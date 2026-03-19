Crimson Desert: Wiedersehen – So löst ihr das Rätsel in der Uralten Ruine

Während der Quest „Wiedersehen“ in Crimson Desert führt euch eine Katze zu einer Höhle mit einem Geheimnis. Wir erklären euch, wie ihr das Rätsel löst.

Was ist das für ein Rätsel? Während ihr der zuvor geretteten Katze durchs Unterholz folgt, kommt ihr unweigerlich an einer Ruine vorbei. Dort könnt ihr nicht nur durch Beobachten die Fähigkeiten „Anheben” und „Fokus” lernen, sondern müsst auch ein Rätsel lösen.

Denn in der Ruine findet ihr drei Scheiben an der Wand, die über eine Kraftzufuhr verbunden sind, die jedoch unterbrochen ist. Die müsst ihr wiederherstellen. Damit ihr nicht zu lange herumprobieren müsst, erfahrt ihr hier, was ihr dafür tun müsst.

So lüftet ihr das Geheimnis der Ruine

Statt die neu gewonnenen Fähigkeiten oder die bereits bekannten Axiom-Kräfte einzusetzen, müsst ihr hier auf euren Kraftschlag zurückgreifen. Um die Verbindung zwischen den Platten herzustellen, müsst ihr sie so in die Wand drücken, dass alle flach anliegen.

Dafür müsst ihr ihnen in folgender Reihenfolge mit eurem Kraftschlag eine verpassen:

Mitte

Rechts

Links

Habt ihr die Verbindung wiederhergestellt, ist das Geheimnis abgeschlossen und ihr erhaltet draußen am Sockel einen Abyss-Grenzstein zur Belohnung. Gleichzeitig habt ihr damit auch das Abyss-Feuerzeichen der Mäandernden Hügel erledigt.

Zusätzlich habt ihr euch durch des Rätsels Lösung einen Schnellreisepunkt erspielt, zu dem ihr immer wieder teleportieren könnt, sofern ihr nicht gerade auf einem Reittier sitzt oder kämpft.

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht