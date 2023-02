Die 26 besten kostenlosen Games für PS4 und PS5 im Jahr 2023

Die PS4 und PS5 bieten eine Vielzahl an unterhaltsamen Spielen, aber es muss nicht immer etwas kosten, um großartige Unterhaltung und Spielspaß zu bekommen. MeinMMO stellt euch hier die besten kostenlosen Spiele für die PS4 und die PS5 vor, die ihr 2023 zocken könnt.

Wir haben für euch 26 kostenlose Spiele aus unterschiedlichen Genres herausgesucht und stellen diese vor. Das ein oder andere Spiel ist zwar schon ein paar Jahre älter, aber jedes einzelne erfreut sich auch im Jahr 2023 großer Beliebtheit und überwiegend positiven Bewertungen unter den Free-to-Play-Titeln.

Wie haben wir ausgesucht? Die Spiele, die wir euch hier vorstellen, sind persönliche Empfehlungen der Redakteure und Autoren von MeinMMO. Bei den meisten handelt es sich um Online-Games mit Multiplayer, einige könnt ihr aber auch alleine oder im Koop spielen.

Wir haben darauf geachtet eine breite Fläche an Genres abzudecken: Von MMORPGs, über Battle-Royale-Shooter zu Platform-Brawlern ist für jeden etwas dabei.

Die Liste ist in einer ungeordneten Reihenfolge, es handelt sich also nicht um ein Ranking.

Hinweis zu Spielen ab 18:

Wenn ihr ein Spiel mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren herunterladen wollt, dann steht eine einmalige Gebühr von 25 Cent an. Diese Gebühr ist für die Altersüberprüfung, bei der euer Personalausweis gecheckt wird. Wenn ihr ein PS Plus Abo habt, dann entfällt diese Gebühr.

Dauntless

Was ist Dauntless? In Dauntless schlüpft ihr in die Rolle eines Slayers und geht auf Monsterjagd in einer Welt, die aus schwebenden Inseln besteht. Diese Monster werden Behemoth genannt und sie drohen, die Welt mit ihrem Hunger zu verschlingen. Habt ihr einen Behemoth erlegt, könnt ihr euch mit dessen Teilen neue Waffen und Ausrüstung schmieden. Das Spiel bietet kooperative Mehrspieler-Action, die euch alleine oder gemeinsam in Teams gegen die Behemoths antreten lässt.

Dauntless lehnt zwar spielerisch an Monster Hunter an, es bleibt in Hinsicht auf Spieltiefe und Monster-Vielfalt aber deutlich einsteigerfreundlicher. Dadurch ist Dauntless aber keineswegs weniger spaßig und erfreut sich einer aktiven und großen Community.

Das macht Dauntless aus:

Gewaltige Monster, die sich im Kampf wie Raid-Bosse anfühlen

Gameplay ähnlich wie in Monster Hunter World: Ihr müsst Monster in strategischen Kämpfen erlegen und kommt so an immer bessere Ausrüstung

Allerlei Waffen, Rüstungen und Verbrauchsgegenstände

Kein Pay-2-Win: Alle Gameplay-relevanten Inhalte sind kostenlos zugänglich

Dauntless eignet sich für: Alle, die sich für fordernde Kämpfe gegen einzelne Monster, Crafting und die Jagd nach besserem Loot begeistern können. Fans von Monster Hunter sowie alle, die sich für ähnliche Spiele interessieren, sollten Dauntless auf jeden Fall in Betracht ziehen.

Link zum Download: Dauntless im PlayStation-Store

Fortnite

Was ist Fortnite? Fortnite ist der beliebteste Battle-Royale-Shooter der letzten Jahre. Ursprünglich war das Spiel als kostenpflichtiges PvE-Survival-Game gedacht, doch der kostenlose Battle-Royale-Modus erfreute sich explosionsartig gewaltiger Beliebtheit. 100 Spieler kämpfen alleine oder in kleinen Teams aus bis zu vier Spielern in einem immer kleiner werdenden Gebiet gegeneinander, jeder gegen jeden. Wer als letzter überlebt, hat die Runde gewonnen. Ein besonderer Aspekt von Fortnite ist das Sammeln von Baumaterialien in Form von Holz, Stein und Metall. Damit lassen sich unterschiedliche Bauwerke errichten, die dem Shooter eine tiefere, taktische Ebene hinzufügen.

Inzwischen gibt es mehrere verschiedene Hauptmodi in Fortnite, etwa ein Modus ohne Bauen, Party Sandboxen oder sogar eigene Versionen von Among Us. Ihr könnt auch ganz eigene Spielmodi entwickeln und andere Spieler dazu einladen. Hinzu kommen regelmäßige neue Events und Updates, die das Spiel frisch halten.

Das macht Fortnite aus:

Cooler, bunter Comic-Stil

Leicht zugänglich und leicht zu erlernen

Bau-Modus

Einzigartige Events, Spielmodi und Formate

Regelmäßige Updates für Waffen, Maps, Skins und vieles mehr

Fortnite eignet sich für: Alle, die Battle-Royale mögen oder es ausprobieren wollen. Die Spielerbasis gehört zu den größten unter den Gaming-Communitys.

Link zum Download: Fortnite im PlayStation-Store

Fortnite ist echt kein Shooter mehr – Neustes Update lässt endgültig das Chaos ausbrechen

Apex Legends

Was ist Apex Legends? Apex Legends spielt im Universum der Titanfall-Reihe und reiht sich bei den Battle-Royale-Shootern ein. Zusammen mit zwei Mitspielern springt ihr über einem Gebiet ab und kämpft gegen 19 andere Dreier-Teams, bis nur noch ein Team übrig bleibt. Die Spielfläche wird dabei im Laufe einer Runde immer kleiner. Zu Beginn einer jeden neuen Partie wählt ihr einen aus über 20 verschiedenen Charakteren (“Legenden”) mit unterschiedlichen Fähigkeiten aus. Unterwegs findet ihr diverse futuristische Waffen und Hilfsmittel. Durch regelmäßige neue Seasons kommen auch neue Inhalte ins Spiel, die ihr freispielen könnt. Für Cosmetics und Battle-Pässe müsst ihr zwar Echtgeld zahlen, diese geben euch aber keinerlei spielerischen Vorteile.

Das macht Apex Legends aus:

Über 20 Legenden mit einzigartigen Skills, die euren Spielstil stark beeinflussen

Große Anzahl cooler Waffen

Sehr gutes Gunplay

Fokus auf Teamplay

Neue Inhalte in Form von Seasons und Battle-Pässen

Apex Legends eignet sich für: Fans von Battle-Royale und/oder Helden-Shootern wie Overwatch. Apex Legends spielt sich deutlich schneller und taktischer als etwa Fortnite und belohnt gutes Teamplay.

Link zum Download: Apex Legends im PlayStation-Store

Hört auf mich! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um endlich mit Apex Legends anzufangen

Path of Exile

Was ist Path of Exile? Path of Exile ist ein Action-RPG und eine der besten Alternativen zur Diablo-Reihe. Als Ausgestoßener erwacht ihr auf den Ufern von Wraeclast, einem Kontinent, der als Strafkolonie für Kriminelle dient. Unabhängig von den Gründen für eure Verbannung müssen ihr nun der gnadenlosen Wildnis und ihren gefährlichen Bewohnern gegenüberstehen. Ihr kämpft euch mitten durch die zerfallenen Ruinen und blutigen Geheimnisse des Ewigen Reiches oder der Vaal-Zivilisation.

Zu Beginn des Spiels wählt ihr eine von 6 Startklassen für euren Charakter, etwa Marodeur, Hexe oder Waldläuferin. Mit diesen metzelt ihr euch in bester Hack’n’Slay-Manier durch Horden von Feinden, und nutzt dabei allerlei verschiedene Waffen und Magie. Unterwegs sammelt ihr Ausrüstung und Upgrades. Mit diesen und einem gewaltigen Skill-Baum könnt ihr euren Charakter ganz nach euren Wünschen formen.

Das macht Path of Exile aus:

Einzigartige Charakter-Klassen

Gigantischer Skill-Baum mit unzähligen Möglichkeiten für eine individuelle Charakter-Entwicklung

Regelmäßige Balance-Updates und verschiedene Season-Themen

Tonnenweise cooler Loot

Path of Exile eignet sich für: Alle, die auf Action-RPGs und Hack’n’Slay stehen, umfangreiche Charakter-Entwicklung mögen oder eine komplexere Alternative zu Diablo suchen. Die Community ist sehr groß, aktiv und vor allem äußerst hilfsbereit.

Link zum Download: Path of Exile im PlayStation-Store

Warframe

Was ist Warframe? In einer fernen Zukunft erwacht ihr als Krieger aus einem langen Kälteschlaf, um das Sonnensystem von versuchten Monstern, faschistischen Klonen und gierigen Konzernen zu befreien. Aus der Third-Person-Ansicht schneidet ihr euch als eine Art Cyber-Ninja durch die Gegner. Der Schwerpunkt liegt zwar auf dem Nahkampf, ihr könnt aber auch diverse Schusswaffen verwenden.

Die namensgebenden Warframes sind Kampfanzüge, die ihr finden und freischalten könnt. Jeder der über 80 Warframes besitzt einzigartige Fähigkeiten. Zusammen mit einer Vielzahl an modifizierbaren Waffen könnt ihr euch euren ganz eigenen Spielstil zusammenstellen. Dann geht es mit bis zu drei Mitspielern auf die Story-Missionen, wo euch besonders schnelles und dynamisches Gameplay erwartet.

Das macht Warframe aus:

Vielfältig und abwechslungsreich durch zahlreiche Kampfanzüge mit individuellen Skills

Üppiges Arsenal in der Form von Seitenwaffen, Hauptwaffen und Nahkampfwaffen

Raumschiff-Kämpfe

Hilfsbereite und freundliche Community, die den komplexen Einstieg erleichtert

Content hält lange – dank Loot-, Craft- und Upgrade-System

Faires Finanz-Modell

Spannende Story

Kostenloses PS5-Upgrade

Warframe eignet sich für: Fans von schnellem und actionreichem Gameplay, mit viel Tiefe und großer Langzeitmotivation. Warframe hat komplexe Mechaniken, doch wer sich mit ihnen auseinandersetzt, wird dafür euch entsprechend belohnt.

Link zum Download: Warframe im PlayStation-Store