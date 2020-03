Das MMORPG The Elder Scrolls Online zählte 2017 noch zu den ganz kleinen Spielen auf Twitch. Mittlerweile befindet es sich regelmäßig in den Top 50. Der Grund dafür sind die Twitch-Drops.

Was ist bei ESO los? ESO ist eines der größten MMORPGs hier bei uns im Westen. 2019 war es das zweitbeliebteste, wenn es nach den Suchanfragen bei Google geht. Nur WoW platzierte sich davor. Doch das spiegelte sich lange nicht auf Twitch wider.

2017 war es noch mit das schwächste der großen MMORPGs auf Twitch. Final Fantasy XIV und Black Desert lagen deutlich davor, Guild Wars 2 in etwa gleichauf.

2018 führte Bethesda die Twitch-Drops ein. Die Veröffentlichung hatte Erfolg und brachte ESO einen deutlichen Anstieg in den Zuschauerzahlen. Doch nicht nur das MMORPG konnte von den Twitch-Drops profitieren.

Was sind Twitch-Drops? Bei den Twitch-Drops handelt es sich um Belohnungen, die sich Spieler verdienen können, indem sie auf Twitch ausgewählte Kanäle für eine festgelegte Zeit zuschauen. Twitch-Drops stehen dabei meist nur zu vom jeweiligen Spiel ausgewählten Zeiten zur Verfügung.



Bei ESO wurden sie auch genutzt, um mehr Leute zum Zuschauen bei der Ankündigung der Bei den Twitch-Drops handelt es sich um Belohnungen, die sich Spieler verdienen können, indem sie auf Twitch ausgewählte Kanäle für eine festgelegte Zeit zuschauen. Twitch-Drops stehen dabei meist nur zu vom jeweiligen Spiel ausgewählten Zeiten zur Verfügung.Bei ESO wurden sie auch genutzt, um mehr Leute zum Zuschauen bei der Ankündigung der neuen Erweiterung Greymoor anzulocken. Twitch-Drops erhält man in ESO, wenn man Kanäle von ausgewählten Partnern schaut. Als Belohnungen gab es im Laufe unterschiedliche Dinge, darunter Skins für Reittiere, Haustiere, seltene Kisten und mehr.

ESO, eines der beliebtesten MMOs

ESO verfünffacht die Zuschauer

Wie war die Situation 2017? 2017 gehörte ESO zu den schwachen Spielen auf Twitch. Mit 613 durchschnittlichen Zuschauern reichte es nur für Platz 115 auf der Plattform. Zum Vergleich:

Black Desert kam mit 3.535 Zuschauern auf Platz 30

Final Fantasy XIV mit 1.174 Zuschauern auf Rang 67

Guild Wars 2 mit 603 Zuschauern auf Platz 117

Woher stammen die Zahlen der Streams? Für die Analyse haben wir die Für die Analyse haben wir die Zahlen der Webseite Sullygnome als Grundlage genutzt. Diese greift auf die Twitch-API zu und sammelt dort alle 15 Minuten Zuschauerzahlen und weitere Daten.

Was änderte sich 2018? Im Sommer 2018 führte ESO testweise die Twitch-Drops ein. Sie führten direkt zu einem Erfolg. Zwar nahm die Zuschauerzahl auf Twitch insgesamt zu, doch nur ESO konnte von den MMORPGs im Vergleich zum Vorjahr deutlich in der Platzierung zulegen:

Black Desert kam mit 4.062 Zuschauern auf Platz 38

ESO erreichte 1.539 Zuschauer und damit Platz 75

Final Fantasy XIV mit 1.491 Zuschauern auf Rang 78

Guild Wars 2 mit 617 Zuschauern auf Platz 143

Zuschauerzahlen von ESO auf Twitch – Im Mai wurden die Twitch-Drops eingeführt und man sieht einen deutlichen Trend-Wechsel

Wie sah es 2019 aus? Der Aufwärtstrend setzte sich auch 2019 fort. Ende des Jahres führte ESO die Twitch-Drops sogar für Konsolen-Nutzer ein.

Black Desert kam mit 3.830 Zuschauern auf Platz 41

Final Fantasy XIV mit 3.666 Zuschauern auf Rang 42

ESO erreichte 3.015 Zuschauer und damit Platz 48

Guild Wars 2 mit 578 Zuschauern auf Platz 166

Auffällig an den Zahlen für 2019 ist sonst, dass Final Fantasy XIV vom Hype um die Erweiterung Shadowbringers stark profitiert hat. So gab es 2019 mehrere Tage, an denen über 80.000 Menschen einschalteten.

