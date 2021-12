Ihr solltet genau jetzt New World spielen, wenn ihr jemals zum MMO zurückkehren wollt

In New World läuft noch bis Anfang Januar das Winter-Event. Und das ist ideal, um die Kompetenz für Endgame-Ausrüstung zu steigern und schnell Taler zu verdienen. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch ist überzeugt, dass sich das Zocken jetzt gerade richtig lohnt – gerade weil ihr nur wenige Minuten investieren müsst.

Was ist gerade los in New World? Mit dem großen Dezember-Patch wurden die Endgame-Inhalte überarbeitet. Das betraf vor allem das Loot- und Ausrüstungssystem. Denn seitdem könnt ihr genau sehen, wie hoch eure Kompetenz ist und könnt sie zudem viel gezielter steigern. Die Kompetenz ist ein wichtiger Wert im Endgame, den wir noch genauer erklären werden.

Besonders leicht lässt sich die Kompetenz über das Winter-Event in New World steigern. Denn innerhalb von wenigen Minuten und mit nahezu keinem Aufwand könnt ihr zwischen 2 und 5 Stufen gewinnen. Alle anderen Methoden kosten euch mindestens 30 Minuten oder sind mit Drop-Glück verbunden, was nervig sein kann.

Außerdem gibt es täglich 300 geschenkte Taler, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Das macht das Winter-Event zu einem idealen Zeitpunkt, um New World wieder zu zocken.

Kompetenzen steigern und Taler verdienen – So geht’s

Was macht das Event so lukrativ? Kurz gesagt: Diamond-Gypsum. Dabei handelt es sich um ein neues Material, das ihr bekommt, wenn ihr mit einem Baum des Lichts interagiert. Die stehen in alten Siedlungen der Territorien, die Spieler auch erobern können.

Täglich könnt ihr euch 3 Diamond-Gypsum verdienen. Dazu müsst ihr mit drei unterschiedlichen Bäumen interagieren. Genau für diese ersten drei Nutzungen pro Tag bekommt ihr außerdem jeweils 100 Taler, was euch insgesamt 300 Taler bringt.

Nach den drei Nutzungen könnt ihr mit weiteren Bäumen in anderen Siedlungen interagieren, doch diese beiden Belohnungen fallen dann weg.

Die einzige Voraussetzung für die Taler sind Stufe 15 und für das Gypsum Stufe 60.

Diese Bäume stehen in Siedlungen wie Winkreis, Immerfall und Königsfels.

Was mache ich mit dem Gypsum? Jeweils 3 Diamond-Gypsum könnt ihr bei einem Gips-Ofen zu einer Gipskugel brennen. Die Öfen stehen jeweils in allen Städten von den Gebieten, in denen keine Territorien erobert werden können – etwa Tiefe Schlucht oder Bruchberg.

Eine Gipskugel wiederum kann für einen beliebigen Ausrüstungsslot genutzt werden, um dort die Kompetenz um 2 bis 5 zu steigern.

Genaueres zu dem Gips-System erfahrt ihr hier:

New World: So funktioniert Gypsum und so levelt ihr die Kompetenz am schnellsten

Was ist Kompetenz genau? Kompetenz gibt den Wert der höchsten Ausrüstung an, die euch gedroppt wurde, und spielt gleichzeitig eine wichtige Rolle für künftige Drops.

Denn wann immer ihr einen Ausrüstungsgegenstand bekommt, der den gleichen oder einen geringeren Wert als eure Kompetenz hat, steigt automatisch eure Chance auf einen besseren Gegenstand:

Ihr beginnt immer mit einer Chance von 1 % auf einen besseren Drop

Durch jeden schlechteren Drop erhöht sich diese Chance um 0,1 %

Nach 990 Drops habt ihr quasi eine Chance von 100 % auf einen besseren Drop. Dieses Glück gilt sowohl für Drops von Gegnern als auch für Truhen.

Auf Stufe 60 ist sie automatisch 500 und kann maximal bis 590 gesteigert werden. Auf Stufe 590 habt ihr dann immer wieder eine Chance, dass euch ein Gegenstand mit dem maximalen Rüstwert 600 gedroppt wird.

Auf Stufe 60 seht ihr im Inventar nun eure Kompetenz (die rosa Zahlen neben der Ausrüstung).

Warum ist die Kompetenz noch wichtig? 2022 soll ein Patch kommen, durch den euer Rüstwert von der Kompetenz beeinflusst wird. Die Werte sollen sich genau in der Mitte treffen:

Besitzt ihr eine Kompetenz von 520 und kauft im Handelsposten eine Rüstung mit dem perfekten Wert 600, dann nutzt ihr effektiv aber nur einen Rüstwert von 560. Der Gegenstand wird also herunterskaliert, bis ihr eure Kompetenz erhöht.

Ihr werdet also langfristig eure Kompetenz hochgrinden müssen.

Ausgenommen sind nur Gegenstände, die ihr euch selber über das Crafting herstellt.

Das Winter-Event schenkt euch Kompetenzen, Taler und bringt selbst Low-Level-Charakteren EP

Warum genau soll ich jetzt das Winter-Event spielen? Wer seine Kompetenz grinden will, muss dafür einiges an Zeit investieren:

Ihr könnt etwa zwei Runden Außenpostenansturm spielen (etwa 45-60 Minuten)

Ihr könnt die harten Endgame-Dungeons laufen (mit Gruppensuche und dem Run locker 30+ Minuten)

Ihr könnt in der offenen Welt grinden (15-60 Minuten, allerdings etwas von Drop-Glück abhängig)

Oder ihr interagiert während des Events einfach mit 3 Bäumen, was kaum 3 Minuten dauern wird und zudem noch 300 Taler bringt. Und da die Kompetenz langfristig immer wichtiger wird, solltet ihr diese 3 Minuten pro Tag einfach investieren.

Wer zudem keinen Charakter auf Level 60 besitzt, kann die Quests vom Winter-Event und die neuen Stadtquests zum Leveln nutzen. Gerade die Stadtquests sind super leicht gestaltet und lassen euch meist zudem eure Berufe noch etwas steigern.

Wer darüber nachdenkt, in ein paar Wochen oder Monaten, wenn es dann neuen Content gibt, wieder zu New World zurückzukehren, wird sich ärgern, dass er nicht einfach die 3 Bäume des Lichts pro Tag besucht hat. Denn die geben euch in puncto Ausrüstung einen richtig starken Push.

Mehr zum Winter-Event erfahrt ihr in unserem Guide:

New World: Das Winterkonvergenz-Fest ist da – Alle Infos im Guide