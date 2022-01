Spieler sind gerade sauer auf New World, weil sie Spielerzahlen „verstecken“ – Und das ist absoluter Unfug

New World hat am 25. Januar den neuen Patch 1.3 gebracht. Der kümmerte sich vor allem ums Endgame, brachte aber auch einige Bugs und Diskussionen mit sich. Eine dieser Diskussionen dreht sich um das “Verstecken von Spielerzahlen” von Amazon. Doch dieses Problem wird künstlich aufgebauscht, findet MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch.

Mit dem neuen Patch 1.3 hat New World einige Änderungen vorgenommen. Eine davon betrifft wohl das Auslesen der Spielerzahlen. Denn während zuvor externe Webseiten wie NWDB anscheinend die genauen Spielerzahlen pro Server auslesen konnten, ist das seit dem Update nicht mehr möglich. Die Webseite gibt jetzt nur noch Schätzungen für Regionen, aber keine genauen Zahlen mehr an.

Einen Grund dafür oder ein offizielles Statement dazu gibt es von Amazon nicht.

Bei einigen Spielern – und wohl auch Ex-Spielern – wurde dies als Zeichen dafür gesehen, dass New World absolut am Ende sei, gar kurz vor dem Maintenance-Mode stehe. Immerhin müsse Amazon ja jetzt die Spielerzahlen verstecken.

Das Thema kocht vor allem im MMORPG-reddit hoch, wo ein Thread dazu gerade auf Platz 1 steht und über 100 Kommentaren bekommen hat (via reddit). Viele hängen sich vor allem daran auf, dass ein Thread zu diesem Thema im offiziellen Forum von New World gelöscht wurde.

Doch auch im Subreddit zu New World gibt es einen Thread mit über 300 Kommentaren (via reddit).

Ich finde diese Diskussion quatsch und sehe darin vor allem eine Form des Katastrophen-Tourismus, der gefühlt bei Videospielen und gerade MMOs immer größer wird. Denn New World hat tatsächlich viele Probleme, über die man diskutieren kann, doch diese Änderung ist keine davon.

Trotzdem stürzen sich viele Personen auf die Nachricht, als hätte Amazon die Einstellung von New World angekündigt. Und das ist Unfug.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO und zockt so ziemlich jedes neue Spiel des Genres an. Seine aktuelle Heimat hat er in New World gefunden, wo er bereits über 500 Stunden verbracht hat. Ansonsten spielt er vor allem Guild Wars 2 (über 8.000 Spielstunden), ESO (über 1.000 Stunden) und Black Desert.

Spielerzahlen weiterhin auf Steam sichtbar, Nachteile nur bei Server-Transfers

Das angebliche Versteckspiel der Zahlen ist überhaupt nicht haltbar.

Denn zum einen können die Spielerzahlen weiterhin und problemlos über Steam ausgelesen werden, da New World nur über diese Plattform spielbar ist. So waren in den letzten 24 Stunden 78.279 gleichzeitige Spieler online und im Schnitt waren es in den letzten 30 Tagen immerhin 69.755 (via Steamcharts).

Zum anderen wurden die genauen Zahlen pro Server nie öffentlich gemacht. Webseiten wie NWDB haben sich die Zahlen selbstständig besorgt. Es ist allerdings unklar, wie das überhaupt möglich war, denn eine offizielle Schnittstelle oder API gibt es nicht.

Amazon hat also nur eine Art Datenleck geschlossen, das nie für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Bis zum 25. Januar hat NWDB die genauen Spielerzahlen pro Server angezeigt. Jetzt ist auf der Seite nur noch eine 0/2000 zu sehen. Die Zahlen oben werden zudem nur noch geschätzt (via reddit).

Am meisten störe ich mich zudem an dem Zensur-Vorwurf in Richtung Amazon. Denn im offiziellen Forum wurde ein Thread gelöscht, in dem heiß über das Thema Spielerzahlen diskutiert wurde. Inzwischen kennen wir leider nur noch den Titel des Threads, doch alleine daran erkennt man wohl, welche Tonart dort geherrscht hat:

“Dead Game removed ability to see how dead it is” – als auf Deutsch: “Totes Spiel entfernt die Möglichkeit zu sehen, wie tot es ist.”

Würde jemand so einen Kommentar bei uns schreiben, dann würde dieser ebenfalls gelöscht werden. Er ist nicht konstruktiv, er regt nicht zum Diskutieren an, sondern ich sehe direkt: Hier wird nur drauf gehauen und der Thread wird eskalieren. Ist er dann wohl auch.

Die Änderung mit den Spielerzahlen hat tatsächlich einen Nachteil, den ich gar nicht ausklammern möchte. Wenn ihr die Server wechseln möchtet, dann könnt ihr nicht mehr sehen, wie bevölkert die anderen Server sind.

Doch wer sich intensiv mit dem Spiel beschäftigt, kennt die vollen Server. Zudem werden die meisten Spieler wohl eher auf Server wechseln, wo sie bereits Leute kennen, als pur nach den Zahlen zu gehen.

Kritik an New World ist berechtigt, aber nicht für diesen Vorwurf

Nach dem Artikel werden mich bestimmt wieder einige als Fanboy betiteln, der das Spiel unbedingt verteidigen will. Aber das ist keineswegs meine Absicht, denn es gibt genügend Dinge, über die man diskutieren kann:

Mit dem neuen Patch kamen etwa 20 neue Bugs ins Spiel, darunter Probleme mit dem Chat, kein Crafting aus dem Lager heraus oder Server, auf denen die Dungeons nicht mehr funktionieren (via New World Forum).

Man kann über die Dungeons an sich diskutieren, was ich selbst getan habe. Ich störe mich stark an den Kugeln, die man für den Eintritt in die Dungeons benötigt.

Man muss auch über Balance-Probleme, Bugfixing im Allgemeinen und auch Desync diskutieren, was an vielen Stellen zu Rubberbanding führt.

Doch sich gerade an dem Thema Spielerzahlen aufzuhängen und so oft den Tod eines Spiels im Grunde herbeizuwünschen, ist für mich eher ein Zeichen davon, dass manche Spieler gar kein Interesse mehr daran haben, dass Spiele sich weiterentwickeln könnten.

Sie wollen die Welt lieber brennen sehen. Und das ist in den letzten Jahren eine große Unart gerade bei den MMORPG-Fans geworden.

Übrigens sind die Spielerzahlen bei New World längst nicht so schlecht, wie viele denken. Denn sie hängen sich oftmals an den durchschnittlichen Spielerzahlen oder den Peak-Zahlen auf. Doch das sind immer nur Momentaufnahmen.

Wenn 78.279 Spieler gleichzeitig zu einem Zeitpunkt online sind, sind es über den Tag verteilt mehrere hunderttausend. New World fällt am Wochenende nie unter die Marke von mindestens 40.000 gleichzeitiger Spieler in jeder einzelnen Sekunde.

Zum Vergleich:

Everquest 2 kommt auf 29.000 Spieler, Herr der Ringe Online auf 108.000 und Dungeons and Dragons auf 46.000 Spieler. Allerdings Spieler, die sich einmal im Monat einloggen.

RuneScape pendelt mit zwei Versionen (old School und RuneScape 3), die zudem beide eine Mobile-Version haben, etwa zwischen 75.000 und 120.000 gleichzeitigen Spielern (via misplaceditems).

Diese Spiele halten sich seit Jahren, teils Jahrzehnten, und werden ständig weiterentwickelt. New World bewegt sich etwa auf diesem Niveau. Ich habe übrigens diese Beispiele erwähnt, weil sie so ziemlich die einzigen sind, bei denen ich auf feste Zahlen der Entwickler zugreifen kann. Die anderen Entwickler verzichten darauf, wohl aus gutem Grund, wie die aktuellen Diskussionen zeigen.

Wie seht ihr die Situation bei New World? Habt ihr den neuen Patch bereits ausprobiert? Und wie seht ihr die Spielerzahlen? Schreibt dazu gerne etwas in die Kommentare.

