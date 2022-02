New World verspricht neuen Story-Content, neue Waffe und große Roadmap für März

Die Entwickler von New World haben ein neues Video herausgebracht, in dem sie über das Februar-Update und auch die Zukunft des MMORPGs gesprochen haben. Während sich der Februar auf „Bugs, Bots und Balance“ fokussiert, soll es im März neue Story-Inhalte geben.

Was erzählen die Entwickler im Video? In den ersten knapp 30 Minuten dreht sich alles um das große Februar-Update:

Die wichtigsten Highlights wie flüssigere Kämpfe, bessere Animationen und die neuen Belohnungen im Außenpostensturm wurden genauer beleuchtet.

Auch die Anpassungen am Grind, an den Reisekosten und Housing wurden besprochen.

Neu war hier lediglich, dass ihr euch künftig auch einmal pro Tag eine Gips-Kugel für Fraktionsmarken kaufen können werdet.

Insgesamt soll der Patch mehr als 700 Probleme beheben, darunter 350 kleinere Fehler und 225 große Verbesserungen.

Im Anschluss daran wurde über die Wirtschaft, das Attribut Glück und die Lore im Spiel diskutiert.

Die wirklich neuen Informationen gab es aber erste am Ende des Videos. So verriet Game Director Scot Lane, dass mit dem großen Update im März neue Story-Inhalte in New World implementiert werden. Die sollen die aktuelle Geschichte zum Abschluss bringen. Mit dem Update soll auch die neue Waffe „Donnerbüchse“ erscheinen.

Außerdem versprach er eine große Roadmap mit dem nächsten Entwickler-Video, das im März veröffentlicht wird.

Das komplette Gespräch könnt ihr euch in diesem YouTube-Video anschauen:

Wirtschaft ist stabil, Anpassungen an Gear-Sets sind geplant

Was sagen die Entwickler über die Wirtschaft? Grundsätzlich soll die Wirtschaft in New World inzwischen stabil und „gesund“ sein. Einige Fehler der letzten Wochen und Monate sollen sich inzwischen selbst bereinigt haben.

Gegen neue Probleme haben die Entwickler selbst gegengesteuert, etwa mit den Wacholderbeer-Taschen, die es direkt nach dem Winter-Event als Drops gegeben hat.

Die nächste große Änderung für die Wirtschaft kommt dann mit Steuern fürs Housing:

Der Mindestpreis, den eine Kompanie in der Siedlung verlangen kann, wurde von 5 % auf 0,1 % gesenkt.

Der Höchstpreis wurde von 10 % auf 1 % gesenkt.

Eine Kompanie erhält nun 5x so viele Münzen, wie der Spieler für die Wohnung zahlt. Damit sollen die geringeren Einnahmen ausgeglichen werden.

Was wurde über das Thema Gear gesagt? Viele Spieler in New World beklagen, dass sie für verschiedene Inhalte auch unterschiedliche Rüstungssets brauchen, etwa PvP, offene Welt und den mutierten Dungeons. Sogar für verschiedene Mutationen werden teilweise unterschiedliche Stats gebraucht.

Die Entwickler versprachen ein „Gear-Storage-System“, aber das soll noch einige Monate in Anspruch nehmen.

Februar-Patch bisher noch nicht erschienen

Was ist mit dem Februar-Update los? Derzeit warten die Spieler in New World auf das nächste, große Update. Das soll im Februar erscheinen, allerdings gibt es nur noch zwei Werktage, sodass viele nun einen Release Anfang März vermuten.

Wann genau der Patch kommt, wurde bisher noch nicht gesagt.

Was denkt ihr über die neuen Infos aus dem Entwickler-Tagebuch? Freut ihr euch auf neue Story und eine Roadmap?

