Fortnite mischt seinen Battle Royale mit bunten Bohnen, lässt euch Parcours für Rewards laufen

In Fortnite startet eine neue Kollaboration, doch dieses Mal sind es keine Comic-Helden oder Anime-Figuren, sondern die bunten Bohnen aus Fall Guys. Was ihr in dieser Kollaboration erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

Fall Guys in Fortnite? Genau so ist es. Fortnite und Fall Guys gehen eine Kooperation ein, indem sie gemeinsam ihr Genre mixen und für mehr Unterhaltungsmöglichkeiten im Battle Royale sowie im Discover bieten. Der neue Modus soll aber nicht nur für Abwechslung sorgen, sondern eine weitere Möglichkeit bieten, damit ihr im Kampf im Battle Royale auch schnell an Loot kommen könnt.

Den neuen Trailer dazu findet ihr hier:

Parcours im Battle Royale für eine kleine Abwechslung

Was wird sich ändern? Der „Battle Royale“-Modus von Fortnite bekommt ein „Fall Guys“-Update spendiert. Auf der Map im Ort „Classsy Courts“ werdet ihr verschiedene Bohnengötzen finden, mit denen ihr interagieren könnt. Habt ihr das getan, startet eine Runde von Fall Guys, in der ihr Rennen, Klettern, Tauchen oder auch Abprallen könnt.

Schließt ihr einen Parcours innerhalb von 120 Sekunden ab, erhaltet ihr Belohnungen in Form von Gameplay-Beute, die ihr im weiteren Verlauf eures Matches nutzen könnt. Damit ihr auch eine Erinnerung an das Event erhaltet, könnt ihr Aufträge abschließen, um euch eine Belohnung für euren Spind zu sichern.

Das Rücken-Accessoire „Pinke Plüschfigur“

Neben den Parcours-Arenen, die ihr im Battle Royale testen könnt, gibt es 6 Kreationen, die ihr im Discover anwählen könnt. Content Creator können zudem eigene Strecken erstellen und mit etwas Glück schaffen auch diese Strecken es ins Battle Royale.

Damit ihr jedoch nicht mit euren wendigen Skins aus dem Spind auf dem Gelände antretet, verwandelt sich euer Spieler in eine Bohne. Sollte euer Skin keinen „Fall Guys“-Stil besitzen, verwandelt ihr euch in die „Standardbohne“ – das ist Jonesy als Bohne.

Wie lang geht das Event? Das Event „Wo sollen wir hinfallen?“ ist ab sofort live und bis zum Update 31.00 am 16. August spielbar.

Was sagt ihr zu dem Event? Freut ihr euch auf den Parcours oder findet ihr die Implementierung im Battle Royale deplatziert? Lasst uns eure Meinungen dazu gerne in den Kommentaren erfahren!