltet ihr also auf das Waffenrad zurückgreifen, wenn ihr eure Gegner auch besiegen wollt.

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht