Crimson Desert: Roter Albtraum besiegen – So schafft ihr es ganz leicht

Der Rote Albtraum in Crimson Desert ist ein eigenwilliger Boss, der vielen Spielern Probleme macht. Er begegnet euch in der Festung Perwin, die es zu befreien gilt. Wir zeigen euch, wie ihr den Boss im Handumdrehen besiegt.

Mit welchen Tricks kann man ihn leicht besiegen? Habt ihr Probleme, wenn ihr gegen den Würfel in der roten Rauchwolke antretet, gibt es glücklicherweise einige Tricks, die ihr anwenden könnt, um ihm schnell den Garaus zu machen:

Nutzt eine Gasmaske als Helm, um Schaden innerhalb der Wolke zu vermeiden Die findet ihr, wenn ihr das Lager vorher von Banditen freiräumt

Bleibt in Bewegung Die Angriffe der Wolke können so schwieriger auf euch ausgerichtet werden Verlasst im Zweifel kurz das Kampfgebiet, 30 Sekunden habt ihr Zeit und die Wolke erreicht euch nicht

Bleibt nah am Würfel und nutzt eure Kraftfaust-Angriffe Trefft ihr den Würfel damit oft genug, geht er zu Boden und ihr könnt schnell viel Schaden verursachen



Seid ihr ansonsten gut ausgestattet und bringt genügend Heilmittel mit in den Kampf, sollte euch der Rote Albtraum wenig Probleme bereiten. Ist das doch der Fall, gibt es noch ein paar Dinge, die ihr beachten könnt.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Das könnt ihr tun, wenn ihr trotzdem Probleme habt

Solltet ihr es trotz der 3 Tricks nicht schaffen, gibt es noch ein paar Dinge, die ihr tun könnt. Neben den klassischen Tipps, wie Ausrüstung aufwerten und noch mehr Heilung mitnehmen, könnt ihr neuerdings auch die Schwierigkeit manuell anpassen.

Wollt ihr das nicht und euch lieber anders helfen, könnt ihr folgende Dinge versuchen:

Verbessert eure Kraftfaust-Skills Dadurch wird sie effektiver und über den Skill „Übertragung“ könnt ihr sie sogar auf die Ferne mit eurer Axiom-Fähigkeit anwenden, um den Würfel bewegungsunfähig zu machen

Konzentriert euch erst auf die anwesenden Banditen und dann auf den Boss So geht ihr dem Problem aus dem Weg, eingekesselt zu werden

Spielt lieber defensiv statt aggressiv Bekommt ihr trotz guter Vorbereitung zu viel auf den Deckel, geht einen Schritt zurück und beobachtet das Moveset des Bosses Irgendwann macht er einen Angriff, mit dem er sich auf den Boden schmettert und dann für kurze Zeit am Boden liegt → Eure Chance, ordentlich Schaden auszuteilen

Verbessert vor allem eure Gesundheit und eure Ausdauer und versucht es nochmal So geht ihr sicher, dass euch nicht so schnell die Puste ausgeht



Befolgt ihr alle diese Tipps, solltet ihr auf kaum Widerstand stoßen und der Rote Albtraum in Windeseile Geschichte sein.

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht