Crimson Desert: Helm ausblenden und Transmog – Was ist möglich?

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2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Helm ausblenden und Transmog – Was ist möglich?

Viele Spieler kennen es: Der hässliche Helm verdeckt das Antlitz des Charakters, oder die Rüstung sieht aus wie Kraut und Rüben. Doch kann man das Aussehen der Ausrüstung in Crimson Desert ändern, um trotzdem von den Werten zu profitieren? MeinMMO verrät es euch.

Wie versteckt man den Helm? Derzeit ist es in Crimson Desert nicht möglich, den Helm auszublenden – außer ihr befindet euch bei einem Barbier. Hier ist es notwendig, da ihr euer Aussehen ansonsten nicht gut anpassen könnt. 

Außerhalb dessen habt ihr leider nur die Möglichkeit, ihn manuell über das Inventar oder die Schnellauswahl auszuziehen. Da das aber wirklich fix geht, könnt ihr hier notfalls kurz vor oder auch innerhalb von Kämpfen einfach wechseln, um von den Werten zu profitieren.

Da viele Helme aber auch nicht den bombastischsten Mehrwert mit sich bringen und es zudem keine Set-Boni gibt, schadet es in vielen Fällen nicht, ihn einfach auszulassen.

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Ausrüstung verstecken oder Skins anwenden – geht das?

Wie kann man Ausrüstung anpassen? In Crimson Desert könnt ihr das Aussehen eurer Ausrüstung leider derzeit nicht anpassen. Lediglich färben und das Material ändern könnt ihr, wenn ihr ein Färbehaus aufsucht.

Ihr könnt also weder einzelne Teile ausblenden, noch könnt ihr das Aussehen eines anderen Rüstungsteils über eure getragenen Items legen. Ihr müsst also mit dem leben, was ihr gerade an euch tragt.

Ob so eine Funktion in Zukunft hinzugefügt wird, ist derzeit unklar. Wollt ihr also nach Fashion gehen, müsst ihr eure Ausrüstung bestmöglich aufwerten oder andere Wege finden, in der Welt zurechtzukommen. Hier könnt und müsst ihr dann also kreativ werden und ausprobieren, was für euch klappt.

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Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

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