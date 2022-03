New World verstärkt mit neuer Waffe das ungewöhnliche Szenario, mit dem es sich von MMORPGs wie ESO abhebt

New World bekommt im März die neue Waffe Donnerbüchse und stärkt damit das Portfolio der technischen Waffen. Damit hebt es sich von klaren High-Fantasy-MMORPGs wie ESO oder Black Desert ab. Zwar setzt New World auch auf Magie, aber die Waffen spielen eine größere Rolle.

Was ist das für eine neue Waffe? Im März erscheint das nächste große Update für New World. Das wird das Ende der aktuellen Story und einen neuen Dungeon enthalten. Viele Spieler freuen sich außerdem auf die Donnerbüchse, die mittlerweile dreizehnte Waffe im Spiel.

Die Donnerbüchse ist ein mittelgroßes Gewehr, das jedoch nur mit einer Hand geführt wird. Wie von New World gewohnt, gibt es zwei verschiedene Skill-Trees:

Der Baum „Einschließung“ dreht sich darum, zu Feinden hinzukommen und ihnen heißes Blei ins Gesicht zu schleudern.

„Chaos“ hingegen legt seinen Fokus auf Distanz und große AoE-Explosionen.

Wir verraten, warum sie so gut zu New World passt und welche Fähigkeiten sie mit sich bringt.

New World spielt nicht in der Realität, obwohl sich vieles so anfühlt

Was ist das Besondere an dem Setting? New World hatte in den ersten Präsentationen einen etwas anderen Aufbau als heute und es gab deutliche Hinweise, dass das Setting an die reale Welt angelehnt war:

Der Begriff „New World“ (Neue Welt) ist mit der Kolonialisierung von Amerika durch Europäer verbunden, die eine „neue Welt“ in Besitz nahmen

Die Entwickler selbst sprachen mal von einer Welt angelehnt an das 17. Jahrhundert

In einem Leak zu New World war „Roanoke“ auf einer Karte zu sehen, eine Kolonie in Nordamerika, in der Menschen spurlos verschwunden sind

Das Key-Artwork von New World erinnert an einen spanischen „Konquistador“

Das Keyart von New World erinnert an einen Konquistador.

Zwar gab es von Anfang an mysteriöse Elemente, doch viel deutete auf ein „realistisches Szenario“ hin. Inzwischen haben die Entwickler aber einen anderen Weg eingeschlagen und einen größeren Fokus auf Magie gelegt.

Doch das grundsätzliche Szenario – der Kampf um Festungen gegen andere Spieler und das Craften eher klassischer Rüstungen und Waffen – gibt der ganzen Welt noch immer etwas Realistisches. Man muss für Bogen und Schusswaffen noch immer Munition kaufen und sieht niemanden mit einem überdimensionalen Schwert herumlaufen.

Als Spieler taucht nicht in eine komplette High-Fantasy-Welt ab, wie etwa in ESO, wo man vor allem mit Magie gegen riesige Drachen kämpft.

Und genau deshalb passt die Donnerbüchse perfekt in das Szenario von New World.

6 neue Fähigkeiten für die mittlere Reichweite

Was kann die Donnerbüchse? Die Donnerbüchse ist eine Waffe mit mittlerer Reichweite, die den meisten Schaden kurz vor dem Nahkampf verursacht. Alle zwei Schüsse müsst ihr einmal kurz in einer Animation nachladen.

Im Fähigkeiten-Baum Einschließung habt ihr primär Fähigkeiten, mit denen ihr den Gegner auf Distanz halten oder schneller zu ihm springen könnt:

Mit Klauenschuss greift ihr einen Gegner und zieht euch zu ihm hin, während er gleichzeitig zu euch gezogen wird.

Der Netzschuss stößt euch ein kleines Stück zurück, während der Gegner für 2,5 Sekunden verlangsamt wird.

Bei der Schrapnell-Explosion werden 5 Schüsse in einem Streufeuer direkt vor euch verschossen, die Schaden zufügen.

Der Fähigkeiten-Baum Chaos hingegen setzt deutlich stärker auf Schaden:

Mit Splittergranate verschießt ihr eine Granate, die dreimal aufspringt, sich in drei kleine Granaten teilt und dann explodiert.

Explosivschuss wird Gegner zu Boden und fügt ihnen Schaden zu.

Bei der Mörserladung ladet ihr schwerere Kugeln, die zusätzlichen Schaden für die nächsten 15 Sekunden oder 3 Schüsse zufügen.

Sie skaliert mit den Werten Stärke und Intelligenz und kann somit ideal von Nahkämpfern zum Pullen und neu Positionieren, aber auch von Magiern eingesetzt werden.

Die kompletten Fähigkeiten könnt ihr euch in diesem YouTube-Video anschauen:

Was sagt ihr zu der neuen Waffe? Und wie seht ihr das Setting von New World? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Der neue Patch im März bringt nicht nur große, sondern auch viele kleine Neuerungen und Balance-Anpassungen. Ein paar dieser eher kleinen Änderungen kommen bei den Spielern jedoch richtig gut an:

