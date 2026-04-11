Crimson Desert: Patch 1.03.00 macht Kliffs Gefährten endlich besser – Vollständige Patch Notes

Am 11. April 2026 erschien ein neues Update für Crimson Desert. Worauf ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr hier in den Highlights und den vollständigen Patch Notes.

Welche Highlights hält Patch 1.03.00 für euch bereit? Eins der größten Highlights des neuen Updates sind die neuen Fähigkeiten für die beiden spielbaren Charaktere Damiane und Oongka. Die gleichen ihre Skills mehr an die von Protagonist Kliff an, um sie in der Open World nützlicher zu machen.

Dafür erhalten sie Fähigkeiten, die Kliffs „Kraftfaust“ und Co. entsprechen, damit ihr künftig weniger Nachteile erhaltet, solltet ihr lieber mit Damiane oder Oongka durch Pywel ziehen.

Weitere Höhepunkte des Patches sind:

Das Teleportieren ist nun deutlich flexibler und funktioniert auch beim Schwimmen, Klettern oder während man auf ein Reittier aufsteigt.

In den Einstellungen könnt ihr nun wählen, ob die Waffen des Charakters ausgeblendet werden. Dabei könnt ihr Nah- und Fernkampfwaffen unabhängig voneinander einstellen und auch, wann ihr sie sehen wollt.

Das Erkunden ist nun übersichtlicher, da besuchte Höhlen und abgeschlossene Abysse nun mit unterschiedlichen Icons auf der Karte markiert werden und Abyss-Nexus leichter zu finden sind.

Rätsel wurden nutzerfreundlicher gestaltet, sodass mechanische Hinweise für Werkzeuge wie die Laterne oder die Kraftfaust nun klarer erkennbar sind.

Bankgeschäfte sind jetzt auch während einer aktiven Kopfgeldausschreibung möglich, lediglich das Einlagern von Goldbarren oder das Anpassen von Investitionen ist dann gesperrt.

Der Patch ist bereits auf allen Plattformen verfügbar – nur Mac-Spieler müssen sich noch etwas gedulden, sollten aber auch zeitnah in den Genuss der Änderungen kommen.

Was euch im Patch sonst noch erwartet, lest ihr in den Patch Notes weiter unten.

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Update 1.03.00 für Crimson Desert – Vollständige Patch Notes vom 11. April 2026

Inhalt

Das Camp der Graumähnen wurde verbessert.

Die Positionen wichtiger NPCs im Pailune-Camp wurden verbessert.

Der Bauernhof und Viehhof im Pailune-Camp wurden vergrößert.

Verschiedene Komfortfunktionen im gesamten Pailune-Camp wurden verbessert.

Es wurden Probleme behoben, die auftraten, wenn bestimmte Quests abgeschlossen wurden, während eine Kopfgeldausschreibung aktiv war.

Es wurden Probleme behoben, die auftraten, wenn Pailune befreit wurde, während eine Kopfgeldausschreibung aktiv war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Kopfgeld als 0 angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Entsendung einiger Graumähnen nicht möglich war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das investierte Bankguthaben nicht aktualisiert wurde.

Die Vorspulfunktion wurde verbessert, sodass sie nun auch bei normalen Dialogen, die nicht im Letterbox-Format stattfinden, verfügbar ist. Über die neue Option „Vorspulgeschwindigkeit“ unter „Sonstiges > Sprache und Spiel“ könnt ihr die Vorspulgeschwindigkeit einstellen.

Abyss-Nexus sind nun leichter auffindbar.

Die Benutzerfreundlichkeit einiger Abyss-Rätsel wurde verbessert. Es ist nun klarer erkennbar, dass bestimmte Tricks mit der Kraftfaust aktiviert werden können.

Die Laterne und die Fähigkeit „Licht reflektieren“ wurden verbessert, damit sie mehr Hinweise geben.

Der Zugang zur Spitze des Aufstiegs wurde verbessert.

Das Gelände einiger Abysse wurden verbessert.

