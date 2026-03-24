Crimson Desert: Waffe wegstecken – So geht es ganz leicht

GuideService
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Waffe wegstecken – So geht es ganz leicht

Die Steuerung in Crimson Desert ist häufig nicht besonders intuitiv und auch das Spiel erklärt vieles nicht auf den ersten Blick. Wir erklären euch deshalb, wie ihr ganz leicht die Waffen wegstecken könnt.

Wie kann man die Waffen wegstecken? Ihr könnt eure gezogene Waffe auf folgende Art und Weise wegstecken:

  • Controller: Richtungstaste links (<-) auf dem Steuerkreuz
  • PC: Taste „T“

Drückt ihr die Taste zweimal schnell hintereinander, zeigt euch euer Charakter dabei noch einen coolen Move. Alternativ könnt ihr eure Waffe auch über das Inventar oder das entsprechende Kreismenü abwählen.

Crimson Desert: Haustiere sind hilfreiche Loot-Sammler, so könnt ihr sie zähmen
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
„Entspricht nicht unseren Standards“: Crimson Desert entschuldigt sich für KI-Bilder, verspricht, Maßnahmen zu ergreifen Crimson Desert: Widerspruch lösen – Alle richtigen Antworten für den Institutsverwalter  Crimson Desert: Waffe wegstecken – So geht es ganz leicht Crimson Desert: Abyss im Ungleichgewicht – So löst ihr das Sphären-Rätsel Crimson Desert versprach vor dem Release besondere Mounts, jetzt fühlen sich viele Spieler getäuscht Weil Crimson Desert so eine blasse Hauptfigur hat, vermissen Spieler eines der besten Features aus Black Desert jetzt umso mehr Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt

Gezogene Waffen blockieren bestimmte Handlungen

Wo können gezogene Waffen zum Problem werden? Wer Crimson Desert schon ein wenig länger spielt, wird schon auf solche Situationen gestoßen sein. Mit gezogener Waffe könnt ihr nämlich einige Sachen beispielsweise nicht machen:

  • Loot aufheben
  • Klettern
  • Mit Dingen interagieren

Ebenso reagieren manche NPCs mit Angst oder Abwehr, solltet ihr euch ihnen mit gezogener Waffe nähern oder sie in ihrer Gegenwart ziehen. So könnt ihr euch zusätzlich auch Handlungsmöglichkeiten und Dialoge kurzzeitig blockieren.

Gerade in Kämpfen oder in Städten kann das schnell nervig werden, wenn ihr nicht schnell genug flüchten oder wichtige NPCs nicht ansprechen könnt. Deshalb ist es gut, wenn man sich frühzeitig damit beschäftigt, wie man die Waffe schnell per Tastendruck wieder wegsteckt.

Habt ihr übrigens vorher Ressourcen abgebaut und nicht zu eurer Waffe zurückgewechselt, wird im Kampf automatisch euer Werkzeug gezogen. Hier solltet ihr also auf das Waffenrad zurückgreifen, wenn ihr eure Gegner auch besiegen wollt.

Mehr zum Thema
1
Crimson Desert Patch 1.00.03 vom 23. März bringt Lager und verbessert Steuerung – Patch Notes
von Karsten Scholz
2
Crimson Desert, mach’ aus einem Bug ein Feature und du bist sofort ein noch viel besseres Spiel
von Karsten Scholz
3
Obwohl ich harte Soulslikes gewöhnt bin, tritt mir Crimson Desert richtig ins Gesicht – Aber dadurch wirkt ein Aspekt des Spiels viel stärker
von Alexander Mehrwald

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Crimson Desert interaktive Karte

Crimson Desert Karte: Interaktive Map zeigt alle Schnellreise-Teleporter, Abyss-Artefakte und Höhlen

Crimson Desert Einsteiger Guide

Crimson Desert Einsteiger-Guide: 36 Tipps, die ich gerne vor dem Start gewusst hätte (5 neue Tricks)

Crimson Desert: Legendäre Waffen – Hier bekommt ihr die besten Waffen im Spiel

Rüstung des frostigen Fluchs Aufmacher final

Crimson Desert: 2 der besten Rüstungen im Spiel machen euch zu Sauron, schützen euch in den gefährlichsten Regionen von Pywel

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx