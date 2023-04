Eine der frechsten und lustigsten Serien im TV bekam mal ein MMORPG – Doch es war grauenhaft

Family Guy gehört zu den meistgeschauten Serien laut IMDb und bekommt dort eine Bewertung von 8,2 von 10 möglichen Sternen. 2011 kündigte 20th Century Fox ein eigenes MMORPG zur Serie an. Das konnte 2012 von jedem getestet werden, doch erreichte niemals seinen vollständigen Release.

Was war das für ein Spiel? Family Guy Online war ein kostenloses 3D-Browser-MMORPG, entwickelt in der Engine Unity. Ihr konntet euch einen eigenen Charakter erstellen, der an die vier Protagonisten aus der Serie angelehnt war – etwa in Statur und Eigenschaften. Diese repräsentierten die typischen Klassen Nahkämpfer (Chris und Meg), Fernkämpfer (Stewie), Tank (Peter) oder Heiler (Lois).

Mit eurem Charakter habt ihr dann die Stadt Quahog erkundet, die man auch aus der Serie kennt. Dort konntet ihr bei verschiedenen NPCs Quests annehmen, Feinde verprügeln und in eurem Level aufsteigen. Zudem gab es bekannte Orte, wie etwa die Drunken Clam oder das Haus der Griffins, und überall liefen andere Spieler herum, mit den ihr schreiben und ihr interagieren konntet.

Im Fokus standen die Optik und der Humor der Serie. Entsprechend wurden die NPCs wie Stewie, Peter, aber auch Nebencharaktere wie Quagmire oder Herbert von den originalen Sprechern (auf Englisch) vertont.

Wann erschien das Spiel? Am 17. April 2012 startete das Spiel dann in die Open Beta. Doch lange blieb es nicht auf dem Markt.

Hier könnt ihr euch Gameplay von den Kollegen von MMOHuts anschauen:

MMORPG zu Family Guy war zu amateurhaft, wurde noch in der Beta eingestampft

Woran ist das MMORPG gescheitert? Family Guy Online wurde direkt von 20th Century Fox entwickelt, in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Entwicklerstudios. Es sollte sowohl Casual-Spieler als auch Hardcore-Gamer ansprechen.

Schon vor dem Release gab es die Sorge, dass eine Filmproduktionsgesellschaft nicht der ideale Entwickler von einem MMORPG sei. Die Entwickler nahmen diese Sorge jedoch mit Humor und bezeichneten ihr Spiel als das erste MMOLOL (Massively Multiplayer Laugh Out Loud).

Doch wirklich gut kam Family Guy Online nicht an:

Das Spiel allgemein und das Kampfsystem im Besonderen sollen wenig Tiefe geboten haben

Die Spielwelt war sehr klein

Durch die immer gleichen Charaktere fehlte die Identifikation

Die Sounds sollen amateurhaft geklungen haben

Die Grafik war in Ordnung, allerdings bot sie nur eine geringe Auflösung und viele Elemente waren gar nicht in 3D modelliert, etwa Büsche oder Fahrzeuge.

Zudem gab es Kritik am Shop – der sehr stark mit der Fear of missing out gespielt haben soll – und der Tatsache, dass innerhalb von Quests Folgen der Serie promotet wurden, die man sich dann auf Itunes kaufen sollte.

Wann wurde es eingestellt? Im Dezember 2012 wurde das Aus des Spiels angekündigt, am 18. Januar 2013 wurden die Server abgeschaltet, noch bevor es die Beta offiziell verlassen hatte.

Einige Spieler wünschen sich tatsächlich eine Rückkehr des MMORPGs, hauptsächlich, weil sie die Serie so sehr mögen.

Ein anderes MMORPG sah 2004 richtig vielversprechend aus, doch konnte sich ebenfalls nicht durchsetzen:

