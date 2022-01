Twitch-Streamer kennt heißes „Gerücht”, wie Items in New World besser werden sollen

Michael „shroud“ Grzesiek (27) ist der größte Streamer zu New World in den letzten 90 Tagen auf Twitch. Er macht sich Gedanken um die nächste Stufe der Ausrüstung, die mit dem Patch im Januar zu New World kommen soll. Denn wenn es da nur miese Belohnungen gibt, will er aufhören. Aber er hat gehört, wie Amazon sicherstellen will, dass es gute Belohnungen gibt.

Wer ist shroud?

shroud ist einer größten und wichtigsten Streamer auf Twitch. Er ist seit 2012 auf der Streaming-Plattform und war als ehemaliger CS:GO-Profi praktisch immer erfolgreich. Als er mal einen Ausflug auf Mixer machte, ließ er sich das fürstlich bezahlen.

Eigentlich ist shroud ein Shooter-Spieler. Seine Leidenschaft gehört aber den MMORPGs. So liebt er WoW und auch New World. In den letzten 90 Tagen war er der größte Streamer zu Amazons neuem MMORPG New World auf Twitch.

shroud spielt New World noch immer, um sich auf den großen Patch im Januar vorzubereiten. Denn er glaubt, dann kommt harter Content, für den man schon jetzt starkes Gear farmen muss.

Twitch-Streamer erklärt, warum er immer noch New World spielt und an das MMORPG glaubt

Items einfach aufwerten mit großem Patch

Was für ein Gerücht hat er angehört? In einem Stream teilt shroud mit, wie ein neues Item-System ab dem Punkt funktionieren soll, wenn der neue Content erscheint.

Er sagt: Ein Gerücht besage, es kommen „Mutation Shards“ ins Spiel, die es dem Spieler erlauben, seine aktuelle Ausrüstung zu behalten und auf neue Werte aufzuwerten:

Das Gerücht ist: Wenn 620 kommt, dann wird man in den Mutationen solche Scherben bekommen, und die Scherben erhöhen einfach den Gearscore deiner bestehenden Ausrüstung. Es ist dann also eher eine Garantie: Ich hab ein gutes Item, ich mach eine Reihe von Mutationen und bring es von 600 auf 605, zu 610 und so weiter.

Das wäre also ein ähnliches System wie in Destiny, wo man bestehende Items aufwerten kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Ohne bessere Belohnungen, ist shroud weg: “Warum sollte ich das zocken?”

Wie wichtig ist das für ihn? Für shroud wäre so ein System offenbar essentiell. Denn er hat bereits angekündigt: Sollte Amazon im nächsten Patch enttäuschen und schwierige Inhalte bringen, aber keine besseren Belohnungen, dann werde er mit New World aufhören.

Er sieht keinen Sinn darin, schwierige Inhalte zu machen, wenn es keine guten Belohnungen gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wie wahrscheinlich ist das Gerücht? shroud gilt als jemand, der exzellent informiert ist und gute Beziehungen zu Gaming-Studios pflegt:

Es ist gut vorstellbar, dass er “dieses Gerücht” in einem vertraulichen Gespräch mit den Entwicklern gehört hat, aus dem er nicht berichten darf.

Es ist aber ebenfalls gut möglich, dass er es tatäschlich irgendwo aufgeschnappt hat und nichts dran ist.

In jedem Fall scheint die Lösung durchaus plausibel zu sein. Denn mit so einer “skalierbaren” Regelung entstehen neue, begehrte Belohnungen in kurzer Zeit, ohne dass Amazon gleich zig neue Items designen und ins Spiel bringen muss.

Mehr zu den neuen Inhalten, mit denen New World 2022 durchstarten will, lest ihr hier:

New World: Entwickler verraten Details zu neuen Waffen und PvE-Endgame