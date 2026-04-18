Crimson Desert wird bald deutlich leichter, wenn ihr möchtet, oder schwerer

Die Entwickler von Crimson Desert arbeiten weiterhin daran, das Feedback der Spieler in sinnvolle Verbesserungen für das Open-World-Abenteuer zu verwandeln. Das nächste Update steht bereits in den Startlöchern.

Was plant Pearl Abyss? Am 9. April 2026 hatten die Entwickler von Crimson Desert weitere Updates in Aussicht gestellt, mit denen man oft genannte Wünsche aus der Community liefern und weitere Spielspaßbremsen heben möchte. Nur kurz danach erschien Patch 1.03.00, der unter anderem die beiden optionalen, spielbaren Charaktere verbessert hat.

In der kommenden Woche soll das nächste Update die versprochenen Verbesserungen liefern. Auf X erklären die Entwickler vor einigen Stunden:

Wir bereiten derzeit unser nächstes Update vor, das mehrere Funktionen enthalten wird, die bereits im Entwickler-Update der letzten Woche erwähnt wurden. Dazu gehören unter anderem die Einführung von Voreinstellungen (Presets) für Tastatur/Maus und Controller, Schwierigkeitseinstellungen sowie Kategorie-Reiter für das Inventar. Wir möchten uns genügend Zeit für Tests und den letzten Feinschliff nehmen, bevor wir den Patch veröffentlichen – voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche. Aufgrund von Qualitätsverbesserungen an der Fernsicht, die wir implementieren, wird dieser Patch zudem größer ausfallen als unsere bisherigen. Wir hoffen, dass ihr euch auf dieses Update freut, und bedanken uns für eure Geduld und Unterstützung!

Schließt in Crimson Desert unbedingt Freundschaften mit Hunden und Katzen:

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„Die Leute sind einfach klasse!“

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Viele Spieler feiern weiterhin die hohe Taktung an Updates und die Art, wie die Entwickler das Feedback der Spieler umsetzen. Die über 3.250 Daumen hoch und mehr als 490 Kommentare in dieser Reddit-Diskussion unterstreichen das.

SpreademSheet schreibt: „‚Vielen Dank für eure Geduld‘? Wir hatten ja kaum Zeit, den letzten Patch zu genießen, bevor schon der nächste vom Himmel fällt! Die Leute sind einfach klasse!“

heliohm lobt ebenfalls: „‚Irgendwann nächste Woche‘ – an diesem Punkt würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn sie es schon in zwei Stunden veröffentlichen. Wahnsinniger Update-Zyklus!“

jdbrillz88 erklärt: „Warum können nicht mehr Entwickler ihre Spiele so im Griff haben? Regelmäßige Updates, Mitteilungen, die einen wissen lassen, woran sie gerade arbeiten, und dass sie tatsächlich auf das Feedback der Spieler hören.“

Tatsächlich haben die Entwickler eine Menge Kritikpunkte von Crimson Desert aus dem Weg geräumt oder zumindest entschärft, darunter das anfangs zu kleine Inventar, die nicht permanenten, exotischen Mounts, die zu komplexe, wenig intuitive Steuerung oder den Nutzen von Damiane und Oongka.

Mit den neuen, auswählbaren Schwierigkeitsgraden könnte Crimson Desert bald eine deutlich größere Zielgruppe ansprechen. MeinMMO-Redakteurin Jasmin hatte sich genau so etwas vor dem Launch des Open-World-Abenteuers gewünscht: Crimson Desert wäre das perfekte Single-MMORPG für mich, aber es wiederholt den größten Fehler von Dark Souls