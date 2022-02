Wie seht ihr das Chaos in New World? Und wer trägt wirklich Schuld daran?

Es wird sogar davon berichtet, dass es auf einigen Servern gestern wieder Warteschlangen mit bis zu 500 Spielern zur Primetime gab ( via reddit ). Da auf einen Server nur knapp 2.000 Spieler passen, kann das Einloggen einige Zeit in Anspruch nehmen.

New World bringt erste Server-Zusammenlegung 2022 – Kündigt direkt weitere an

Wo liegen die Probleme? Amazon hat allen Spielern in New World einen zweiten, kostenlosen Charakter-Transfer geschenkt. Damit können sie selbstständig den Server wechseln, etwa weil sie bei einer anderen Kompanie spielen wollen oder ihr Server inzwischen zu leer geworden ist.

In New World wurden gestern neue Tokens für einen kostenlosen Server-Transfer verteilt. Doch genau das führt gerade zu Chaos. Denn manche Kompanien wollten gemeinsam auf einen anderen Server wechseln, doch das klappte nicht. Nun sind sie auf zwei Server aufgeteilt.

