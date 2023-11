Neues MMORPG Throne and Liberty lässt erste Spieler ihre Charaktere erstellen – So sieht der Editor aus

Am 7. Dezember startet Throne and Liberty in Korea durch. Jetzt hat das Spiel den Charakter-Editor veröffentlicht und erste Spieler können ihre Wunschavatare bauen. Leider gilt dies aber nicht für internationale Spieler.

Wie sieht der Charakter-Editor aus? Der Charakter-Editor ist bereits jetzt zum bevorstehenden Release in Südkorea komplett auf Englisch bzw. mit englischen Untertiteln verfügbar. Zu Beginn wählt ihr euren Server und die Intro-Cutscene spielt.

Um euren Charakter zu bauen, entscheidet ihr euch erst einmal für einen weiblichen oder männlichen Avatar. Bevor es für euch aber ans Eingemachte geht, wählt ihr aus einer Vielzahl Presets eine Charakterbasis, die euch zusagt.

Habt ihr euch für ein Preset entschieden, könnt ihr euren Charakter im Detail anpassen. Throne and Liberty setzt dabei stark auf Slider, was einen hohen Grad an Individualität ermöglicht. Farben gibt euch das Spiel allerdings klar vor. Neben vielen verschiedenen Gesichtspartien lässt euch das Game teilweise auch einzelne Muskelstränge am Körper eures Avatars bearbeiten.

In diesem Youtube-Video könnt ihr euch alle Einzelheiten des Editors ansehen:

Können Spieler in Europa schon jetzt ihre Charaktere erstellen? Nach aktuellem Stand geht dies leider nicht auf offiziellem Weg. Um einen Account für Throne and Liberty zu erstellen, muss man in Korea sein.

Dies lässt sich zwar gegebenenfalls mithilfe eines VPN-Services umgehen. Es kann aber gut sein, dass ihr für die Nutzung eines VPN-Clients vom Entwickler abgestraft werden könnt. Ihr solltet daher vorsichtig sein und euch die Verwendung eines VPNs gut überlegen.

Wie kann der Editor heruntergeladen werden? Der Charakter-Editor kann seit dem 21. November auf der Webseite von Throne and Liberty geladen werden. Hier sind die benötigten Schritte, um den frühen Zugiang via PC freizuschalten:

Ladet den Purple -Launcher herunter – diesen findet ihr hier: ncpurple.com Installiert Purple Sobald der Launcher gestartet ist, klickt auf Store in der oberen linken Ecke, dann Throne and Liberty und Spiel installieren Startet das Spiel Wählt einen Server Wählt das Geschlecht eures Avatars Tragt den Namen eures Charakters ein und bestätigt diese

Die Charaktere können noch bis zum 3. Dezember erstellt werden und auch nur von über 19-jährigen Erwachsenen. Pro Account könnt ihr einen Charakter pro Server erstellen und Charakternamen sind auf jedem Server einzigartig. Um den jetzt erstellten Charakter nutzen zu können, muss sich zum Launch mit dem gleichen Account eingeloggt werden.

Wann erscheint das MMORPG? Wirklich lange müssen wir übrigens nicht mehr warten, bis das Spiel offiziell in Europa seinen Release feiert.

Das MMORPG erscheint am 7. Dezember in Südkorea, während der weltweite Release schon für Anfang 2024 angekündigt wurde. Zum bevorstehenden Erstrelease stellte das Game auch zuletzt die einzelnen Klassen vor:

