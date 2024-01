„Ich werde es zu 100 % spielen“: Asmongold freut sich auf den Release von Throne and Liberty, eine Sache enttäuscht ihn gewaltig

Das MMORPG Throne and Liberty soll in diesem Jahr auch im Westen erscheinen. Der YouTuber Asmongold verrät nun, dass er den Titel auf jeden Fall spielen wird. Er zählt auf, welche Dinge ihn am Spiel stören und worauf er sich freut.

Wie steht es um den Release von Throne and Liberty?

Für den weltweiten Release gibt es noch kein konkretes Datum. Das Spiel soll irgendwann Anfang 2024 erscheinen.

In Südkorea ist das MMORPG bereits seit dem 7. Dezember 2023 erhältlich. Die ersten Testwertungen fielen positiv aus.

Der bekannte YouTuber Asmongold hat auf ein Video reagiert, das auf die bisherigen Reviews zu Throne and Liberty eingeht. Da das Spiel bislang nur in Südkorea erhältlich ist, ist er sehr gespannt auf den Release. Er verrät sogar, dass er den Titel „zu 100 %“ spielen werde. Er listet auf, über welche Features er sich besonders freut und welche Dinge ihn enttäuschen.

Im folgenden Video könnt ihr einen Eindruck zu Throne and Liberty gewinnen:

Asmongold ist enttäuscht von Pay2Win

Wie bewertet Asmongold Throne and Liberty? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde das MMORPG bei ihm eine 7 erhalten. Diese Wertung sei gut genug, damit er sich das Spiel anschauen würde. Sowohl die Optik als auch das Gameplay sähen für ihn gut aus, aber eben nicht „großartig“.

Er sei froh darüber, dass das Spiel nach seiner ersten Beta rund 10 % seines Aktienwertes verloren hatte. Dadurch hätte das Entwicklerteam seiner Meinung nach einen Anreiz gehabt, die Kritik der Spieler ernst zu nehmen und sich den Negativpunkten zu widmen.

Das komplette Video zu seiner Reaktion könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der YouTuber freut sich darüber, was aus Throne and Liberty geworden ist. Asmongold könne sich vorstellen, rund einen Monat seines Lebens in dem MMORPG zu verbringen. Er lobt die folgenden Punkte:

Das Kampfsystem sei für ihn der wichtigste Punkt und kann ihn in den ersten Videos überzeugen.

Asmongold ist beeindruckt, dass das Spiel bei riesigen PvP-Schlachten nicht laggt. Er denkt, dass die Szenen ein Fake sein müssen, weil die Performance so gut ist.

Es sieht für ihn so aus, als habe das MMORPG ein gutes Balancing zwischen Solo- und Koop-Inhalten, was ihm äußerst wichtig sei.

Der YouTuber ist froh, dass die Autoplay-Funktion entfernt wurde. Diese Funktion gäbe es nur für Inhalte, die sowieso überflüssig seien.

Allerdings gibt es einen Aspekt, von dem er sich extrem enttäuscht zeigt. Im ursprünglichen Video, auf das Asmongold reagiert, wird Pay2Win thematisiert. Eigentlich haben die Macher bestätigt, dass es im Ingame-Shop nur Items geben soll, die rein kosmetischer Natur seien.

Allerdings stellt sich heraus, dass es im Ingame-Shop einen Bonus gibt, der verhindert, dass nach einem Tod Erfahrungspunkte verloren gehen. Außerdem können Items im Auktionshaus von Spielern angeboten werden, die von anderen mit der Premium-Währung des Spiels gekauft werden können. Um diese Premium-Währung zu erwerben, ist Echtgeld nötig.

Asmongold sagt jedoch auch, dass er mit „dieser Art von Müll“ gerechnet habe. Trotzdem zeigt er sich enttäuscht von diesem Aspekt.

Den YouTuber kennen wir unter anderem durch World of Warcraft, wo er erst kürzlich ein Gildenmitglied rausschmiss: Wow: Asmongold sieht auf YouTube, wie ein Gildenmitglied völlig versagt – Schmeißt ihn anschließend raus