In New World muss ich andere Spieler bezahlen, um an einem Dungeon teilnehmen zu dürfen

New World erschien zu Release mit mehreren Dungeons und bekommt mit dem nächsten Update zudem die Mutatoren, um diese Dungeons schwerer zu machen. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat in den letzten Wochen eigentlich Spaß mit den Instanzen, doch stört sich an einer Sache: den Dungeon-Orbs.

New World bietet mir derzeit sechs verschiedene Dungeons, in denen ich mein Können als Tank, Heiler oder DD unter Beweis stellen und seit dem Update im November sogar einigermaßen gut Geld verdienen kann.

Der Hauptgrund, warum ich die Dungeons laufe, ist vor allem die Erhöhung der Kompetenz. Für jeden Abschluss der Endgame-Dungeons Garten der Genesung und Lazarus-Instrumentarium bekomme ich einen garantierten Schub und zudem einen Gips, mit dem ich eine weitere Erhöhung sicher habe.

Doch mein Spaß an den Dungeons wird derzeit stark vom Orb-System getrübt. Denn für jedes Dungeon wird eine bestimmte Kugel benötigt, die als Schlüssel dient. Doch derzeit kann man diesen Schlüssel nur einmal pro Person pro Woche herstellen und die Materialien sind zudem schwer zu bekommen.

Das führt dazu, dass manche Gruppen teils horrende Summen verlangen, einfach nur um als Mitspieler mitlaufen zu dürfen.

Bis zu 3.000 Taler als DD, Rabatte für Tanks und Heiler

Wie kaputt das System derzeit ist, wird schnell deutlich, wenn man einen Blick in den Chat für Rekrutierungen wirft. Auf meinem Server Styx ist es gang und gäbe, dass ich als derjenige, der das Dungeon aufmacht, einfach Geld von meinen Mitspielern verlange.

In anderen MMORPGs kommt es vor, dass man dafür bezahlt, um komplett durch einen Dungeon oder Raid gezogen zu werden. In New World muss ich dafür bezahlen, dass ich ein Dungeon tanken “darf”.

Als DD muss ich gerne mal bis zu 3.000 Taler zahlen, einfach nur um mitgenommen zu werden. Manche Gruppen bieten dann Rabatte für Tanks oder Heiler, da diese bekanntlich schwerer zu finden sind. Allerdings gibt es auch hier Gruppen, die den vollen Preis nehmen.

Besonders nervig wird es dann, wenn man aus einer solchen Gruppe im Laufe des Runs rausgeworfen wird oder sich die Gruppe sogar komplett auflöst. Dann hat man zwar gezahlt, bekommt dafür jedoch keinen Loot. Ein Problem, dass ich vor allem für die kommenden Mutatoren sehe.

Auszüge aus dem Chat in New World.

Das Problem liegt jedoch nicht bei den Spielern. Denn wer einen solchen Orb herstellt, um die Tür zu dem Dungeon zu öffnen, muss selbst bestimmte Materialien farmen und einige Taler dafür ausgeben. Für einen Schlüssel für den Garten der Genesung benötigt man etwa:

3 Elemental Heart (Crafting-Materialien dafür kosten etwa 100 Gold pro Stück)

3 Eternal Heart (Crafting-Materialien dafür kosten etwa 100 Gold pro Stück)

3 Corrupted Runes (350 Taler pro Stück)

3 Molten Runes (12 Taler pro Stück)

5 Runestones (jeweils über 100 Gold)

1 Asmodeum Chisel (500 Taler und 7.000 Fraktionsmarken)

2 Correpted Lodestones (Farmbar über Portal-Events)

Zudem wird der Steinmetz auf 200 benötigt und man kann einen Orb nur einmal pro Woche herstellen

Natürlich möchten Spieler, die so viele Taler und so viel Aufwand investiert haben, auch etwas für ihren Dungeon-Run zurückbekommen.

Deshalb sehe ich das Problem hier eher bei Amazon als bei den Spielern selbst.

Das Crafting ist teuer und hat einen starken Cooldown (Bild via reddit).

Amazon plant Änderung, doch die wird nicht reichen

Mit dem kommenden Patch 1.3 werden die Dungeon-Mutatoren eingeführt. Mit den Mutatoren kommt ein neuer Orb ins Spiel, der zudem nur einmal pro Woche hergestellt und einmal pro Woche beim Fraktionshändler gekauft werden kann. Wer seine Mutatoren schnell leveln möchte, muss entsprechend mit den Orbs anderer Spieler laufen. Und das kostet sich wieder ordentlich Taler.

Zwar bringt Amazon ein paar Änderungen, darunter ein Orb pro Woche für jedes Dungeon beim Fraktionshändler und alle Materialien für die Herstellung werden handelbar gemacht, doch das wird nicht reichen.

Mir ist bewusst, dass das Problem bereits seit Wochen, gar Monaten besteht. Doch mit den kommenden Mutatoren möchten die Entwickler ja offensichtlich die Dungeon-Spieler stärken. Und für mich wäre die beste Stärkung, das Orb-System für normale Dungeons zu entfernen und für Mutatoren zumindest so weit anzupassen, dass ich selbst endlos viele davon herstellen kann.

Das würde sicherlich auch die Preise drücken.

Wie seht ihr die Orbs in den Dungeons? Hattet ihr damit auch schon Probleme? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Die Entwickler von New World haben zuletzt selbst mal ihre Endgame-Inhalte gespielt und das kam bei vielen gut an:

