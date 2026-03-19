Crimson Desert: Wiedersehen – So löst ihr das Rätsel in der Uralten Ruine

GuideService
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Wiedersehen – So löst ihr das Rätsel in der Uralten Ruine

Während der Quest „Wiedersehen“ in Crimson Desert führt euch eine Katze zu einer Höhle mit einem Geheimnis. Wir erklären euch, wie ihr das Rätsel löst.

Was ist das für ein Rätsel? Während ihr der zuvor geretteten Katze durchs Unterholz folgt, kommt ihr unweigerlich an einer Ruine vorbei. Dort könnt ihr nicht nur durch Beobachten die Fähigkeiten „Anheben” und „Fokus” lernen, sondern müsst auch ein Rätsel lösen.

Denn in der Ruine findet ihr drei Scheiben an der Wand, die über eine Kraftzufuhr verbunden sind, die jedoch unterbrochen ist. Die müsst ihr wiederherstellen. Damit ihr nicht zu lange herumprobieren müsst, erfahrt ihr hier, was ihr dafür tun müsst.

Crimson Desert: Launch-Trailer zeigt neue Bosse, Drachen-Action und den Sturm auf einen fahrenden Zug
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
GTA-Entwickler findet, dass Crimson Desert nur unter einer Bedingung die Chance auf den Titel Game of the Year hat Crimson Desert könnte zeigen, warum die Welt auf die falsche Grafik-Engine setzt Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Wenn ihr in Crimson Desert herzlos seid und keine Tiere streichelt, entgeht euch ein wichtiger Vorteil Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games Crimson Desert: Alles Wichtige, das ihr vor dem Kauf wissen müsst

So lüftet ihr das Geheimnis der Ruine

Statt die neu gewonnenen Fähigkeiten oder die bereits bekannten Axiom-Kräfte einzusetzen, müsst ihr hier auf euren Kraftschlag zurückgreifen. Um die Verbindung zwischen den Platten herzustellen, müsst ihr sie so in die Wand drücken, dass alle flach anliegen. 

Dafür müsst ihr ihnen in folgender Reihenfolge mit eurem Kraftschlag eine verpassen:

  • Mitte
  • Rechts
  • Links
Riehenfolge Rätsel Uralte Ruine Wiedersehen Quest

Habt ihr die Verbindung wiederhergestellt, ist das Geheimnis abgeschlossen und ihr erhaltet draußen am Sockel einen Abyss-Grenzstein zur Belohnung. Gleichzeitig habt ihr damit auch das Abyss-Feuerzeichen der Mäandernden Hügel erledigt.

Zusätzlich habt ihr euch durch des Rätsels Lösung einen Schnellreisepunkt erspielt, zu dem ihr immer wieder teleportieren könnt, sofern ihr nicht gerade auf einem Reittier sitzt oder kämpft.

Mehr zum Thema
1
Fortnite: Server sind online – Alles zum Server Status, Dauer & Leaks für Chapter 7 Season 2
von Christos Tsogos
2
Eiichiro Oda verteidigt die 2. Staffel von One Piece auf Netflix und äußert sich zu den Änderungen
von Christoph Waldboth
3
Crimson Desert könnte zeigen, warum die Welt auf die falsche Grafik-Engine setzt
von Benedikt Schlotmann

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Crimson Desert Artefakte Talente

Crimson Desert: Die besten Talente und Fähigkeiten für den Start

Crimson Desert: Release-Uhrzeit, Preload und Download-Größe – Alles was ihr wissen solltet

Crimson-Desert-Metacritic.jpg

Crimson Desert auf Metacritic: Erste Reviews zeigen sich solide, doch gerade die Story kommt nicht gut weg

Crimson Desert: Twitch Drops – Welche es gibt und wie ihr sie bekommt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx