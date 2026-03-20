Crimson Desert: Schnell leveln – So wird Kliff in Rekordzeit zum übermächtigen Superhelden

In Crimson Desert gibt es zwar kein Erfahrungspunkte- und Stufensystem, doch könnt ihr Hauptfigur Kliff und Kumpanen dennoch durch gezielte Maßnahmen schnell stärker machen. MeinMMO verrät euch, wie das geht.

Was kann ich tun, damit Kliff früh schnell stärker wird? Ganz grundsätzlich stehen euch in Crimson Desert vor allem die folgenden Maßnahmen zur Verfügung, um Kliff stärker zu machen:

Abyss-Artefakte verdienen und mit diesen Talente lernen oder verbessern

Bessere Ausrüstung besorgen und diese aufwerten

Gegenstände mit Abyss-Ausrüstung erweitern, um bestimmte Werte zu steigern oder zusätzliche Effekte zu erhalten

Verbrauchsgegenstände farmen, die kurzzeitig positive Effekte gewähren, viel heilen oder im Kampf wiederbeleben

Welche Maßnahmen sind besonders effizient? Den ersten, großen Stärkegewinn verzeichnet Kliff durch seine Talente. Dort erhaltet ihr mehr Leben, Ausdauer und Geist (wichtig für die Nutzung von Fertigkeiten), aber auch Zugang zu neuen Angriffsmanövern. Welche Talente wir euch für den Anfang besonders empfehlen, erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Crimson Desert: Die besten Talente und Fähigkeiten für den Start von Karsten Scholz

Abyss-Artefakte verdient ihr euch durch:

Quests der Hauptgeschichte

besiegte Bosse

gelöste Abyss-Rätsel in der Welt

die Herausforderungen der Versiegelten Abyss-Artefakte (liegen überall in der Welt herum)

das Füllen der gelben Leiste links neben der Minimap, indem ihr Gegner besiegt

Am schnellsten füllt ihr die Talentbäume von Kliff mit Punkten, indem ihr genau das macht, was die Entwickler von euch wollen: die Hauptgeschichte spielen, die Welt erkunden und Gegner umboxen.

Besonders effizient ist es unserer Erfahrung nach, sich zeitweise (!) nur auf die Erkundung der Spielwelt zu konzentrieren und dabei aus erhöhter Position durch Waffen-Reflektionen oder den Einsatz eurer Lampe möglichst viele Abyss-Rätsel, Versiegelte Abyss-Artefakte und Schnellreisepunkte zu entdecken.

Achtung: Einige Abyss-Rätsel sind echt knackige Kopfnüsse. Wenn ihr schnell stärker werden wollt, haltet euch nicht zu lange mit diesen auf. Checkt kurz, ob euch die Lösung zufliegt, und wenn nicht: weiter! Die Herausforderungen der Versiegelten Abyss-Artefakte sind oftmals sehr viel schneller gemeistert.

Wichtiger Story-Meilenstein und solide Startausrüstung

Was ist noch wichtig? Ein gewisser Fokus auf die Hauptgeschichte lohnt sich für die schnelle Charakterprogression schon. In Akt 5 schaltet ihr nämlich die Abyss-Ausrüstung und die zugehörigen Hexen-Händler frei. Erst dann ist es möglich, die Sockel eurer Ausrüstung mit den nützlichen Kugeln zu verbessern. Peilt diesen Meilenstein also möglichst schnell an, wenn Kliff früh möglichst stark sein soll.

Woher bekomme ich früh gute Ausrüstung? Was die Waffe angeht, bleibt bei der Startklinge von Kliff (Wolfs Schwert), bis ihr auf den Boss Kailok, der Hornspalter trefft. Der überall verhasste Gildenmeister der Goldblatt-Händlergilde trägt das Schwert des Fürsten, das mit seinem Windhieb ein schönes Upgrade darstellt und euch über die kommenden Stunden gute Dienste leisten wird.

Sobald ihr die Burg von Hernand betreten dürft, besucht Haldwin in seinem Beitragsladen in der Nähe des Burgtors (etwas versteckt auf der rechten Seite). Haldwin verkauft euch für verdiente Beitragsabzeichen (gibt es durch erfüllte Aufgaben in der Region) ein schickes Plattenset, die Ehrengarde-Rüstung und mehr. Dort findet ihr mehrere Upgrades, die ihr euch schnell leisten können solltet.

Besucht außerdem den Händler Rhett, der vor der Schmiede in Hernand-Stadt steht. Dort könnt ihr euch mit einigen Teilen der Canta-Rüstung eindecken, die jeweils einige Silberstücke kosten. Füllt hier die Lücken in eurer Ausrüstung, die euch noch Sorgen machen. Das notwendige Kleingeld besorgt ihr euch so:

Mehr zum Thema Crimson Desert: Schnell Geld verdienen – So geht euch das Geld nie aus von Alexander Mehrwald

Was dann? Sammelt alles an Erzen, Fellen und Stoffen ein, das ihr finden oder kaufen könnt. Mit diesen lassen sich viele der Ausrüstungsteile mehrfach aufwerten. Ab einer gewissen Stufe benötigt ihr dann seltenere Ressourcen und sogar Abyss-Artefakte. Diese Investitionen lohnen sich aber erst bei späteren Ausrüstungs-Upgrades aus dem Mid- und Endgame.

Beim Farmen der Felle durch das Erlegen von Wildtieren sammelt ihr nebenbei auch noch viel Fleisch ein, das ihr am Lagerfeuer in effektivere Heilmittel verwandelt. Mit der mehrfach aufgewerteten Ausrüstung aus Hernand, dem Schwert des Fürsten, einem prall gefüllten Talentbaum und ausreichend Heilung seid ihr für die Herausforderungen der ersten 50 Stunden sehr gut gewappnet. Wenn ihr weitere Tipps und Tricks sucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Crimson Desert vorbei!