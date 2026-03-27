Crimson Desert: 4 Statuen Puzzle – So löst ihr das Rätsel für den Schnellreisepunkt

Für manche Schnellreisepunkte in Crimson Desert müsst ihr Rätsel lösen. Bei einem trefft ihr auf 4 Statuen, die ihr ausrichten müsst. Die Lösung findet ihr hier.

Wie ist die Lösung? Ihr könnt die 4 Statuen rund um den Grenzstein in der Mitte mit eurer Axiomfähigkeit drehen. Ihr hört einen „Klick“, wenn eure gedrehte Statue in der richtigen Position ist. Um den Teleporter freizuschalten, müssen alle 4 Gesichter zum Mittelpunkt schauen:

Alle Statuen müssen zum Grenzstein in die Mitte schauen.

Braucht ihr etwas mehr Hilfestellung, folgt hier die detaillierte Erklärung, welche Statue ihr wie drehen solltet, um schnell auf das Ergebnis zu kommen.

Statuen richtig drehen – so geht’s

Wie sollte man die Statuen drehen? Versucht ihr, eine Statue zu drehen, werdet ihr schnell merken, dass manche Statuen sich mitdrehen. So müsst ihr immer genau schauen, wie und welche Statuen gleichzeitig bewegt werden.

Wollt ihr wenig Zeit verschwenden, geht folgendermaßen vor:

Dreht die nördliche Statue links herum, bis sie hörbar einrastet

Dreht dann die westliche Statue rechts herum, bis sie hörbar einrastet

Dann sollten alle Statuen in die Mitte schauen und das Rätsel für den Grenzstein gelöst sein.

Kann man das Puzzle zurücksetzen, wenn man nicht weiterkommt? Ja, ihr könnt die Gegend für circa 1 Minute verlassen und dann zurückkehren, um das Puzzle zu resetten. Alternativ macht es bei solchen Puzzles immer Sinn, vorher zu speichern und einfach neu zu laden.

Wo finde ich das Rätsel? Ihr findet das Rätsel südlich von den Hernand Highlands in der Nähe des Glenbright-Anwesens. Der Teleporter ist besonders praktisch, weil er zentral im südlichen Teil der Region Hernand liegt und ihr somit leicht östlich und westlich weiter erkunden könnt.

In Crimson Desert gibt es viele solcher Rätsel und nicht alle lassen sich so schnell lösen wie das mit den 4 Statuen. Beispielsweise findet sich in der Nähe eures Lagers eines, für das ihr Wandtafeln ausrichten müsst, doch ihr müsst auch erstmal den Zugang finden: Crimson Desert: Steinkammer des Drachen – so löst ihr das Rätsel beim Camp