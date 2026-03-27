Crimson Desert: Weiße Farbe für eure Ausrüstung – das müsst ihr wissen

Viele Spieler von Crimson Desert suchen aktuell nach einem weißen Farbstoff, um sich ihre Ausrüstung entsprechend einzufärben. MeinMMO verrät euch den Fundort.

Woher bekomme ich weiße Farbe? Wenn ihr in Crimson Desert aktuell alle Händler von Pywel nach Färbemittel: Weiß absucht, könnt ihr mit eurer Suche aufhören. Die Community hat bislang keinen Färber gefunden, der genau diese Farbe verkauft. Auch als Loot hat bisher niemand weißen Farbstoff erhalten.

Ihr müsst daher einen Kompromiss eingehen und euch einen Farbstoff suchen, der in seiner hellsten Variante einen annähernd weißen Farbton bietet. Dafür kommen aus unserer Sicht vor allem zwei Farbstoffe infrage:

Gelber Farbstoff aus dem Färberhaus in Dorf Pororin

Hellblauer Farbstoff aus dem Färberhaus im südlichen Außenbereich der Hauptstadt von Demeniss

Aus Hellblau wird Weiß. Gelber Farbstoff aus Pororin Hellblauer Farbstoff aus Demeniss

Für beide Farbstoffe bezahlt ihr zusammen gerade einmal 3 Silber. Nachdem ihr sie im Inventar benutzt habt, könnt ihr sie bei den Färbern einsetzen, um eure Ausrüstung farblich anzupassen.

Tipp: Probiert beide Farben aus und testet sie unter verschiedenen Lichtstimmungen, um für euch herauszufinden, welcher improvisierte Weiß-Ton euch am besten gefällt – der mit dem leichten Blau- oder mit dem leichten Gelb-Stich? Ein perfektes Weiß gibt’s aktuell leider nicht.

Wie komme ich nach Pororin? Während ihr die Hauptstadt von Demeniss im Osten von Hernand findet und einfach zum hiesigen Färber reiten könnt (Vorsicht vor den zahlreichen feindlichen Truppen in der Gegend), erreicht ihr das eigentlich nähere Pororin nur über die Absolvierung einer Quest. Ohne die gemeisterte Aufgabe verliert ihr stets das Bewusstsein, sobald ihr euch dem Dorf nähert. Alles dazu erfahrt ihr hier: So schaltet ihr Pororin und die Haustierrüstung in Crimson Desert frei