Das Survival-MMO Population Zero startete im Mai auf Steam. Die ersten Reviews zum Spiel fallen jedoch eher negativ aus. Trotzdem haben viele Spieler die Hoffnung, dass das MMO eine Wende schaffen könnte.

Wo liegen die Probleme von Population Zero? Das neue Survival-MMO erschien am 5. Mai im Early Access auf Steam. Derzeit ist es komplett spielbar und enthält auch den Zyklus von 7 Tagen, eine der Besonderheiten, mit dem sich das Spiel von anderen Titeln des Genres abheben möchte.

Aber einige Kern-Inhalte fehlen, darunter viele soziale Features wie:

ein angekündigtes Fraktionen-Feature, über das man sich einer Kultur anschließen kann

Gruppen

Gilden

oder überhaupt die Möglichkeit, mit Freunden auf einem Server zu spielen. Derzeit werdet ihr zum Start einfach auf einen zufälligen Server geworfen.

Das sorgt für viel Kritik, denn gerade das gemeinsame Spielen macht für viele den Reiz eines MMOs aus.

Hinzu kommen technische Probleme und fehlende Einstellungsmöglichkeiten, darunter keine Optionen für eigene Tastenbelegungen. Weitere Kritik gibt es für das derzeitige Tutorial und die Situation mit verschiedenen Modi und Servern, die nicht sofort verständlich ist.

Das alles führt aktuell, am 5. Mai um 17:30 Uhr, dazu, dass von den 359 Reviews auf Steam 64% negativ ausfallen.

Derzeit fehlt Population Zero vor allem die Option in einer Gruppe zu spielen.

Warum gibt es trotzdem Hoffnung? In einigen negativen und vor allem in den positiven Kommentaren zeigen sich dennoch Stimmen, die ein großes Potential in dem Spiel sehen.

Denn die genannten Punkte sind zwar derzeit sehr schwerwiegend, aber alles lässt sich „relativ leicht“ beheben. Das grundsätzliche Gameplay, die Idee und das Kampfsystem hingegen kommen in vielen Kommentaren gut weg.

Deswegen hoffen viele auf ein Comeback wie bei No Man’s Sky, das zu Release in einem fragwürdigen Zustand war und erst mit einem späteren Update zu einem richtig guten Spiel wurde.

In einem Video zeigen die Entwickler, wie sich Population Zero entwickelt hat.

Viele gute Ansätze und viel Potential sorgen für Hoffnung

Was sagen die positiven Stimmen? Die positiven Reviews zu Population Zero sehen vor allem viel Potential für die Zukunft. So hat der Nutzer DasMario*8 in seiner Review die bisherigen Inhalte mit einem Pro- und Contra-System verglichen:

+Die Optimierung ist nicht so schlecht, wie einige Kommentare vermuten lassen. 1440p, 78 FPS im Durchschnitt auf hohen Einstellungen (5700xt)

+Das Kampfsystem ist leicht verständlich

+Die Server sind dauerhaft voll. Andere Spieler helfen beim Killen von Monstern

+10 Spielstunden und noch immer genug zu tun

+Talentbäume und Crafting-Systeme sind sehr nutzerfreundlich

+Spaßig zu spielen -Koop-Modus wurde bisher nicht veröffentlicht

-Es fehlt etwas Lore beim Einstieg

-Der DLC ist mittelmäßig

Bei dem angesprochenen DLC handelt es sich um spezielle Ausrüstung, die für den Einstieg nützlich ist und nicht verloren wird, falls ihr getötet werdet.

Der Nutzer Ser. Swett schreibt vor allem über das vorhandene Potential. Er war einer von 3 Nutzern in den Reviews, die einen Vergleich mit No Man’s Sky gezogen haben:

Das Spiel hat extrem viel Potential und ich mag die Idee des Survival-MMOs. Es verdient definitiv die überwältigend schlechte Kritik nicht, denn es ist nur ein Early-Access-Titel und zudem das erste Spiel, das Enplex Games LLC [der Entwickler] auf den Markt gebracht hat. Population Zero wird wahrscheinlich wie No Man’s Sky … Ein großer Flop zum Start und dann zu einem ziemlich guten Spiel. Also ja, gebt dem Spiel einfach etwas Zeit […].

Nicht nur optisch sind sich die beiden Survival-Games No Man’s Sky und Population Zero ähnlich. Sie könnten auch eine vergleichbare Entwicklungsgeschichte erleben.

Der Nutzer Darrin, der bereits 13 Spielstunden in Population Zero investiert hat, schreibt zum Spiel:

Ich verstehe nicht, warum Leute dem Spiel so schlechte Kritiken geben. Ich spiele jetzt seit etwa 6 Stunden und das Kampfsystem macht ordentlich Spaß, der Grind um an bessere Ausrüstung zu kommen, ist nicht zu schlecht, und ja, es ist Mist, dass man derzeit keine Gruppen formen kann, aber es macht trotzdem Spaß. Das einzige Problem, auf das ich manchmal gestoßen bin, ist, dass es zu Lags kommt und ich hin und wieder gekickt werde. Dann dauert es eine Zeit, bis ich wieder spielen kann, weil die Server derzeit wohl überfüllt sind. Und wenn sie tatsächlich überfüllt sind, dann sollte es euch zeigen, dass es Leute gibt, denen das Spiel gefällt und für die es den Preis wert ist.

Allerdings warnt auch er vor dem DLC:

Lasst jedoch die Finger von den DLCs. Die geben euch zwar Starter-Ausrüstung, die einzigartig ist und nicht kaputtgehen kann, aber ich denke nicht, dass sie den Preis wert ist.

Ein Vorteil – Der PvE-Modus: Population Zero bietet verschiedene Modi an, in denen ihr spielen könnt. Einer ist auch ein reiner PvE-Modus, in denen ihr, theoretisch, mit anderen Spielern zusammen die Welt erkunden und Aufgaben erledigen könnt. Darin startet ihr sogar euer Abenteuer.

Damit hat Population Zero schon jetzt einen gewissen Vorteil gegenüber dem Survival-Konkurrenten Last Oasis, der derzeit nur auf PvP setzt.

In Population Zero schaltet ihr mit jedem Level neue Inhalte und Spielmodi frei. Das ist für Einsteiger etwas verwirrend, soll aber eine besondere Eigenschaft des Spiels werden.

Welche Besonderheiten bietet PZ noch? Neben verschiedenen Modi, bei denen es auch einen Hardcore-PvP-Modus mit Permadeath gibt, sorgt Population Zero außerdem dafür, dass ihr zu einem riesigen Alien zu werden, falls ihr zu oft sterbt.

Damit sollt ihr in einem letzten und verzweifelten Versuch noch einige Aufgaben und Quest-Ziele erreichen können. Solltet ihr jedoch als Über-Alien sterben, dann hat sich der komplette Zyklus für euch erledigt und ihr müsst warten, bis es den Restart nach 7 Tagen gibt.

Eine Wende wäre möglich, aber es braucht Kommunikation

Was braucht Population Zero unbedingt? Neben den fehlenden sozialen Features wird derzeit auch die Kommunikation bemängelt. Viele Spieler wüssten gerne, ob und wann die Features nachgereicht werden.

In den sozialen Netzwerken und auf Steam enthält sich der russische Entwickler Enplex Games bisher bedeckt. Auch das führte zu Kritik auf Twitter und in den Steam-Reviews.

Mit passenden Updates und einer guten Kommunikation wäre aber eine Wende möglich. Denn das Wichtigste ist in der Regel das Gameplay. Und dort kommt Population Zero wohl deutlich besser weg, als es die Reviews vermuten lassen.