Im Monat März 2020 liegt ESO derzeit knapp vor Final Fantasy XIV.

Warum sind die Zuschauerzahlen von MMORPGs eigentlich so gering? Generell tun sich MMORPGs auf Twitch schwer, wenn man von World of Warcraft absieht. Das liegt daran, dass das kompetitive Level deutlich niedriger ist, als bei reinen PvP-Titeln.



Zudem sorgen die Inhalte und der Grind dafür, dass Spieler lieber selber zocken, als anderen zuschauen.

Fans von Guild Wars 2 sind neidisch auf ESO

Wie reagieren Fans anderer MMORPGs? In der Guild Wars 2 Community sind Twitch-Drops schon länger ein Thema, wie ein Reddit-Thread vom Mai 2018 zeigt. Darin beschreibt der Nutzer Birkiedoc die Veränderungen in ESO:

ESO hat diese Woche eine Erweiterung veröffentlicht und zusätzlich die Twitch-Drops hinzugefügt, die für das Zuschauen von Streamern belohnen, die das Game spielen. Die Drops befinden sich derzeit in einer Test-Phase und stehen nur für ausgewählte Streams zur Verfügung. Ich habe in jedem einzelnen Stream, der Twitch-Drops aktiv hatte, nachgefragt, ob sie das Gefühl haben, dass die Drops etwas bringen: Jeder einzelne Stream, in den ich gegangen bin, sagte, dass sie noch nie so viele Follower und neue Zuschauer gesehen haben, und sie alle haben so ziemlich den persönlichen Rekord bei den Zuschauerzahlen aufgestellt. Ich frage mich was ihr als Community darüber denkt, wenn GW2 Twitch-Drops für die Streamer aktivieren würde?

Auch bekannte GW2-Streamer und Nutzer im Reddit äußerten sich daraufhin zum Thema:

Jawgeous (September 2018): „Ich persönlich, und auch ungefähr 6 andere Streamer, haben damals ArenaNet dringend geraten Twitch-Drops einzuführen.“

Im Podcast Talking Skritt Episode 188 war das Thema Twitch-Drops präsent.

Im deutschen Guildnews Podcast wurde in mehreren Episoden darüber diskutiert.

Der Reddit-Nutzer Evangeder kritisierte im November 2019 ArenaNet für Marketing-Entscheidungen und forderte ebenfalls die Einführung von Twitch-Drops, um neue Leute anzulocken.

Doch bisher warten Fans von Guild Wars 2 vergeblich auf die Twitch-Drops.

Guild Wars 2 bekommt inzwischen eine dritte Erweiterung, aber die Twitch-Drops sind nicht in Sicht

Warframe und Escape from Tarkov sind ebenfalls erfolgreich

Welche Spiele profitierten noch von Twitch-Drops? Twitch-Drops wurden Anfang 2017 eingeführt und das MMO Warframe zählte zu den ersten Spielen, die sie aktiv nutzten.

2017 erschien das Update „Plains of Eidolon“ und damit zusammen auch die ersten Twitch-Drops für Warframe. Dies führte sogar zu einem Beitrag im Blog von Twitch.

Das gesamte Konzept ging auf und Warframe erreichte in der Anfangszeit einen riesigen Sprung in den Zuschauerzahlen:

Warframe Zuschaerzahlen auf Twitch 2017

Auch der Shooter Escape from Tarkov profitierte Ende 2019 von den Twitch-Drops. Dort kamen zudem mehrere Faktoren hinzu, darunter:

Kaum neue Titel

Einige prominente Streamer

und besonders coole Skins und Schlüssel für spezielle Türen im Spiel durch Twitch-Drops.

Der Shooter schaffte es von durchschnittlich 9.862 Zuschauern im Oktober 2019 auf 97.383 im Januar 2020.

ESO bringt neue Erweiterung und wohl auch Twitch-Drops

Wie geht es bei ESO weiter? 2020 bringt ESO die Erweiterung Greymoor. In ihr geht es zurück in die Welt von Skyrim, jedoch viele Jahre vor dem fünften Teil der „Elder Scrolls“-Reihe.

Es ist sehr gut möglich, dass ESO damit noch mehr Aufmerksamkeit auf Twitch erzeugen kann. Immerhin freuen sich extrem viele Spieler auf die Skyrim-Erweiterung. Mit ihr wird es wohl auch wieder neue Twitch-Drops geben.

Falls ihr nach diesem Artikel wieder Lust auf das MMORPG habt, können wir euch die neusten Infos ans Herz legen: