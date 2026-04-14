Eine neue Einstellung macht Crimson Desert noch immersiver, und wir zeigen euch, wie ihr sie einrichtet

Crimson Desert wird stetig von den Entwicklern verbessert, und ein kürzliches Update hat eine Einstellung implementiert, die euer Spielerlebnis in Pywel auf ein neues Level anhebt – ihr müsst sie nur richtig einrichten.

Um welche Einstellung geht es? Durch das kürzlich erschienene Update 1.03.00, das am 11. April 2026 veröffentlicht wurde, kamen neue Optionen in Crimson Desert, die das Spielgefühl verbessern. Vorrangig geht es dabei um Kameraeinstellungen, die Folgendes betreffen:

Kamera-Sichtweite

Vertikale Kameraposition

Horizontale Kameraposition

Automatische Kameradrehung in Bewegungsrichtung

Kamera an Bewegungsrichtung anpassen

Da sie sich unter den Optionen im Bereich „Barrierefreiheit“ verstecken, kann der eine oder andere Spieler sie verpasst haben. Immerhin wisst ihr nun, wo sie sich befinden. Doch was müsst ihr nun einstellen, um besser in Pywel einzutauchen? Wir zeigen es euch.

Video starten Crimson Desert: So schaltet ihr den Schnellreisepunkt in eurem Lager frei Autoplay

Mehr Immersion mit nur drei Optionen

Was muss ich ändern? In den Einstellungen geht ihr nun auf „Barrierefreiheit“ und ändert folgende Optionen auf diese Werte:

Kamera-Sichtweite: 65

Vertikale Kameraposition: 15

Horizontale Kameraposition: 15

Hier findet ihr die Einstellungen Vor der Einstellung Nach der Einstellung

Was ändern unsere Parameter? Die Kamera-Sichtweite ist im Grunde die FOV-Einstellung. Mit ihr wird eure Sichtweite vergrößert, das Bild wirkt dadurch realistischer, weil ihr viel mehr sehen könnt in eurem Blickwinkel.

Die vertikale und horizontale Kameraposition sind ebenfalls so eingestellt, dass eure Charaktere eher mittig im Bild sitzen.

Damit seid ihr im Mittelpunkt, besitzt aber trotzdem genügend Distanz im Blickfeld, um eure Umgebung perfekt wahrzunehmen. Sollten diese Einstellungen euch nicht gefallen, könnt ihr gerne auch etwas herumprobieren. Dadurch lassen sich verschiedene Varianten erstellen, die mehr oder weniger Immersion liefern.

Wenn ihr zusätzlich noch mehr FPS herausholen möchtet, könnt ihr gerne hier vorbeischauen:

Mehr zum Thema Crimson Desert: Die besten Einstellungen für die meisten FPS von Benedikt Schlotmann

Das waren alle wichtigen Infos, wie ihr durch drei kleine Handgriffe euer Spielerlebnis in Crimson Desert verbessern könnt. Habt ihr selbst vielleicht andere Parameter parat, die ihr den Lesern nahelegen würdet? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Mehr Guides zu Crimson Desert findet ihr hier: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht