Das Survival-MMO Population Zero feiert heute, am 5. Mai 2020, seinen Early-Access-Release auf Steam. Wie hebt sich der Titel von Enplex Games gegenüber der Genre-Konkurrenz ab und wer sollte reinschauen? MeinMMO schaut auf Population Zero.

Das ist Population Zero: Das Survival-MMO Population Zero des Entwicklers Enplex Games LLC ist am 5. Mai in die Early Access auf Steam gestartet.

Als überlebender Kolonist oder überlebende Kolonistin seid ihr auf dem Alien-Planeten Kepler abgestürzt. Eure Aufgabe ist es, innerhalb von 168 realen Stunden, also 7 Tagen, euren Reaktor zu reparieren und die Schlafkapsel neu zu starten. Schafft ihr es nicht, verwandelt ihr euch in ein Monster.

Der Ankündigungstrailer zeigt schon die bunte Alien-Welt

Das sind die Features: Population Zero wirkt auf den ersten Blick zwar wie ein normales Survival-MMO, in dem ihr Ressourcen sammeln müsst, Ausrüstung herstellt und versucht zu überleben, bietet aber einige coole Features, die über den Genre-Standard hinausgehen:

Actionbasierte Kämpfe im PvP- und PvE-Modus

Eine Story, die euch durchs Spiel führt

Ein Perk-System, um euren Charakter individuell aufzubauen

2 Fraktionen, zwischen denen ihr durch Quests hin und her wechseln könnt. Diese Fraktionen beeinflussen auch die Biologie des Spielers

Globales Level-System, um euren Account zu Leveln

Das ist euer Spieler-Account: Sobald ihr einen Charakter erstellt habt, könnt ihr lediglich den PvE-Modus spielen. Dieser lässt euch für 24 Stunden die Grundlagen des Spiels erleben und erste Eindrücke sammeln.

Sind die 24 Stunden um, erhaltet ihr entsprechend eurer erledigten Aufgaben Erfahrungspunkte für euren Spieler-Account. Mit fortschreitendem Account-Level schaltet ihr die anderen Modi und weitere Features frei.

Mit jedem Level schaltet ihr neue Sachen frei

Wollt ihr die 24 Stunden nicht abwarten, könnt ihr die aktuelle „Welt“ auch aufgeben und erhaltet sofort Erfahrungspunkte.

So entwickelt sich euer Account bis Level 10 – Modi freischalten

Das lässt sich freischalten: Bis Level 10 könnt ihr folgende Dinge freischalten:

Level 1: Standard PvE-Modus

Level 2: Standard PvP-Modus

Level 3: Schaltet das Herstellen von Kokons frei

Level 4: Basenbau der Stufe 1

Level 5: Wahrer Story-Modus

Level 6: Basenbau der Stufe 2

Level 7: PvP-Modus mit nur einem Leben

Level 8: Neue Perks für euren Charakter

Level 9: Basenbau der Stufe 3

Level 10: Elitestatus

Wer also alles sehen möchte, muss wiederholt den PvE- oder PvP-Modus spielen.

Damit hebt sich Population Zero ab

Das ist das Besondere: Solltet ihr zu oft sterben, erhöht sich eure Mutationsanzeige. Ist sie voll, verwandelt ihr euch schließlich in ein übermächtiges Monster.

Die sogenannten Voids sind sehr stark und sind die erste Stufe der Evolution. Als Monster könnt ihr mit Leichtigkeit andere Spieler ausschalten und so für Chaos und Zerstörung sorgen. Lediglich Gruppen können es mit euch aufnehmen.

Die Technocrats sind eher Mensch geblieben

Das sind die Fraktionen: Entwickelt ihr euch weiter, könnt ihr euch einer der beiden Fraktionen, den Technocrats oder Xenobiote anschließen. Die Technocrats sind eher menschlicher Natur und sehen menschenähnlich aus, während die Xenobiotes sich vollkommen der Mutation hingeben.

Beide Fraktionen bieten eigene Vorteile:

Technocrats besitzen bessere Bau- und Crafting-Fähigkeiten und können fortgeschrittene Werkzeuge herstellen

Xenobiote verwenden zum Craften Pflanzen und verbünden sich mit Kreaturen, anstatt sie zu töten. In manchen Biome können sie schneller Bauen und Objekte herstellen

Für wen eignet sich Population Zero?

Dann könnt ihr zuschlagen: Alle Survival-Fans, die eine Science Fiction Story erleben möchten, können in den Titel reinschauen. Wer weniger auf reine Sandbox steht und lieber Quests verfolgt sowie PvE-Elemente bevorzugt, wird mit dem Pve-Modus oder dem wahren Storymodus zufrieden.

Wenn ihr mal den Bad-Guy spielen möchtet und als mutiertes Monster andere Spieler platt machen wollt, ist Population Zero ebenfalls einen Blick wert.

Die Entwickler sagen außerdem, dass ihr Titel für Anfänger und Hardcore-Spieler gleichermaßen geeignet ist.

Sowohl im PvE als auch im PvP begegnet ihr ständig Gefahren

Dann solltet ihr die Finger davon lassen: Lasst lieber die Finger vom Survival-MMO, wenn euch das Genre nicht zusagt oder Early Access nicht euer Fall ist.

Das Spiel befindet sich in einer frühen Version und gerade zum Start dürften noch einige Bugs auftreten. Außerdem ist vorerst einiges an Grind nötig, um alle Features nach und nach freizuschalten.

So lange dauert der Early Access: Ob die besonderen Features und die Story Spieler auf längere Sicht beschäftigen wird, wird sich im Laufe der Early Access zeigen. Die soll mindestens 9 Monate andauern und weitere Regionen, Ressourcen, Bekleidungsstücke, Spielmodi und sogar neue Mechaniken einführen.

Aktuell könnt ihr Population Zero auf Steam für 23,23€ erwerben anstatt für 27,99€. Seid ihr auf der Suche nach anderen Survival-MMOs, können wir euch einen Blick in die 20 besten Survival-Titel empfehlen.