New World: Fans fürchten, ein neues System macht „die mächtigen 0,5 % noch mächtiger“

Das kann in so kurzer Zeit aber keine umfassende Lösung sein – das wäre ganz neue Inhalte, sondern ist nur ein Not-Behelf, der auch Diskussionen anstößt.

Bei New World kommen die neue Höchst-Stufe bei Ausrüstung und weitere Verbesserungen sehr rasch. Offenbar reagiert New World hier auf die Beschwerde der Vielspieler – wie Twitch-Streamer shroud – es gäbe nichts mehr zu tun und bringt hier rasch Verbesserung, indem man bestehende Inhalte abändert.

Cortyn hat mal geschrieben, ganz World of Warcraft sei eine “Catch-Up”-Mechanik geworden. Gerade World of Warcraft ist bekannt dafür, dass man Spieler ständig aufholen lässt, damit die Vielspieler nie “zu weit weglaufen.”

Twitch-Streamer kennt heißes „Gerücht”, wie Items in New World besser werden sollen

Das ist die Kritik an dem System: Auf reddit kritisiert ein Vielspieler das neue System. Er sagt, das nutze überhaupt nur Leuten, die jetzt schon zu den reichsten und stärksten Spieler in New World gehören und die überall 600er Ausrüstung besitzen.

