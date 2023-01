So hat sich Fortnite seit dem Release verändert

Fortnite erschien im Jahre 2017 und hat sich seitdem stark weiterentwickelt. Erfahrt hier, was bisher alles passiert ist.

Was waren die Anfänge? Fortnite erschien am 26. September 2017. Damals war das Spiel noch ein reiner Koop-Shooter. Ein Solo-Spieler oder ein Team sind hier unterwegs und sammeln bei Tag Ressourcen, um damit in der Nacht mächtige Zombie-Horden abzuwehren.

Das spaßige Spielkonzept wurde am 26. September 2017 um einen Battle-Royale-Modus erweitert. Der spielte sich ähnlich wie die damals gerade sehr populären Titel des Genres, hatte aber als besonderes Feature das Bauen aus dem PvE-Modus behalten. In Fortnite konntet ihr euch eure eigene Deckung bauen und so kam im Laufe der Zeit eine völlig eigene Spielweise zustande, die sich von anderen Shootern unterschied.

Anstatt nur auf Schießkünste zu vertrauen, mussten gute Fortnite-Spieler die Kunst beherrschen, in wilden Gefechten massive Festungen zu bauen und gleichzeitig die Bauwerke der Feinde zu zerlegen.

Das waren die ersten zwei Kapitel

Der neue Battle-Royale-Spielmodus kam gut bei den Spielern an. Das lag vor allem auch an einer Innovation, die mittlerweile bei allen Spielen des Genres (und darüber hinaus) Usus ist: der Battle-Pass. Dieses Feature motivierte zum eifrigen Weiterspielen, denn je mehr man zockte und Erfolge erzielte, desto mehr coole Skins, die es teilweise nur in der Zeit des Passes gab, konnte man sich verdienen.

Ab sofort folgten alle paar Monate neue Seasons mit neuen Pässen, die jeweils ein spezielles Thema hatten. In Kapitel 1 waren es insgesamt 10 Seasons mit den folgenden weiteren Aspekten:

Season 3: Hier war das Thema grob der Weltraum

Season 4: Hier kam erstmals eine Art Story auf, es gab Superhelden als Thema und ein Meteorit näherte sich

Season 5: Es gab jetzt Zeitreisen, neue Biome auf der Map und Dimensionsrisse

Season 6: Hier war das Thema Halloween und Horror. Außerdem tauchte hier der mysteriöse Würfel “Kevin” erstmal auf und sorgte für Umwälzungen

Season 7: Das Thema ist hier Winter, Weihnachten. Es gab erstmals Flugzeuge und die Kreativfunktionen kamen ins Spiel.

Season 8: Nach dem Winter gab es hier einen Vulkanausbruch, Piraten und Ninjas eingeführt

Season 9: Jetzt ging es nach dem Vulkanausbruch in die Zukunft in eine futuristische neue Welt.

Season 10: Hier kam es wieder zu Rissen in der Realität und Orte aus vergangenen Seasons kamen zurück. Außerdem gab es hier mit den B.I.E.S.T.-Mechs die bisher kontroversesten Fahrzeuge, die es jemals im Game gab.

Am Ende von Season 10 gab es ein Event namens “Das Ende” und danach war Fortnite tatsächlich offline. So mancher Fan bangte, dass Epic das Spiel tatsächlich gelöscht habe.

Doch kurz darauf war das Spiel wieder da, aber in grundlegend neuer Form. Es folgte “Kapitel 2” mit 8 weiteren Seasons:

Season 1: Hier gabs eine völlig neue Map und man konnte Schwimmen, Angeln und Bootfahren.

Season 2: Hier wurde das Spiel komplexer, es gab Agenten und Superschurken, NPC-Gegner und Organisationen, denen man sich anschließen konnte.

Season 3: Hier stand ein großer Teil der Map unter Wasser und man konnte unter anderem auf Haien reiten und Helikopter fliegen.

Season 4: Hier kamen im Laufe des Nexus-War Marvel-Superhelden und ihre speziellen Fähigkeiten ins Spiel.

Season 5: Dieses Mal gab es NPCs mit Aufträgen und exotische Waffen

Season 6: Erstmals kamen Tiere sowie Crafting ins Spiel und das Thema war Urzeit

Season 7: In dieser Season erschienen plötzlich Aliens und brachten eine Menge abgedrehter neuer Waffen mit.

Season 8: Die finale Season ließ eine Horde von Würfeln los, welche die Map korrumpierten. Außerdem konntet ihr in die finstere “Kippwelt” gelangen.

