New World: Spieler entdeckt wohl weltweit als erster einen verstecken Boss – Bekommt dafür nur Mitleid

Ein Spieler hat in New World den versteckten Boss Serenity Maiden Liu entdeckt. Dieser erscheint nur, wenn man eine bestimmte Reihe von Aufgaben erledigt. Als Belohnung gab es jedoch keinen Titel und keinen guten Loot. Im reddit bekommt er deshalb für diese großartige Leistung viel Mitleid von den anderen Spielern.

Serenity Maiden Liu ist ein Gegner auf Stufe 60, der auch von einem Spieler allein bezwungen werden kann. Doch die Beschwörung des Bosses ist eher kompliziert.

Laut dem reddit-Nutzer EarthlingKira dauerte es eine “absurd lange Zeit”, bis das Rätsel zur Beschwörung gelöst wurde. Die genauen Schritte zeigte er im Video nicht, gab jedoch in einem Kommentar ein paar rätselhafte Hinweise. Er geht davon aus, dass er die erste Person ist, die den Boss gerufen und besiegt hat.

In seinem Video sieht man dann den Kampf und am Ende auch die Belohnungen. Für das Lösen des Rätsels gab es lediglich einen blauen Gegenstand, einen Trank und das Gips für benannte Bosse als Belohnung.

Spieler haben Mitleid aufgrund der geringen Belohnungen

Viele Nutzer im reddit sind begeistert davon, dass es versteckte Bosse und Geheimnisse dieser Art in New World gibt. Sie hoffen, dass es weitere Inhalte gibt, die nach und nach von den Spielern entdeckt werden.

Allerdings hat ein großer Teil der Spieler auch Mitleid mit EarthlingKira:

Der Nutzer genogano schreibt: “Ein geheimer Boss, der dir nichts gibt, was dich von anderen unterscheidet, die das Rätsel nicht gelöst haben, ist eine ziemliche Verschwendung. Zumindest hättest du einen Titel oder eine Errungenschaft bekommen sollen.”

Sinikal_ schreibt: “Wirklich, wirklich coole Sache. Aber extrem enttäuschende Belohnungen für diesen Aufwand.”

Der Nutzer Octipice antwortet darauf zynisch: “Es fühlt sich an, als hättest du das ganze Spiel in Kurzform zusammengefasst.”

In New World gibt es quasi seit dem Release Kritik für das Belohnungssystem und den hohen Grind. Viel Aufwand für wenig Ertrag war auch die Beschwörung dieses Bosses.

Wie wird der Boss beschworen?

EarthlingKira wurde auf das Puzzle aufmerksam, weil einige Corrupted Crawlers und Impalers beim Außenposten der Ruhe in Ebenmaß nicht an den korrekten Orten standen. Was viele Spieler eher als “Bug” wahrnehmen würden, hat hier dazu geführt, dass ein besonderer Boss erschienen ist.

In einem Kommentar gibt der Nutzer zwar ein paar Hinweise für die Beschwörung des Bosses, aber keinen kompletten Guide:

Wann immer ihr einen Swarmer oder Impaler tötet, erscheint direkt ein neuer irgendwo

Es wird immer schwerer, diese neuen Gegner zu finden

Wenn man zu weit weg läuft oder zu lange braucht, setzt sich das Puzzle zurück

Es müssen insgesamt 21 Gegner besiegt werden

Die Reihenfolge der Kills spielt eine wichtige Rolle

Ebenmaß ist das Asia-Gebiet in New World und dort befindet sich der Boss.

Gibt es noch weitere Bosse dieser Art? Ja, davon geht EarthlingKira ganz fest aus. So soll es wohl ein weiteres Rätsel in Brackwasser geben, in Syleio Seko. Kira geht auch davon aus, dass es wohl einen korrekten Weg zum Betreten der Kathedrale in Myrkgard gibt und der Spawn der Flying Dutchmen eventuell gar nicht so zufällig ist, wie viele denken.

Was sagt ihr zu dem Boss und generell solchen Rätseln in New World? Habt ihr selbst vielleicht schon ein solches Rätsel gelöst? Schreibt es gerne in die Kommentare.

In New World erscheint im Januar ein neues, großes Update. Alle Infos dazu haben wir hier gesammelt:

