Ein Skill aus Crimson Desert feuert Aimbot-Raketen-Krähen auf Gegner, erleichtert euch die nervigsten Kämpfe

Einer der besten Waffen-Effekte aus Crimson Desert landet bereits recht früh in eurer Sammlung und lässt euch per Knopfdruck Aimbot-Raketen-Krähen auf Gegner feuern. Das ist so stark, dass ihr Krähenjagd bis ins Endgame nutzen solltet.

Was steckt hinter dem Skill? Mit der Krähenjagd ruft ihr einen Krähenschwarm herbei, der bei Verwendung einigen Umgebungsschaden verursacht – so die langweilige Beschreibung in Crimson Desert. Der tatsächliche Effekt ist aber sehr viel spannender und stärker.

Immer wenn ihr euren schweren Angriff (rechte Maustaste oder RT auf dem Controller) wirkt, fliegen Krähen aus eurer Waffe, die sich auf Gegner in der Nähe stürzen. Anders als viele andere Waffen-Effekte besitzen die flatternden Vögel einen eingebauten Aimbot und treffen daher so gut wie immer irgendein Ziel.

Dabei spielt es keine Rolle, ob sich Gegner in Nahkampfreichweite befinden oder nicht. Die Krähen nehmen auch entfernt stehende oder fliegende Widersacher aufs Korn. Letzteres ist dabei besonders hilfreich, da einige der nervigsten Gegner-Typen aus Crimson Desert fliegen können.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Krähenjagd – einfache Handhabung, spürbarer Effekt

Warum ist der Skill so stark? Einzelne Harpyien oder die fliegenden, durch Blasen geschützte Kult-Anhänger lassen sich zwar mit dem Licht von Kliffs Schwert blenden, doch ist das in den chaotischen Kämpfen teils nicht immer möglich. Wer in solchen Momenten Krähenjagd auf seiner Waffe hat, kann sich mit einfachem RT- oder Rechte-Maustaste-Spam durch die Gegner am Boden schnetzeln und nebenbei die fliegenden Ziele vom Himmel holen.

Wie stark der Effekt ist, macht die Region Delesyia deutlich. Dort bekommt ihr es mit ganzen Schwärmen mechanischer Fliegen zu tun. Versucht gar nicht erst, diese einzeln mit dem Bogen vom Himmel zu holen. Zerteilt mit eurem Schwert einfach die Luft, wenn die Drohnen um euch herum fliegen, und eure Aimbot-Raketen-Krähen erledigen in wenigen Augenblicken den Rest.

Hilfreich ist der Effekt übrigens auch in diversen Bosskämpfen, da die Krähen auch dann Schaden verursachen, wenn ihr mit eurem Schweren Schlag ins Leere haut. Teils bringt ihr die Fieslinge durch die ständigen Treffer sogar kurz aus dem Konzept. Kurzum: Krähenjagd gehört zu den besten Waffen-Effekten in Crimson Desert und ihr solltet den Skill auf keinen Fall ungenutzt irgendwo verschimmeln lassen.

Tipp: Mit ausreichend Punkten im blauen Ausdauer-Talent und der Abyss-Ausrüstung Zyklus der Ausdauer (Stellt Ausdauer bei Angriff wieder her) in der Waffe könnt ihr euren schweren Angriff in Kämpfen fast pausenlos nutzen – das gilt auch für Zweihandwaffen, in denen noch weitere Waffen-Effekte wie Erdhieb oder Wunder der Finsternis stecken.

Wo erhalte ich Krähenjagd? Die gute Nachricht: Wenn ihr die Hauptgeschichte von Crimson Desert spielt, führt euch euer Weg zwangsläufig zu dem Waffen-Effekt. Die schlechte Nachricht: Ihr müsst in Akt 5 den Krähenbeschwörer besiegen, der euch mit mehreren Phasen und einigen nervigen Attacken ärgert.

Vom besiegten Krähenbeschwörer erhaltet ihr dann eine Waffe, aus der ihr den Effekt Krähenjagd bei einer Hexe extrahieren und in euren Wunsch-Prügel packen könnt. Macht das auf jeden Fall und probiert den Skill in der Praxis aus, es lohnt sich! Allgemeine Tipps zum Bauen eines starken Builds findet ihr in diesem Artikel: Bester Build – Mit unseren Tipps dominiert ihr Gegnerhorden und Bosse aus Crimson Desert