Das Finale von Kapitel 2 sah einen großen Kampf gegen die Aliens und die “Würfelkönigin”. Es endete damit, dass die Insel sprichwörtlich umgedreht wurde und das Spiel auf der anderen Seite weiterging.

Das alles kam in letzter Zeit

Das war Kapitel 3: Das kurze 3. Kapitel brachte eine Menge neuer Features, welche das “moderne” Fortnite, das ihr jetzt in Kapitel 4 erlebt, erst möglich gemacht haben. Wieder einmal wurde die komplette Map umgearbeitet und es gab völlig neue Orte neben altbekannten Plätzen. Auch die bis jetzt sehr populären Rutschbewegungen kamen hier ins Spiel.

In der 2. Season brach dann ein bewaffneter Konflikt aus. Der “Imaginierte Orden” marschierte mit einer Armee aus Schurken und massiven Panzern in die Spielwelt ein. Dazu kam noch, dass der Feind ein Kraftfeld errichtete, das jedes Bauen unmöglich machte. Plötzlich musste man sich selbst Deckung suchen und wer sich bisher voll auf seine Skills als Baumeister verlassen hatte, bekam jetzt arge Probleme und musste sich umstellen.

Der Null-Bau-Modus wurde dann später mit dem Sieg über den Orden zwar wieder entfernt, doch da viele Spieler Gefallen daran gefunden hatten, blieb er als separater Spielmodus weiterhin erhalten.

Dazu kamen noch weitere Bewegungsmethoden, die Fortnite noch flotter machten. In Season 2 konntet ihr erstmal Klettern und taktisch Sprinten. Dadurch bekam Fortnite eine Menge zusätzliches Tempo und Dynamik.

In der dritten Season kam es dann zu einer friedlichen Gute-Laune-Zeit in der Spielwelt, bis in einem massiven Event von bislang ungeahnter Länge die ganze Spielwelt von einer neuen Oberschurkin in Stücke geschlagen wurde.

Aus den Trümmern wurde dann die aktuelle Welt von Kapitel 4 geformt, doch das war nicht die einzige große Neuerung.

Das kam in Kapitel 4: Das Ende von Kapitel 3 brachte nicht nur wie gewohnt eine neue Map. Dieses Mal wurde tatsächlich alles anders, denn das Spiel bekam ein Upgrade auf die Unreal-Engine-5.1. Damit erstrahlte das Spiel in völlig neuem Glanz.

Durch die neuen Grafik-Features Lumen, Nanite und Virtual-Shadow-Maps sah Fortnite wie ein neues Spiel aus. Es gibt nun sehr viel detailliertere Texturen, grandiose neue Lichteffekte und Schatten, wie man sie noch nie zuvor im Spiel gesehen hat. Da all diese Features in dieser Fülle zum ersten Mal in einem Spiel zu sehen sind, wurde Fortnite damit auch zum Vorzeigeprojekt für die Möglichkeiten der neuen Engine.

Das Gameplay ist jetzt spürbar flüssiger als früher. Ihr habt zum einen mehr Möglichkeiten der Bewegung, darunter Motorräder, Reittiere und die schon bekannten Rutsch- und Klettermöglichkeiten. Die Map ist auch kleiner und bietet daher schneller Action. Hotspots sind großzügig verteilt und bieten wagemutigen Spielern viel Action und fette Beute zum Spielbeginn.

Im regulären Battle-Royale-Modus ist Bauen nach wie vor möglich, es gibt aber auch eine separate Lobby, in der das Bauen deaktiviert ist und man dafür etwas mehr Schilde hat. Die Waffenauswahl ist dieses Mal weniger abgedreht als in früheren Saisons. Ihr ballert größtenteils mit Pistolen, Sturmgewehren und Schrotflinten.

Es gibt aber auch einige verrückte Waffen, darunter eine Schwert-Kanone oder einen gewaltigen Hammer, mit dem ihr auch große Strecken zurücklegen könnt.

Da Fortnite in Kapitel 4 eine Art Neuanfang wagt und Spieler nicht mit einer Vielzahl von neuen Features überschwemmt, eignet sich das aktuelle Kapitel 4 vor allem gut für Neulinge und Wiedereinsteiger sowie Leute, die wegen des Bauens bisher keine Lust auf das Spiel hatten. Tipps und Tricks für Neulinge gibt’s hier: Nützliche Tipps für alle, die Fortnite noch nicht ausprobiert haben