Die Nutzung der Bank ist nun auch während einer aktiven Kopfgeldausschreibung möglich, allerdings können Goldbarren nicht eingelagert und Investitionsbeträge nicht aktualisiert werden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Quests an bestimmten Schritten nicht abgeschlossen werden konnten, wenn nach Abschluss von Kapitel 9 (Sanktum der Kasteiung) Totems zerstört wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Quests nicht abgeschlossen werden konnten, wenn der zugehörige Questgegenstand bereits vor der Aktivierung der Quest erlangt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach bestimmten Quests die NPCs Gunter (Ausrüstung), Harry (Schmiede), Bronton (Stall) und Lola (Kleidung) in Pailune-Stadt durch andere NPCs ersetzt wurden.

Mit Patch 1.01.00 wurden der Standard-Kampfmusik auf dem Kontinent von Pywel (ausgenommen die Rote Wüste und einige Regionen) drei neue Stücke hinzugefügt.

Mit diesem Patch wurde ein weiteres Musikstück für den Ladebildschirm hinzugefügt.

Steuerung und Kampf

Ihr könnt nun auch während des Aufsteigens auf ein Reittier, beim Fallen, Schwimmen oder Wandklettern über die Weltkarte teleportieren.

Das Anvisieren in Bosskämpfen wurde verbessert. Bei Bossen wurde das Hard-Anvisieren so verbessert, dass es auch auf größere Distanz erhalten bleibt.

Für bestimmte große Bosse wurde die Funktion „Anvisieren“ deaktiviert.

Kliff verfügt nun über die neue Fähigkeit „Himmelstritt der Krähe“. Vorausgesetzte Fähigkeiten: „Fokus“ Lv. 3, „Flug“ Lv. 2, „Krähenansturm“.

Ihr könnt die Fähigkeit aktivieren, indem ihr während des Flugs nach dem Benutzen von „Fokus“ die Taste zum Ausweichen drückt.

Damiane und Oongka wurden mit weiteren nützlichen Fähigkeiten für die Open-World ausgestattet. Für Damiane und Oongka wurden „Macht des Axioms“, „Schleier des Windes“ und zugehörige Fähigkeiten hinzugefügt.

Damianes „Schildwurf“ und Oongkas „Streuschuss“ wurden verbessert, um denselben Effekt wie Kliffs „Kraftfaust“ zu erzielen.

Die Steuerung für Damianes „Himmelsschritt“ und Oongkas „Vertikaler Flug“ wurde geändert.

Der Übergang zur nächsten Kombo nach einem geblockten Schlag wurde flüssiger gestaltet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich der Charakter bei bestimmten Fähigkeitskombinationen gelegentlich abnormal schnell bewegen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Licht reflektieren“ nicht aufrechterhalten wurde, wenn man sich auf einem Reittier bewegte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Sense in der Sicherheitszone nicht gezogen werden konnte.

Die Interaktion mit Objekten wie Wänden, Schaltern und Kurbeln wurde verbessert, sodass nun eine eigene Animation abgespielt wird, wenn diese nicht weiter bewegt oder betätigt werden können.

[Tastatur/Maus] Die Steuerung der Macht des Axioms wurde verbessert.

[Controller] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Schleier des Windes“ bereits durch einfaches Bewegen des R-Sticks in eine beliebige Richtung ausgelöst wurde, während eine Fokus-Fähigkeit benutzt wurde.

UI-Anpassungen und Verbesserungen

Die Farbe des Fraktionsquest-Icons wurde geändert.

Bei der Benutzung der Visione wurde die Anzeige so optimiert, dass nur noch die Liste der bereits erlangten Erinnerungsfragmente eingeblendet wird.

Beim Gruppieren oder in der Einzelansicht von Gütern im Inventar wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der alle Gegenstände der Liste gleichzeitig verarbeitet werden können.

Gegenstände können nun auch untersucht werden, während sie sich im Lager befinden.

In der Liste „Graumähnen verwalten“ wurde eine Verbesserung vorgenommen, sodass die ausgewählte Graumähne nun mit einem Haken-Symbol markiert wird.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Werte für Angriff und kritische Trefferchance einiger Ausrüstungsgegenstände (z. B. Halsketten oder Umhänge) fälschlicherweise verdoppelt angezeigt wurden, wenn ihr die Charakter-Informationen über die Funktion „Untersuchen“ im Inventar oder im Schnellzugriff aufgerufen habt.

Bereits geöffnete Schatzkisten werden auf der Weltkarte und Minikarte nun durch eigene Icons gekennzeichnet, um sie leichter unterscheiden zu können.

Bereits besuchte Höhlen werden auf der Weltkarte nun durch eigene Icons gekennzeichnet, um sie von unbesuchten Höhlen leichter unterscheiden zu können.

Bereits wiederhergestellte Abysse werden auf der Weltkarte nun durch eigene Icons gekennzeichnet, um sie von nicht wiederhergestellten Abyssen leichter unterscheiden zu können.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem auf der Weltkarte gesetzte Markierungen beim ersten erneuten Anmelden nicht erhalten blieben.

Grafik und Einstellungen

[PC] Unterstützung für Intel Arc-GPUs wurde hinzugefügt. Die Kompatibilität und Leistung auf verschiedenen Intel-GPUs werden schrittweise weiter optimiert.

[PC] Unter „Einstellungen > Video > Upscaling-Modus“ wurde die Option „Intel XeSS 3.0“ hinzugefügt.

[PC] Unter „Einstellungen > Video“ wurde die Option „Intel XeSS Frame Generation“ hinzugefügt. Bei GPUs der Intel Arc A-Serie kann es bei der Verwendung von „Intel XeSS 3.0“ oder „Intel XeSS Frame Generation“ zu Darstellungsfehlern kommen.

[PC] Unter „Einstellungen > Video“ wurde die Option „AMD Radeon™ Anti-Lag 2“ hinzugefügt.

[PC] Unter „Einstellungen > Grafik“ wurde die Option „Displacement-Stärke“ hinzugefügt.

[PC] Unter „Einstellungen > Grafik“ wurde die Option „Detaillierte Dekorations-Meshes“ hinzugefügt.

[PC] Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei der Verwendung von DLSS-RR Bildrauschen in Kombination mit Bildschirmverzerrungseffekten auftreten konnte.

[PlayStation 5 Base / Xbox Series X] Unter „Einstellungen > Video“ wurde die Option „Verbessertes Raytracing“ hinzugefügt.

[PlayStation 5 Pro] Unter „Einstellungen > Video“ wurde die Option „PSSR-Bildschärfe“ hinzugefügt.

[Allgemein] Die Beleuchtungsqualität in Innenräumen wurde verbessert.

[Allgemein] Die Darstellung von Reflexionen auf der Wasseroberfläche wurde verbessert.

[Allgemein] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Regen aus bestimmten Blickwinkeln übermäßig hell erschien.

Unter „Sonstiges > Sprache und Spiel“ wurde die Option zur Anzeige des Waffenaussehens hinzugefügt. Anzeige der Nahkampfwaffen: Alle / Nur ausgewählte Waffen Anzeige der Fernkampfwaffe: Dauerhaft / Nur bei Verwendung

Unter „Sonstiges > Barrierefreiheit“ wurde die Option für die minimale Schriftgröße hinzugefügt. Diese Option wird nach dem erneuten Starten des Spiels angewandt.

Unter „Sonstiges > Sprache und Spiel“ wurde die Option zum Einstellen der Vorspulgeschwindigkeit hinzugefügt. Die Vorspulgeschwindigkeit kann auf maximal das 4-Fache eingestellt werden.

Unter „Sonstiges > Barrierefreiheit“ wurden die folgenden Optionen hinzugefügt: Kamera-Sichtweite Vertikale Kameraposition Horizontale Kameraposition Automatische Kameradrehung in Bewegungsrichtung Kamera an Bewegungsrichtung anpassen



Leistung, Stabilität und Spielstart

Auf PC, Mac und Konsolen wurden allgemeine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt und einige Absturzprobleme behoben.

Lokalisierung

Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert.

Sonstiges

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel beim Benutzen des Helms des Wissens mit Damiane/Oongka abstürzte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es in bestimmten Läden kein Verkaufsmengenlimit für Mais gab.

Darüber hinaus wurden verschiedene weitere Fehler im Spiel behoben.

Welche Anpassungen und Verbesserungen in diesem Update waren eure Highlights? Oder wartet ihr noch auf die eine Änderung, die für euch alles direkt besser machen würde? Verratet es in den Kommentaren! Wenn ihr weitere Tipps und Tricks sucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Crimson Desert vorbei!