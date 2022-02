Die Entwickler von New World haben erste Patch Notes zum großen Update im Februar veröffentlicht. Patch 1.4 soll viele Fehler beheben, das Kämpfen flüssiger gestalten und das PvP ankurbeln. Im Forum und reddit sind viele Spieler begeistert von dem Update.

Welche neuen Inhalte bringt der Februar-Patch? Update 1.4 wird keinen neuen Content bringen. Nachdem im November neue Quests und eine neue Waffe und zuletzt im Januar die Dungeon-Mutatoren und Anpassungen am Endgame veröffentlicht wurden, liegt der Fokus des neuen Updates auf Bugfixes und Belohnungen.

Doch genau das kommt bei den Spielern gut an.

Was sind die wichtigsten Änderungen? Der große Fokus des Updates liegt vor allem auf Anpassungen beim Kampfsystem.

So wird es künftig möglich sein, die Waffe auch bei einer Bewegung, dem Ausweichen oder dem Verwenden von Verbrauchsgegenständen gewechselt werden. Der Waffenwechsel war ein großer Kritikpunkt, da dieser im Grunde von allen Aktionen unterbrochen wurde.

Zudem könnt ihr eine Fähigkeit direkt nach dem Waffenwechsel in die Warteschlange legen. Wenn ihr also sofort Waffenwechsel und dann “Q” drückt, wird der “Q” von der neuen Waffe eingesetzt und nicht der alten.

Generell werden auch die Animationen für das Ausweichen verkürzt. Blocken und Ausweichen überschreiben künftig zudem Fähigkeiten, wenn ihr sie innerhalb der ersten 2 Frames der Animation aktiviert. Diese Änderungen sollen das Kampfsystem insgesamt flüssiger gestalten.

Zudem gibt es etliche Balance-Anpassungen bei den Belohnungen und Waffen, die für viele positive Reaktionen in der Community sorgen.

Außenpostensturm wird richtig lukrativ

Was ändert sich am Außenpostensturm? Der PvP-Modus bekommt einige Updates und wird künftig der wohl lukrativste Modus im Spiel:

Ein Sieg im Außenpostensturm gibt künftig 100 Schattensplitter, eine Niederlage 50. Schattensplitter sind wichtig, um Endgame-Ausrüstung auf 625 zu bekommen.

Spieler erhalten künftig Fraktionsmarken für die Teilnahme am Außenpostensturm.

Es gibt künftig eine Chance auf einen vierten Ausrüstungsgegenstand in den Belohnungstruhen. Dabei wird es sich um ein Schmuckstück handeln.

Der verursachte Schaden an anderen Spielern wird künftig beim Scoreboard mit eingerechnet.

Wenn mehrere Spieler einen Punkt einnehmen, geht es nun schneller (maximal 10 Spieler).

Die Chance auf eine Erhöhung der Kompetenz am Ende des Matches wird erhöht.

Es werden etliche Bugs gefixt und Anpassungen an den Mobs auf der Karte vorgenommen.

Im reddit feiern die Spieler diese Anpassungen, weil sie den Außenpostensturm richtig interessant machen. Der Nutzer Jacob_Kemp etwa schreibt:

Wenn es gut läuft, wird dies der beste Patch bisher sein. Außenpostensturm wird einen wiederholbaren, unbegrenzten Vorrat an Schattensplittern, Fraktionsmarken und Kompetenz-Steigerungen und sogar potentiell gute Ausrüstung mit den benannten Gear Drops und der Reduktion von Non-PVP Perks. Und dann geben sie natürlich noch Gold und Azoth. via reddit

Der Außenpostensturm verleiht außerdem zwei Rubin-Gips, die ebenfalls für die Erhöhung der Kompetenz genutzt werden können.

Im Außenpostensturm kämpft ihr im PvPvE um Festungen, aber auch Ressourcen auf der Karte.

Schnelleres Crafting und nützlicher Feuerstab

Welche Änderungen kommen noch gut an? Die Spieler loben aus den bisherigen Patch Notes noch einige kleine Dinge, darunter:

Das Springen über kleine Objekte wird nicht mehr die gesamte Animation benötigen, was die Bewegung schneller machen soll

Ein neuer Chat nur für den Handel wird eingeführt

Die benötigte Erfahrung zum Leveln von Arkana, Rüstungsschmied, Waffenschmied, Juwelier und Tischlerei wird um 10 % reduziert

Projektile vom Feuerstab werden größer und Feuerbälle können künftig kritische Treffer landen

Fixes für die Eisstulpen

Eine deutliche Überarbeitung der Muskete

Etliche Bugfixes und Reworks bei den Gegnern aus Dungeons

Generell bekommt der Patch viele positive Kommentare. Der reddit-Nutzer Humledurr kritisierte in den letzten Monaten New World stark, doch hat jetzt wieder Hoffnung für das Spiel: “Ich habe mich in letzter Zeit viel über New World beschwert, aber das hier ist wirklich vielversprechend! Das gibt mir tatsächlich neues Vertrauen in das Spiel. Ich muss es aber erst ausprobieren, bevor ich überzeugt bin.”

War das tatsächlich schon alles? Nein, die bisherigen Patch Notes sollen erst der Anfang vom Februar-Update gewesen sein. Weitere Bugfixes sollen in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. Die bisherigen Patch Notes findet ihr im Forum von New World.

Wann geht der PTR live? Wer die Änderungen ausprobieren möchte, kann ab dem 3. Februar um 19:00 Uhr deutscher Zeit den PTR besuchen. Dort wird ein großer Teil der Bugfixes und Änderungen am Kampfsystem bereits implementiert sein.

Wann erscheint der Patch auf dem Live-Server? Das Update soll noch im Februar erscheinen. Ein konkretes Datum gibt es nicht, jedoch hieß es zuletzt, dass zwischen dem PTR und der Live-Version mindestens zwei Wochen liegen sollen.

Die Entwickler haben zudem vor zwei Wochen bereits einen Ausblick auf künftige Updates gegeben. Mit dabei war ein wichtiges Feature fürs PvP:

