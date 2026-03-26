Crimson Desert: Lager ausbauen und optimal nutzen – So generiert ihr Ressourcen fast von selbst

In Crimson Desert bekommt ihr während der Hauptstory euer eigenes Lager. Wie ihr es ausbaut und wie ihr fast von selbst Ressourcen sammelt, erfahrt ihr hier im Guide bei MeinMMO.

In Kapitel 3 bekommt ihr während der Hauptquest vom Markgrafen ein Fleckchen Erde, um euer Lager für die Graumähne aufzuschlagen. Was zu Beginn noch spärlich ausfällt, könnt ihr im Verlauf des Spiels ordentlich ausbauen.

Warum lohnt sich das Lager? Es lohnt sich, schnell einen Fokus darauf zu legen, das Lager auszubauen, denn je größer euer Lager wird, desto mehr Graumähnen ziehen als Freiklingen für Missionen ein und bringen verschiedene Einrichtungen wie verschiedene Ausrüstungs- und Lebensmittelhändler für alle möglichen Lebenslagen und Features des Spiels mit.

Besonders praktisch ist auch die Lagertruhe, die ihr dort findet und in der ihr unbenötigte Ressourcen und Ausrüstungsteile einlagern könnt, um euer Inventar zu schonen. Sehr spät im Spiel könnt ihr euer Lager sogar zu einer Festung ausbauen – doch das dauert etliche Stunden und Fortschritt in der Story, bis ihr da ankommen könnt.

Wie ihr also euer Lager möglichst schnell und effizient ausbaut und wie ihr den größten Nutzen daraus zieht, erfahrt ihr hier.

Lager ausbauen und Graumähnen versammeln

Um euer Lager auszubauen, müsst ihr verschiedene Dinge erledigen:

Graumähnen in der Open World ausfindig machen und zurückbringen Hier erhaltet ihr von euren Gefährten Gerüchte, die euch auf ihre Spur bringen

Ihre Aufträge erledigen, wenn sie im Lager auftauchen Das schaltet dann ihre Einrichtungen frei, wie z. B. den Schmied, den Koch usw.

Missionen zum Lagerausbau abschließen Hierfür müsst ihr eure vorhandenen Freiklingen mit den nötigen Ressourcen losschicken und den Ausbau des Lagers vorantreiben. Mit dem Abschluss schafft ihr dann Platz für weitere Graumähnen und Institutionen



Leider zeigt euch das Spiel nicht immer an, was ihr als Nächstes tun müsst. Wisst ihr also mal nicht weiter, findet ihr die nötigen Aufträge dazu in eurem Tagebuch unter den Fraktionsquests mit dem Namen „Gründe des Sonnenaufgangs“. Schaut dort also regelmäßig nach, ob ihr etwas erledigen müsst und was dafür zu tun ist.

Im Tagebuch könnt ihr nachschauen, was ihr für den Ausbau als Nächstes tun müsst.

Die Quests sind meistens schnell erledigt, sodass ihr sie auch gut nacheinander abarbeiten könnt. Fügen Aufträge eurem Lager neue Einrichtungen hinzu, erkennt ihr das im Tagebuch an einem kleinen Zelt-Symbol (auf dem Screenshot seht ihr das beispielsweise bei der markierten Quest).

Missionen effektiv nutzen und Ressourcen passiv farmen

Für manche Aufträge müsst ihr Graumähnen zu Missionen entsenden und braucht dafür entsprechende Ressourcen. Das tut ihr am besten, indem ihr zum NPC Ross geht und dort die Missionsverwaltung auswählt.

Hier müsst ihr dann nach der für den nächsten Schritt benötigten Mission suchen und sie abschließen. Doch um sie starten zu können, braucht ihr auch die nötigen Ressourcen. Die könnt ihr entweder bekommen, indem ihr nicht benötigte Items aus eurem Inventar bei Carl spendet, oder aber, ihr besorgt sie über andere Missionen, was weit effektiver ist.

Im Missionsmenü schickt ihr eure Graumähnen los, um Ressourcen zu sammeln oder Dinge zu bauen.

Dafür wählt ihr entsprechende Missionen aus und schickt die möglichst dazu passenden Graumähnen los. Der Abschluss einer Mission dauert eine Weile – wollt ihr nicht warten, könnt ihr aktiv Zeit in einem Bett überspringen.

Perfekte Missionen für unendliche Ressourcen

Die nötigen Ressourcen zu sammeln, kann auf Dauer mühselig werden. Glücklicherweise gibt es eine Missions-Kombination, mit der ihr ganz nebenbei dauerhaft Ressourcen sammeln lassen könnt. Dafür müsst ihr Folgendes tun:

Entsendet 2 Wachmissionen (markiert mit einem Schild) Dadurch sammelt ihr laufend Geld für das Lager

Je mindestens 1 Mission für: Holz Nahrung Stein Rüstung



Achtet dabei darauf, möglichst genau zur Mission passende Graumähnen loszuschicken, um die maximalen Boni mitzunehmen. So gehen euch die Ressourcen nicht aus und ihr erschafft einen unendlichen Loop aus Missionen, die euch langfristig ganz nebenbei Ressourcen generieren.

Denn sind Missionen einmal abgeschlossen und ihr habt noch die nötigen Ressourcen übrig, starten die Expeditionen einfach wieder neu, bis ihr eure Gefährten zurückzieht oder woanders hinschickt.

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht