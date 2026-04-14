Eine neue Einstellung macht Crimson Desert noch immersiver, und wir zeigen euch, wie ihr sie einrichtet

Crimson Desert wird stetig von den Entwicklern verbessert, und ein kürzliches Update hat eine Einstellung implementiert, die euer Spielerlebnis in Pywel auf ein neues Level anhebt – ihr müsst sie nur richtig einrichten.
Um welche Einstellung geht es? Durch das kürzlich erschienene Update 1.03.00, das am 11. April 2026 veröffentlicht wurde, kamen neue Optionen in Crimson Desert, die das Spielgefühl verbessern. Vorrangig geht es dabei um Kameraeinstellungen, die Folgendes betreffen:
- Kamera-Sichtweite
- Vertikale Kameraposition
- Horizontale Kameraposition
- Automatische Kameradrehung in Bewegungsrichtung
- Kamera an Bewegungsrichtung anpassen
Da sie sich unter den Optionen im Bereich „Barrierefreiheit“ verstecken, kann der eine oder andere Spieler sie verpasst haben. Immerhin wisst ihr nun, wo sie sich befinden. Doch was müsst ihr nun einstellen, um besser in Pywel einzutauchen? Wir zeigen es euch.
Mehr Immersion mit nur drei Optionen
Was muss ich ändern? In den Einstellungen geht ihr nun auf „Barrierefreiheit“ und ändert folgende Optionen auf diese Werte:
- Kamera-Sichtweite: 65
- Vertikale Kameraposition: 15
- Horizontale Kameraposition: 15
Was ändern unsere Parameter? Die Kamera-Sichtweite ist im Grunde die FOV-Einstellung. Mit ihr wird eure Sichtweite vergrößert, das Bild wirkt dadurch realistischer, weil ihr viel mehr sehen könnt in eurem Blickwinkel.
Die vertikale und horizontale Kameraposition sind ebenfalls so eingestellt, dass eure Charaktere eher mittig im Bild sitzen.
Damit seid ihr im Mittelpunkt, besitzt aber trotzdem genügend Distanz im Blickfeld, um eure Umgebung perfekt wahrzunehmen. Sollten diese Einstellungen euch nicht gefallen, könnt ihr gerne auch etwas herumprobieren. Dadurch lassen sich verschiedene Varianten erstellen, die mehr oder weniger Immersion liefern.
Wenn ihr zusätzlich noch mehr FPS herausholen möchtet, könnt ihr gerne hier vorbeischauen:
Das waren alle wichtigen Infos, wie ihr durch drei kleine Handgriffe euer Spielerlebnis in Crimson Desert verbessern könnt. Habt ihr selbst vielleicht andere Parameter parat, die ihr den Lesern nahelegen würdet? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Mehr Guides zu Crimson Desert findet ihr hier: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht
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