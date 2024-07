Spieler in Fortnite können ohne spezielles Item kaum noch gewinnen – Selbst den Auto-Nutzern geht das zu weit

In Fortnite kann es in Kämpfen ein entscheidender Vorteil sein, wenn ihr eure Gegner möglichst schnell entdeckt – und das nicht erst, wenn sie mit ihren Nitro-Fäusten vor euch stehen. Eine kleine Einstellung kann euch helfen, eure Gegner schon aus der Ferne zu erspähen: Fortnite: Aktiviert unbedingt eine Einstellung, um eure Gegner leichter zu finden

Durch das schnelle Bewegen mit den Nitro-Fäusten seid ihr kaum zu treffen und die Magneto-Power gibt euch auch noch Fernangriffe auf mittlere Distanz. Die Kombination ist aber besoders effektiv in Kämpfe auf nahe Distanz, da ihr für die Geschosse kein Visier wie bei einem Sniper habt. In der schließenden Endzone seid ihr dementsprechend stark.

Fortnite will mehr Action in euren Matches, doch Fans halten eine mögliche Änderung für eine ganz schlechte Idee

Was sagen die Spieler zu dem Item? Den meisten Spielern ist das einfach zu viel Mobilität und Angriffskraft in einem Item, da man sich aus den meisten Kampfsituationen schnell befreien kann und ein schwieriges Ziel für Schüsse ist. Wer im Endgame keine Nitro-Fäuste hat, könne kaum noch einen Sieg einholen. Das geht sogar Spielern zu weit, die in dem Shooter sehr gerne Autos nutzen.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Schaut euch gerne den Trailer zum neuen Fahrzeug in Fortnite, dem Cybertruck an.

Ihr könnt mit diesen Handschuhen sowohl am Boden als auch in der Luft schnelle Dashes ausführen. Dadurch seid ihr ein schwierig zu treffendes Ziel und könnt euch euren Gegnern schnell nähern. Für den Angriff wurden die Handschuhe noch mit Nahkampfattacken versehen, mit denen ihr eure Gegner vermöbeln könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to