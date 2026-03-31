Spieler verzweifeln in Crimson Desert an fliegenden Gegnern, dabei gibt’s einen simplen Trick, den das Spiel viel zu lange verschweigt

In Crimson Desert gibt es so einige nervige Gegner. Fliegende Gläubige kann man jedoch einfacher besiegen, als ihr glaubt.

Um welche Feinde geht es? In Crimson Desert müsst ihr für die Hexen-Fraktion einige ihrer Sankta läutern. Das geht ganz einfach, indem ihr die Kultisten besiegt und die übernatürlichen Maschinen im Anschluss wieder zusammensetzt.

Doch gerade beim Besiegen der Feinde wird es nervig. Die Kultisten haben nämlich einige Flug-Gegner, die aus der Luft aus angreifen und nur schwierig zu fassen sind. Viele Spieler greifen hierbei auf Pfeil und Bogen zurück, um die Feinde einzeln zu Boden zu schießen.

Das klappt jedoch nur halb gut, denn die Feinde stehen schnell wieder auf und landen oft hinter Hindernissen, sodass man manche von ihnen noch ein zweites Mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss, bevor man sie erledigen kann. Doch es gibt einen viel einfacheren Trick.

Habt ihr schon das OP-Pferd Rokade?

Schattenwesen hassen Licht

Was ist das für ein Trick? Diese fliegenden Blasenwesen, die Kliff von oben ganz schön nerven können, gehören zu den Schattenwesen im Spiel. In anderen Gebieten gelten hier zum Beispiel auch böse Vögel wie Harpyien zu dieser Kategorie.

Die Schattenwesen haben jedoch eine einzigartige Schwäche, die sie leicht zu besiegen macht. Man kann sie allesamt mit dem Licht des eigenen Schwertes blenden, was sie alsbald vernichtet. Sie halten nur wenige Sekunden voller Lichtstrahlen aus, bevor sie sofort verschwinden.

Diese Mechanik wird jedoch erst viel später im Spiel anhand anderer Gegner erklärt, weshalb viele Spieler die Mechanik wohl gar nicht kennen.

Hier könnt ihr die Mechanik im Video sehen:

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Wie genau setzt man die Fähigkeit ein? Um die Feinde zu besiegen, müsst ihr die Tastenkombination [STRG] + [Linke Maustaste] drücken und dabei die Linke Maustaste gedrückt lassen. Lasst die Taste [STRG] los, sobald der Bildschirm blau wird, und drückt und haltet sie wieder.

Jetzt habt ihr eine Art Lichtstrahl, mit dem ihr Feinde blenden, Buschwerk abbrennen und die Schattenwesen vernichten könnt. Leuchtet mit dem Strahl einfach auf die Feinde und sie werden direkt verschwinden.

In Crimson Desert gibt es noch mehr Schattenwesen, die sich auf diese Weise vernichten lassen. Haltet einfach Ausschau nach düsteren Gestalten mit etwas schwarzem Rauch. Wie die Entwicklung von Crimson Desert verriet, hat nun „Kliff“ selbst erklärt: Schauspieler von Kliff enthüllt die Wahrheit hinter der flachen Story von Crimson Desert, erklärt: Ohne ihn wäre es noch schlechter gekommen