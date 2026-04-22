Crimson Desert ist den Spielern viel zu hart, doch einen Trick nutzen ALLE, um es doch zu schaffen

In Crimson Desert gibt es einige harte Bosskämpfe, bei denen man erst nach einigen Versuchen einen Weg findet, dem Bossgegner Schaden zuzufügen. Doch dank eines Tricks kommen alle irgendwann ins Ziel.

Was ist das für ein Trick? Crimson Desert ist im Herzen ein hartes Spiel. So haben die Bossgegner wirklich mächtige Angriffe, die je nach Situation das sofortige Ende für Hauptcharakter Kliff bedeuten können.

Doch das Spiel gibt allen die Möglichkeit, sich die Kämpfe massiv zu erleichtern, indem sie sich mithilfe von Essen heilen. Das kann allerdings ungeahnte Züge annehmen.

Ob euch nach dem ganzen Essen noch euer normales Pferd tragen kann? Sonst hilft nur noch Rokade:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Kliff wird zu Fressmaschine

Wieso eskaliert der Trick? Dass man sich mit Essen heilen kann, ist kein Geheimnis. Doch wie manche Spieler damit umgehen, ist schon besonders. So berichten Spieler, dass sie vor jedem Bosskampf alle möglichen Händler ablaufen, um ihren Kliff mit richtig viel Essen auszustatten.

Damit können sie dann Bosskämpfe, für die sie eigentlich noch zu schwach sind, überleben, einfach indem sie die ganze Zeit futtern. So zum Beispiel Reddit-Nutzer Voododoll, der zugibt, in einem Kampf 70 Eier, 20 Suppen und 150 geröstete Gerste zu verschlingen, nur um den Boss zu erledigen.

Doch hinter dem Trick steckt ein Feature, das Crimson Desert für viele Spieler wohl rettet.

Was ist das für Feature? Der Schwierigkeitsgrad von Crimson Desert ist derzeit nicht anpassbar. Zwar haben die Entwickler dies für eines der kommenden Updates angekündigt, noch müssen sich aber alle Spieler der gleichen Herausforderung stellen.

Für viele mag die Herausforderung jedoch viel zu hart sein und sie können sie nur schaffen, indem sie auf den Trick mit dem hungrigen Kliff zurückgreifen. So geht es auch Reddit-Nutzer fear_nothin, der schreibt:

„Genau deshalb ist das Spiel so großartig. Ich komme mit Spielen im Stil von Souls einfach nicht zurecht. Ich liebe die Atmosphäre und die Art, wie die Geschichte erzählt wird, aber ich komme in diesen Spielen einfach nicht voran und habe keinen Spaß daran. Crimson Desert sagt: ‚Du bist schlecht? Kein Problem, nutze unsere vielen Spielmechaniken, um dir zu helfen‘ – und ich habe Alchemie und Kochen voll ausgenutzt, um zu überleben.“

Andere Spieler stimmen ihm zu, erklären aber auch, dass selbst Elden Ring und andere Souls-Likes einige leichtere Bosse hätten, als man sie in Crimson Desert finden würde. Alle Vielfresser müssen sich also nicht für ihre Taten schämen.

Crimson Desert gibt euch bereits das Handwerkszeug mit, um jeden Boss zu schaffen. Gleichzeitig zwingt euch niemand dazu, dutzende Kilo Eier, Suppe und Gerste zu futtern. Ihr dürft euch die Kämpfe also so schwierig machen, wie ihr sie haben wollt. Mehr zum kommenden Schwierigkeitsgrad, erfahrt ihr hier: Crimson Desert wird bald deutlich leichter, wenn ihr möchtet, oder schwerer