New World bringt erste Server-Zusammenlegung 2022 – Kündigt direkt weitere an

Schon 2021 hat New World etliche Server zusammengelegt und damit geht es jetzt im neuen Jahr weiter. Vorerst betrifft das nur einen europäischen Server, doch weitere Merges sind bereits geplant.

Welche Server werden zusammengelegt? Am 5. Februar wird der Server Ramaja in den Server Avalon integriert. Diese Zusammenlegung findet um 17:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Zuvor wird es eine Downtime für eine Stunde geben, die um 2:55 Uhr am Morgen beginnt. Nach dieser Downtime werden Spieler auf Ramaja und Avalon nicht mehr in der Lage sein, einen Weltentransfer vorzunehmen oder Kriege zu erklären.

Um 17:00 Uhr selbst findet dann die Zusammenlegung statt, die mit einer Downtime von etwa 2 Stunden für beide Server verbunden ist.

Wie geht es weiter? Community Manager Luxendra teilte im Forum von New World mit, dass diese Zusammenlegung erst “der Beginn” sein soll. Weitere Merges kommen “bald”.

Die Population der Server ist ein großes Problem bei New World. Das MMO von Amazon startete anfangs mit viel zu wenigen Servern und öffnete dann über hundert neue im Laufe von 48 Stunden. Doch die Spielerzahlen gingen runter und viele Server verwaisen nun.

Großer Merge fand im Dezember statt, doch noch immer gibt es Probleme

Was hat New World bisher unternommen? Zum Release spielten in der Spitze 913.634 Spieler gleichzeitig. In den letzten 24 Stunden lag der Peak bei 64.503 Spielern (via SteamDB). Dieser Spielerschwund hat dazu geführt, dass einige Server kaum noch aktive Nutzer hatten.

Bereits im Dezember fand eine große Zusammenlegung statt, bei der allein in Europa über 100 Server überarbeitet wurden. Das führte auf etlichen Welten dazu, dass sich die Spielerzahlen stabilisiert haben. Aber noch immer gibt es einzelne Server, auf denen selbst zu Hochzeiten weniger als 500 Spieler aktiv sind.

So haben sich die Spielerzahlen von New World seit Release entwickelt.

Wie genau läuft so eine Server-Zusammenlegung ab? Die kleineren Server werden in einen größeren Server X integriert. Sämtlicher Fortschritt wie Level, Gold, Items, Fraktionen oder die Kompanien bleiben dabei bestehen.

Allerdings bleibt die Welt in der Version vorhanden, die es gerade auf dem großen Server X gibt. Das gilt etwa für den Stand von Events, Ausbauten der Siedlungen und Besitz der verschiedenen Territorien.

Die Spieler und Kompanien, die von anderen Servern kommen, müssen sich also erstmal die Territorien erobern.

Was sagt ihr zu den Server-Zusammenlegungen? Wie sieht es derzeit auf euren Servern aus? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Im Februar dreht sich in New World alles um das Thema Bugfixes. Und die geplanten Änderungen sehen richtig gut aus:

