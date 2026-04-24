Crimson Desert: Antumbras Schwert besiegen – Mit diesen Tricks legt ihr den Boss im Sanktum der Absolution

Wollt ihr in Crimson Desert das Sanktum der Absolution abschließen, müsst ihr euch auch dem Boss „Antumbras Schwert“ stellen. Wie ihr ihn effektiv besiegt, erfahrt ihr hier.

Gibt es einen Trick, um Antumbras Schwert leichter zu besiegen? Ja, ihr könnt ihn deutlich leichter besiegen, wenn ihr seine Attacken mit der Lichtreflexion eurer Waffe unterbrecht.

Insbesondere der Angriff, bei dem er sein Schwert in den Boden rammt und mehrere Klingen von ihm losgeschickt werden, kann dadurch unterbrochen werden. Auch seinen Teleport könnt ihr damit unterbrechen und für Angriffsfenster eurerseits sorgen. Wartet hierfür aber unbedingt einen wirklich passenden Moment ab, und weicht im Zweifel lieber aus, denn Treffer tun hier richtig weh.

Nutzt für die Lichtreflexion L1 + R1 und sammelt mit L1 (auf dem PC nutzt ihr dafür STRG + Maus links) zusätzlich Licht, um ihn zu blenden. Dadurch werden seine Kombos unterbrochen und ihr könnt ein kurzes Fenster nutzen, um möglichst viel Schaden auszuteilen.

Dadurch macht ihr euch den Kampf deutlich leichter. Was ihr sonst noch wissen solltet, solltet ihr trotzdem auf Probleme stoßen, zeigen wir euch hier im Guide.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Die Vorbereitung

Um für Antumbras Schwert gewappnet zu sein, solltet ihr nicht unvorbereitet in den Kampf ziehen. Zieht euch im Zweifel nach dem Räumen des Sanktums erstmal zurück, bevor ihr ihn angeht.

Folgende Dinge sind mehr als hilfreich und ihr solltet sie am besten mitbringen:

Möglichst viel hochwertige Nahrung, damit ihr euch genügend heilen und Fehler ausbügeln könnt

Genügend Kraftfaust-Kräuterpastillen, um euch im Zweifel wiederbeleben zu können, besonders, wenn ihr fast fertig wart

Levelt im Geistpfad eure Fokusfähigkeit Schaut hier auch, dass ihr die Fähigkeit im Fokus, die Zeit zu verlangsamen, freischaltet

Verbessert eure Ausrüstung so gut es geht

Die Angriffsmuster

Antumbras Schwert hat wie jeder Gegner in Crimson Desert einige Angriffsmuster, die sich stetig wiederholen. Manche lassen sich blocken, andere nicht. Grundsätzlich gilt: Weicht im Zweifel lieber aus und lasst euch Zeit.

Folgende Angriffe schmeißt euch der Boss entgegen:

Breiter Schlag mit 3 Illusionen, die zusätzlich Wellen aussenden Weicht hier am besten einfach allen 3 Angriffen aus und versucht, den Initialschlag zu blocken

Bodenschlag mit mehreren heftigen Wellen Diesen Angriff könnt ihr abbrechen, indem ihr ihn blendet, sobald er das Schwert hebt

Schwarzer Nebel mit Teleportangriffen Diese Kombo könnt ihr unterbrechen, indem ihr ein passendes Zeitfenster nach einem Teleport abpasst und ihn blendet oder blockt

Kreisangriff mit Illusionen Weicht auch hier möglichst aus, diesen Angriff zu blocken oder zu unterbrechen, ist mehr als schwierig

Roter Schimmer Diese Kombo haut rein und kann weder geblockt noch abgebrochen werden – weicht also möglichst aus



Auch der Rote Albtraum macht vielen Spielern Probleme und kann mit einigen Kniffen leicht besiegt werden:

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Die Tipps – damit gelingt’s sicher

Das klingt natürlich alles leichter als getan und braucht im Zweifel einige Übung. Gebt also nicht auf und nehmt einfach genügend Heilung mit, um euch auch die Zeit dafür nehmen zu können und es vielleicht doch auch im ersten Versuch zu schaffen.

Solltet ihr Probleme haben, die passenden Zeitfenster für Blocks und die Lichtreflexion zu finden, ist euer Fokus euer bester Freund. Ihr könnt ihn aktivieren, indem ihr beide Sticks gleichzeitig drückt oder auf dem PC die X-Taste. Habt ihr die Fähigkeit gelevelt, verlangsamt ihr damit die Zeit und könnt richtige Momente leichter abpassen.

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht